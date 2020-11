Meilleure brune? Ester Exposito surprend par un énorme changement de look | INSTAGRAM

Une fois de plus, la célèbre et talentueuse actrice espagnole Ester Expósito a surpris plus de 25 millions de followers sur Instagram. Après avoir décidé de partager une photo qui montre son nouveau et radical changement de look, elle a surpris les spectateurs, les faisant tomber encore plus amoureux d’elle. beauté inégalée.

La protagoniste de la série a décidé de quitter une étape de sa vie avec ce changement de coiffure pour accueillir son nouveau look, en particulier, Ester Expósito lui a dit au revoir cheveux blond et il l’a changé pour une couleur qui se combine également très bien.

“Brunette” L’actrice espagnole a écrit dans ses réseaux sociaux, partageant, à travers ses histoires, une vidéo dans laquelle elle s’est enregistrée en se concentrant sur sa nouvelle coiffure, à ce jour nous n’avions pas pu voir la version de la brune d’Ester Exposito et on peut dire qu’elle ressent la même chose de bien que son image de blonde.

Cela pourrait aussi vous intéresser: avec une grande beauté, Ester Exposito représente fièrement la marque Bvlgari

Il semble que l’interprète se soit lassée de sa couleur blonde naturelle et ait décidé de changer de cheveux et de changer radicalement de couleur. De la même manière, l’espagnol continue de faire sensation dans les réseaux sociaux avec sa nouvelle image, et cela ne semble pas beaucoup moins pour un costume de Halloween.

Comme on le sait, la belle jeune femme de seulement 20 ans s’est positionnée comme l’une des jeunes stars avec la plus grande projection dans le monde du divertissement, ainsi que celle des séries grâce à ses performances exceptionnelles malgré son jeune âge, sans quitter outre sa grande beauté qui le caractérise.

De la même manière, le modèle a également laissé une impression agréable donnant vie à des personnages tels que Carla Rasón dans Elite et plus récemment que Cayetana Aldama dans Someone has to die: deux productions originales de Netflix.

C’est à travers ses histoires sur son compte Instagram officiel, où la belle Ester Expósito a surpris les habitants et les étrangers en téléchargeant une photo dans laquelle elle montre sa nouvelle couleur de cheveux en laissant de côté sa couleur blonde caractéristique, montrant que peu importe ce qu’elle décide. porter, il a toujours fière allure.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il s’avère que le changement radical ne l’a montré qu’à travers les histoires, et n’a pas permis de voir une seule photo comme une publication, ce que nous avons hâte de voir, et le changement lui convient si bien que, nous avons déjà besoin d’en voir image d’Ester portant son changement surprenant.

Miss Expósito, a décidé de retirer ses cheveux blonds emblématiques, d’utiliser désormais une teinte plus foncée, c’est vrai, Ester Expósito est maintenant une brune, et il faut mentionner que ses cheveux dans ce ton lui vont vraiment bien.

Eh bien, en plus de lui donner un peu plus de personnalité, cela met en valeur ses traits au maximum, même la teinte de ses yeux est différente, paraissant plus claire qu’avant, avec ses cheveux blonds.

Bien que, malheureusement, l’historique ne soit plus disponible, car, comme nous le savons bien, ils ne durent que 24 heures dans l’application, avec certitude nous pouvons assurer qu’il ne s’agit que d’attendre quelques jours, pour pouvoir apprécier pleinement le nouveau changement .

Depuis, Ester partage généralement de nombreuses photos de ses jours importants et d’événements spéciaux, puisque nous savons qu’elle assiste à des événements exclusifs qui ont lieu dans son pays, dans les prochains jours, nous verrons une publication où ses nouveaux cheveux ressemblent, et nous le savons à l’avance. main qui finira amoureuse de ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir l’image.

Aussi, nous savons qu’il y aura ceux qui vous diront que la blonde est leur couleur, car ils ont l’habitude de la voir de cette façon, mais, il est toujours bon d’avoir des changements dans la vie et les décisions, en plus, il est parfois très difficile de prendre ces décisions, C’est pourquoi nous félicitons Ester d’avoir osé opérer ce changement de look radical et inattendu.