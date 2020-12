T

Le secret d’une grande lingerie n’est pas seulement qu’il vous fait ressembler à un million de dollars; cela devrait vous donner envie aussi.

Le fait est que ce n’est pas facile d’acheter des sous-vêtements de soirée sexy ou des pantalons lorsque vos courbes sont au-dessus de la moyenne. La lingerie grande taille signifiait autrefois des sous-vêtements beiges, noirs ou gris avec à peu près autant de sex-appeal que les fausses dents de votre grand-mère.

Heureusement, les détaillants ont coté cela et maintenant il y a plus de choix dans les tailles inclusives qu’il n’y en a jamais eu, soutenu par les projecteurs de célébrités comme Lizzo, Tess Holliday et le mannequin grande taille Ashley Graham.

Alors que les vêtements grande taille sont largement considérés comme de la taille 16 et plus, la lingerie grande taille est destinée à ceux qui portent un bonnet D ou plus. La marque de lingerie en ligne Figleaves dit: “Tout ce qui est 40 (pour le dessous) et au-dessus, nous le verrions comme une taille plus, cela équivaut à une taille de robe 18/20.”

Votre taille peut changer tout le temps, de l’exercice aux hormones et à l’alimentation, il est donc important de vous assurer que vous portez un soutien-gorge qui vous va. Même si vous pensez connaître votre taille, cela vaut la peine de vérifier: une enquête réalisée en 2018 par la marque de lingerie américaine Victoria Secret a révélé que 80% des répondants portaient sans le savoir un soutien-gorge de la mauvaise taille.

Comment mesurer la taille de votre soutien-gorge – quelques conseils utiles de Figleaves:

L’armature doit reposer au ras de votre poitrine, vos seins doivent s’insérer complètement dans l’armature sans déborder. Si les bonnets sont trop grands, il peut y avoir un excès de tissu ou des plis, alors essayez de descendre d’une taille de bonnet. Le dessous doit être parallèle autour de votre dos sans remonter. Il devrait être bien ajusté; vérifier. levez simplement les bras. Si vos seins débordent, vous devrez peut-être réduire la taille du dos. Les bretelles doivent être confortablement placées au centre de vos épaules. S’ils s’enfoncent, votre bas de poitrine est peut-être trop grand, alors essayez de descendre une taille de dos.Pour un ajustement parfait, le centre du devant doit s’asseoir au ras de votre poitrine, avec les bonnets couvrant et soutenant complètement vos seins sans excès de tissu ou renverser. Les armatures doivent reposer contre votre poitrine en toute sécurité. Les sangles doivent être de soutien, mais confortables avec la bande de dessous fournissant la majeure partie du soutien.

Bien sûr, tout n’est pas une question de forme. La lingerie doit danser le long de cette ligne fine entre une apparence délicate tout en offrant des niveaux de soutien dignes d’Isambard Kingdom Brunel pour vous assurer que vous vous sentirez en confiance en ne portant presque rien, quelle que soit la durée que vous la portez.

Pour vous aider, nous avons rassemblé les meilleurs modèles grande taille à acheter maintenant.

Des styles de balcon aux bralets, dans des tissus luxueux comme la dentelle, la maille et la soie, voici l’édition ES Best de la lingerie grande taille la plus fox du Royaume-Uni.

ASOS Design Curve – Soutien-gorge triangle doux en dentelle Arabella

Habillez vos courbes avec indulgence avec le soutien-gorge plongeant doux d’ASOS, disponible dans les tailles 18 à 30. Les bonnets non rembourrés, la bande élastique et les bretelles réglables se combinent pour offrir une coupe extrêmement confortable sans sacrifier les points de style. Culotte assortie disponible.

Figleaves Pimlico Soutien-Gorge Transparent Avec Armatures Sans Coussin BG

Lignes épurées et simples, ce soutien-gorge à armatures non rembourré offre le juste équilibre entre style et maintien. Les bonnets transparents soutiendront les tailles de bonnet B à G dans le style balconnet. Comme l’a résumé un client satisfait: «C’est sexy sans être ostentatoire».

Nuisette en maille Ashley Graham

Cette nuisette séduisante fait partie d’une collaboration avec le top model Ashley Graham, disponible dans les tailles 14 à 28. La coupe évasée et les bretelles réglables offrent une coupe flatteuse, de sorte que vous aurez l’air un knock-out à chaque fois.

Playful Promises X Gabi Fresh – Slip taille haute découpé en maille – Cobalt

Montez la chaleur avec ce soutien-gorge bleu électrique, disponible dans les tailles 16 à 28. Le design en maille douce découpée à lanières en fait quelque chose à porter dans la chambre et au-delà.

Bralette Curvy Kate Unwind sans armatures

Les soutiens-gorge confortables n’ont pas besoin d’être slobby. Cette bralette élégante sans armature prend en charge des tailles allant jusqu’à un bonnet J et a l’air assez chic en le faisant aussi. L’encolure douce et extensible glisse confortablement sur la peau tandis que les bonnets inférieurs doublés en powermesh et la bande inférieure profonde offrent soutien et forme. Tellement bon que vous ne voudrez pas l’enlever.

Soutien-gorge Bravissimo Lacey Floral

Préparez-vous à cocher la liste de contrôle de votre soutien-gorge: confortable, joli et recouvert de dentelle, ce bonnet ample soutient vos atouts avec style. Les bretelles sont centrées et doivent donc rester en place au lieu de glisser sur vos épaules. Disponible dans les tailles de bonnet F à K.

Soutien-gorge à armatures Fantasie Illusion – rose

Pas dans les teintes de déclaration? Les tons plus clairs peuvent toujours faire partie de la chambre à coucher, surtout s’ils sont associés à des tissus comme de la dentelle luxueuse.

Le soutien-gorge Fantasie est orné de jolis détails de feuilles de style baroque, de rubans et d’une bordure centrale en or rose tendance. En plus de cette rose, vous avez le choix entre du beige doux, du blanc, du bleu marine et du noir.

Collection Playful Promises Deja Day

Playful Promises vient de lancer la collection Deja Day, spécialement conçue pour les femmes qui portent un bonnet D à H.

Les jolies pièces sont faites pour célébrer les courbes, avec quatre coupes au choix: L’Emma, ​​une bralette sans armatures super confortable; Le Sophia, un soutien-gorge plongeant doublé de mousse; Le Grace, un design plongeant fait de filet collé et enfin; Le Rosalyn, un balconnet avec du tissu désossé dans la tasse inférieure pour aider à soulever.

Soutien-gorge push-up superposé en dentelle Ashley Graham

Nous avons craqué pour cet élégant soutien-gorge en dentelle, recouvert d’une magnifique dentelle noire. Terminez le look avec un pantalon assorti – cette culotte française en dentelle noire coordonnée est parfaite.

Disponible dans les tailles 26 à 28.

FIGLEAVES Brassière à dos nageur en dentelle Millie

Fabriqué à partir d’une belle dentelle extensible, ce modèle allie confort et style. Les bretelles plus épaisses que la normale se rencontrent à l’arrière dans un design dos nageur, offrant un excellent niveau de soutien tout en accentuant les épaules – il est donc assez sexy pour être porté toute la journée et le soir.

Il est disponible dans un choix de deux autres couleurs, et Figleaves dit que cela devrait s’adapter à un bonnet F ou à une taille 22 (XL).

Chemise en satin Ashley Graham

Mettez votre téléphone en mode avion et éteignez la télé. Cette nuisette en satin et résille couleur menthe promet une nuit de pure séduction. Il est disponible dans une large gamme de tailles – 14 à 28 – et grâce au mélange de nylon, de polyester et d’élasthanne, il restera résistant aux plis jusqu’à la prochaine sortie.

Soutien-gorge plongeant à armatures ELOMI Matilda

Disponible dans un choix de trois couleurs, c’est un soutien-gorge plongeant tous les jours qui peut tenir bon à la tombée de la nuit, grâce aux inserts en filet et à la jolie broderie de perles.

Ensemble Bustier Seven Til Midnight Noir

Il n’y a rien de tel qu’un bustier pour vous faire sentir comme un chef absolu dans la chambre. Ce soutien-gorge à armatures plongeant est recouvert de dentelle et est livré avec un ruban de satin et un nœud de smoking.

Disponible dans les tailles 16 – 22.

Soutien-gorge plongeant rembourré rose Ann Summers Lovers Spark

Le look de l’amour ne devient pas plus passionnant que ce soutien-gorge long plongeant de la favorite Ann Summers. Fini avec de la dentelle rouge sur une couche de base rose bubblegum, une subtile bordure en strass le long des bonnets plongeants pour un style encore plus scintillant. Disponible en taille 44DD, slip assorti disponible en taille 24.

Babydoll Sérieusement Sensuel noir / rose

Strictement pour l’après-midi seulement, cette nuisette courte babydoll fait allusion à l’heure du jeu avec votre camarade de jeu préféré. Fabriqué à partir d’un tricot extensible et d’inserts en dentelle, il est livré avec des bretelles réglables et un pantalon string. Disponible en une seule taille, il conviendra à toute personne qui porte normalement une robe de taille 16 à 18.

Soutien-gorge à armatures sans couture Empreinte Melody

Très souvent, en matière de lingerie, la dernière chose que les femmes rondes veulent ou ont besoin est un rembourrage supplémentaire. C’est pourquoi nous avons inclus cette conception non rembourrée sans couture à notre liste. Avec de jolis détails comme des nœuds, de la dentelle et des bretelles en satin, il garde tout le joli sans ajouter de volume. Disponible dans les tailles 30F à 42DD et disponible dans deux autres tons nude.

Verdict

La lingerie est avant tout une belle apparence plutôt qu’un soutien toute la journée, donc dans cet esprit, nous avons choisi ASOS – Soutien-gorge triangle doux en dentelle Arabella. Il est doux contre la peau, facile à porter et inclusif avec des tailles allant jusqu’à 30. Considérez que chaque case est cochée.

