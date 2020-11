W

Nous sommes déjà venus ici. Sauf la dernière fois, nous n’en avions pas déjà fait six mois.

Lockdown 2.0 peut sembler intimidant, mais il y a une lueur d’espoir dans le monde qui redevient numérique: plus de soutien en santé mentale que jamais auparavant, sans l’intimidation (et le prix) du canapé du thérapeute.

Des thérapeutes en IA aux applications qui vous permettent de discuter en vidéo avec un conseiller professionnel, ce sont les meilleurs à télécharger.

Talkspace: pour le conseil vidéo en direct

(Espace de discussion)

Discutez avec un conseiller qualifié à tout moment. Faites une brève évaluation, choisissez votre thérapeute et Talkspace vous proposera des conseils en ligne 24h / 24 et 7j / 7, des chats vidéo en direct aux appels téléphoniques en passant par les services de texte. Les options comprennent une thérapie en ligne avec des thérapeutes agréés, une thérapie pour adolescents et une thérapie de couple.

La plateforme de conseil numérique a été classée App of the Day par l’App Store et compte à ce jour plus d’un million d’utilisateurs. 98 pour cent des utilisateurs l’ont trouvé plus pratique que la thérapie traditionnelle.

Shout 85258: assistance textuelle gratuite 24h / 24 et 7j / 7

( Crier )

Si vous vous sentez déprimé, anxieux, inquiet, seul, débordé, suicidaire ou pas tout à fait vous-même, envoyez “ Shout ” au 85258 à toute heure du jour ou de la nuit et Shout offrira un soutien gratuit et confidentiel en matière de santé mentale par des bénévoles formés. Il est totalement anonyme et n’apparaîtra pas sur votre facture de téléphone.

Une fois que vous avez envoyé un SMS, vous recevrez quatre messages automatisés avant d’être connecté à un bénévole empathique de Shout. Ce sera généralement dans les cinq minutes, mais s’ils sont occupés, cela peut prendre plus de temps. Le bénévole se présentera et vous demandera de partager un peu plus sur ce qui vous dérange. Cela peut inclure un sentiment d’anxiété, des problèmes relationnels, la dépendance, la dépression, l’intimidation, l’automutilation et le suicide. Vous enverrez des textos et partagerez ce avec quoi vous vous sentez à l’aise.

Le but de la conversation est de vous aider à atteindre un endroit calme et sûr, avec un plan pour vous aider à avancer. En plus d’écouter sans jugement, nos bénévoles peuvent vous fournir d’autres ressources ou outils pour vous aider à obtenir un soutien plus expert.

Votre conversation ne se terminera que lorsque le volontaire sera sûr que vous êtes dans un endroit sûr et calme. Les conversations durent généralement environ 40 minutes.

Feelya

(Feelya)

Une autre plateforme de thérapie virtuelle privée et professionnelle. Vous serez jumelé avec des psychothérapeutes accrédités et soigneusement sélectionnés et aurez des sessions vidéo et audio privées et sécurisées en ligne.

Il s’agit d’un paiement à l’utilisation et vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 48 heures avant une session.

Tous les thérapeutes agréés feelya sont basés au Royaume-Uni et hautement qualifiés, enregistrés auprès du Health and Care Professions Council (HCPC) ou de la British Association for Counseling and Psychotherapy (BACP).

BetterHelp: pour les particuliers, les couples et les adolescents

(BetterHelp)

BetterHelp offre des conseils en ligne abordables partout et à tout moment afin que vous puissiez accéder à la thérapie depuis votre canapé. Il s’agit de la plus grande plateforme de conseil en ligne au monde et est basée aux États-Unis, mais compte des milliers d’utilisateurs enregistrés au Royaume-Uni.

Plus de 100 millions de sessions de messagerie, de téléphone et de chat vidéo ont été réalisées à ce jour.

7 tasses: pour adolescents et jeunes adultes

Un service de texte numérique gratuit mettant en relation les personnes en détresse émotionnelle avec des auditeurs qualifiés. C’est totalement anonyme et confidentiel et disponible 24/7.

Pour une assistance supplémentaire, l’application propose également une thérapie en ligne pour les plus de 18 ans à partir de 115 £ par mois.

L’application compte plus de 180 thérapeutes professionnels et plus de 300 000 auditeurs qualifiés. 25 millions de personnes à travers le monde ont été aidées à ce jour.

Soyez conscient: pour la pleine conscience

Un cours de pleine conscience numérique approuvé par le NHS. Il coûte 30 £ et il a été prouvé qu’il a aidé des milliers de personnes à réduire leur niveau de stress, d’anxiété et de dépression, et à améliorer et maintenir leur santé mentale et leur bien-être.

Vous pouvez commencer immédiatement et apprendre à votre rythme.

ieso: pour la thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

(ieso)

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est une méthode de thérapie par la parole qui s’est avérée efficace pour traiter l’anxiété, le stress, la dépression et ieso est la solution du NHS pour la fournir en ligne aux personnes à la maison. La seule différence est que votre conversation est saisie au lieu d’être prononcée.

La recherche a montré que les gens sont tout aussi susceptibles de récupérer de cette façon, et beaucoup de gens ont dit qu’ils trouvaient moins intimidant et plus facile d’être ouvert.

Au moment de votre rendez-vous, il vous suffit de vous connecter et de parler à votre thérapeute en tapant dans les deux sens. Une conversation dactylographiée supprime la pression d’avoir une conversation en face à face et peut vous permettre d’exprimer vos vrais sentiments intérieurs. Les séances ont généralement lieu une fois par semaine et durent jusqu’à 60 minutes.

Mindscape: pour l’audio et la musicothérapie

Mindscape est une application de santé mentale lancée par l’agence créative Cult en 2018, combinant la technologie vocale, l’intelligence artificielle et la musicothérapie scientifique dans une seule application pratique.

Développée en consultation avec l’association caritative de santé mentale Mind, l’application est destinée aux personnes aux prises avec des crises de panique ou de l’anxiété.

L’application vocale parle aux gens à travers des exercices de respiration relaxants, avant de leur poser des questions sur leur état émotionnel actuel. Il peut offrir des conseils pratiques pour gérer le travail, l’argent, l’éducation et le sommeil et propose également des paysages sonores sur mesure adaptés à la personne utilisant l’application.

Vous pouvez utiliser Mindscape via votre appareil Amazon Alexa à la maison.

Tomo: pour suggérer de nouvelles habitudes

Les chatbots sont un moyen amusant d’interagir avec la technologie et Tomo est un bot qui présente des avantages cachés. L’application vous permet de “ trouver des habitudes saines ” et d’enregistrer ce que vous ressentez, afin que vous puissiez suivre ce qui se passe.

Lorsque vous parlez à Tomo, il apprend votre style de vie et comment vous gérez les défis, puis vous suggère de nouvelles habitudes à essayer. Chaque fois que vous prenez une habitude, Tomo vous invite à partager une photo de votre réussite avec la communauté, afin que vous puissiez recevoir des félicitations virtuelles de la cohorte Tomo.

Ce système de jumelage virtuel est conçu pour garantir que vos habitudes restent fidèles.

Wysa: pour l’anxiété de Covid

(Wysa)

Un chatbot IA que vous pouvez utiliser pour évacuer ou parler à travers des pensées et des émotions négatives. Il est totalement anonyme et sécurisé et utilise des thérapies fondées sur la recherche telles que la CBT, la DBT et la méditation.

Pour un soutien supplémentaire, vous pouvez également recevoir des conseils textuels d’un thérapeute professionnel qualifié. Le support de messagerie quotidien et huit sessions en direct coûtent moins de 77 £ par mois.

La principale agence d’évaluation des applications de santé au monde, Orcha, a recommandé Wysa comme la meilleure application pour faire face au stress et à l’anxiété liés à Covid.