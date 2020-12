W

Avec la montée en flèche des nouveaux arrivages et des ventes de savons traditionnels, il semble que nous ayons ravivé notre amour pour les barres solides et épaisses qui offrent le genre de réconfort à l’ancienne dont nous avons besoin en ces temps incertains.

C’est une tendance qui se déplace également au nord du corps et du visage, car les barres de shampooing ont également un moment naissant, gagnant du terrain avec des acheteurs axés sur les produits, les références naturelles et les résultats de haute performance.

Bien que toujours une catégorie de beauté relativement niche, les shampooings solides frappent le zeitgeist de la beauté à plusieurs niveaux.

Les avantages des soins de la peau sont essentiels, avec des formules pour la plupart exemptes de produits chimiques comme le sulfate de laurier de sodium qui font mousser les shampooings liquides, garantissant qu’ils sont plus doux pour les cheveux et le cuir chevelu, tandis qu’un manque d’emballage – beaucoup sont emballés dans du papier – signifie également moins de déchets dans les décharges. eux aussi des références vertes.

Une taille compacte et une légèreté réduisent l’empreinte carbone de sorte qu’elles prennent moins d’espace de transport que les bouteilles encombrantes, et certaines peuvent également être utilisées sur le corps, ce qui rend les barres encore plus économiques et éco-efficaces. Les formules sophistiquées sont une autre avancée majeure: des mélanges artisanaux produits dans la région d’ingrédients de haute qualité et de parfums sophistiqués qui les amènent à un nouveau niveau de luxe à un prix abordable.

Barre de shampoing amicale: lavande et géranium

Friendly Soap crée des pains de savon 100% naturels, éthiques et respectueux de l’environnement depuis 2008. Les formules faites à la main et biodégradables évitent les agents moussants et les conservateurs, au lieu d’utiliser des ingrédients naturellement moussants pour assurer une sensation soyeuse et riche. Rempli d’huiles essentielles, d’herbes et d’épices qui donneront à votre salle de bain une odeur sublime. L’emballage est à la fois recyclé et recyclable – une réussite globale.

Mélangée pour être multi-tâches sur les cheveux, le corps et les mains, essayez la lavande et le géranium pour des bienfaits apaisants et relaxants renforcés par les huiles essentielles, tandis que l’huile de ricin assure un nettoyage intensément crémeux et revitalisant pour les cheveux et le cuir chevelu.

(Savon amical)

Barre de shampooing luxuriante: Montalbano

Lavages: 80-100

Montalbano est une méga-dose de citron. Les huiles de myrte sicilienne et citronnée, le zeste de citron et le jus de citron frais donnent aux cheveux un nettoyage en profondeur tout en améliorant un fini brillant et lustré. Les olives vertes ajoutent de la force tandis que le romarin crée un équilibre apaisant et apaisant au parfum d’agrumes revigorant et exaltant.

Le label de beauté propose une vaste sélection avec une multitude de parfums et d’ingrédients différents, dont le Seanik aux algues, au sel de mer et au citron. Miam.

(Luxuriant)

Barre de shampooing Foamie: Flair floral pour cheveux abîmés

Les barres de shampoing Foamie sont végétaliennes, non testées sur les animaux et sans parabènes ni silicones. Ils ont également été soigneusement formulés pour avoir un pH neutre et sont ultra-doux pour les cheveux et le cuir chevelu.

Ils durent environ 25 lavages et le sachet en filet intelligent dans lequel ils sont fournis aide à augmenter les capacités de moussage tandis que le logo en relief sur la barre ajoute un bel effet de massage. Le ruban sur le sac signifie également qu’ils peuvent être suspendus pour sécher, évitant que les restes de mousse ne créent un désordre boueux.

Floral Fair est idéal pour les cheveux cassants et cassants car il nourrit, renforce et augmente la brillance avec des ingrédients naturels, notamment l’extrait d’ortie, comme le jasmin et le patchouli pour laisser derrière eux un joli parfum subtil.

(Foamie)

Christophe Robin Shampooing Hydratant à l’Aloe Vera

Fabriqué à la main selon un processus traditionnel de production à froid – et conformément à sa philosophie d’utiliser des recettes ancestrales pour ses produits de soins capillaires – le shampooing de Robin est un fantastique multi-tâches.

Emballé dans une boîte en carton éco-savvy, le savon vegan est emballé avec de la glycérine naturelle nourrissante et de l’huile de ricin ainsi que de l’aloe vera apaisante. Nous avons trouvé qu’il nettoyait notre peau ainsi que nos cheveux sans laisser aucune sensation de dessèchement. Il est également si riche en nutriments et en vitamines que nos cheveux se sentent en meilleure santé presque immédiatement.

Attendez-vous à une finition lisse et sans enchevêtrement de vos serrures avec celui-ci.

(Christophe Robin)

Barre de shampoing à l’ortie et au romarin de The Natural Soap Company

Tout ce qui provient de cette société basée à Norfolk, y compris une collection de capsules de barres de shampoing, est produit à la main et en tenant compte de l’environnement. Même l’emballage postal est recyclable. Les formules sont douces mais merveilleusement riches en huiles naturelles, notamment d’avocat, d’amande et de cacao, ainsi que du beurre de karité adoucissant pour des cheveux doux, lisses et hydratés.

La barre de shampoing Ortie & Romarin est fabriquée à partir d’un «thé» de feuilles d’ortie et de feuilles de romarin qui sont trempées dans de l’eau chaude avant d’être refroidies et infusées dans la formule du shampooing avant d’être transformées en pain de savon. Il est léger, n’alourdit pas les cheveux et vous laisse une finition brillante.

(Natural Soap Co)

Bain & Savon Shampoo Bar: Orange piquante

Artisan producteur de savons et de soins pour le bain et le corps depuis 2002, cette entreprise de Cumbrie fabrique tout elle-même avec des ingrédients botaniques qu’elle cultive et infuse souvent sur place. En fait, la couleur de chaque barre de shampoing provient naturellement des herbes et des plantes contenues dans chacune d’elles.

Sans SLS, sans conservateurs et sans emballage plastique, ils durent jusqu’à trois mois. La barre Zesty Orange est un mélange d’huiles nourrissantes comprenant de la noix de coco, de l’amande douce et de l’olive, ainsi que du beurre de karité, tandis que le parfum revigorant et le pouvoir nettoyant proviennent d’huiles essentielles d’écorce d’orange, de citronnelle et de pamplemousse.

(Bain et Savon)

Primal Suds Head Cave Shampoo in Mop Top

Naturel, abordable et avec une bonne dose d’attitude décalée résume parfaitement Primal Suds. Basée autour d’ingrédients séculaires comme l’argile, le charbon de bois et les huiles essentielles, l’entreprise est née d’un besoin de nettoyants sans synthèse à bon prix par l’un des fondateurs souffrant de psoriasis. Ayant développé son activité sur Instagram, l’entreprise est fière de son approche sans plastique et de sa politique zéro déchet. De la collection de quatre capsules fortes, Head Cave Mop Top est le mieux adapté aux cheveux normaux et équilibrés. En plus de la noix de coco démêlante et de l’huile de chanvre hydratante, il y a un parfum fruité de genièvre qui est un parfait remontant.

(Suds primordiaux)

Verdict:

Conseils de pro:

Ces petites barres intelligentes sont également plus polyvalentes que vous ne le pensez. “Vous pouvez contrôler la quantité de surfactant que vous utilisez”, explique Dan Campbell, inventeur de produit chez Lush. “Donc, si vous voulez quelque chose de nettoyant, vous utilisez plus de la barre de shampooing et si vous voulez quelque chose de plus doux, vous en utilisez moins.”

C’est trouver le bon équilibre entre la quantité que vous utilisez (commencer par un peu puis ajouter plus pour éviter d’en faire trop et de laisser des résidus) qui est la clé du succès, combiné à une approche stratégique de l’application.

«Cette formule solide, sans agents synthétiques et avec très peu d’eau, est une toute nouvelle expérience pour vos cheveux, il faudra donc un certain temps pour s’y habituer», conseille le coloriste de renommée mondiale Christophe Robin.

Frottez-le directement de la racine aux pointes plusieurs fois ou faites mousser d’abord entre vos mains, puis massez le shampooing sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Ne vous attendez pas au genre de mousse que vous obtenez avec un shampooing ordinaire, comme le savent tous ceux qui ont utilisé une version liquide sans SLS. Vous devrez également rincer abondamment pour éviter tout résidu savonneux. Il faut du temps aux cheveux (et aux nouveaux utilisateurs) pour s’ajuster, alors soyez patient pendant que les traces de produits coiffants et d’ingrédients comme le silicone sont bannies.

«La période d’adaptation varie selon les utilisateurs», ajoute Christophe. “Mais une fois que vos cheveux se sont adaptés à cette nouvelle formule, il est facile de tomber amoureux!”