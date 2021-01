je

Il ne serait pas particulièrement judicieux de notre part de deviner que beaucoup d’entre vous ont pris la résolution du Nouvel An de lire davantage cette année. Mais entre trouver le temps de rechercher les livres à ajouter à votre liste et les acheter, ces bonnes intentions sortent souvent de la fenêtre.

C’est là qu’un abonnement à un livre est utile. Que vous aimiez les aventures pour jeunes adultes ou les derniers thrillers policiers, il existe une entreprise qui sélectionnera des livres en fonction de vos goûts, les emballera – souvent avec des friandises supplémentaires – et vous les enverra tous les trimestres ou une fois par mois. Un avantage supplémentaire est que beaucoup d’entre eux hébergent également des forums en ligne, vous pouvez donc discuter avec une communauté de personnes lisant la même chose – comme un club de lecture pour l’ère Internet.

Choisir parmi les hordes de boîtes d’abonnement à des livres peut être un peu intimidant, mais heureusement pour vous, nous avons fait tout le travail acharné et compilé nos favoris dans une liste.

Votre premier devoir de lecture de l’année: choisissez celui qui vous plaît.

Livres qui comptent

Relativement nouvelle, la boîte Books That Matter est dirigée par une équipe de femmes dont la mission est d’éduquer et d’enrichir les lecteurs à travers une fiction féminine passionnante. Chaque mois a un thème différent, tel que le sexe, la race ou la religion et s’accompagne d’un cadeau créé par une artiste indépendante, trans ou non binaire. Cela mettra sur votre radar des œuvres dont vous n’avez peut-être pas entendu parler, vous donnera une compréhension plus approfondie de l’état d’esprit féministe et soutiendra les personnes marginalisées dans leur objectif de créer un art significatif – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?

(Livres qui comptent)

Magasin de livres de M. B

Mr B’s Book Emporium est un abonnement qui provient de la librairie éponyme de Bath. Après avoir rempli un questionnaire sur les préférences, les abonnés recevront chaque mois un nouveau livre trié sur le volet par les bibliothérapeutes internes. Si vous aimez la romance des paquets en papier brun attachés avec de la ficelle, vous serez gâté par Mr B’s, dont les paquets arrivent dans cette tenue avec un sceau de cire estampé pour démarrer.

Non seulement cela ajoute un peu de sens de la cérémonie à la procédure, mais cela vous permet également d’apprécier beaucoup plus le livre à l’intérieur. Il s’agit d’un excellent abonnement aux livres et qui prend également en charge les librairies indépendantes.

À partir de 25 £ par mois | Emporium de MR B | Achetez-le maintenant

Lecture en talons

Lancé seulement l’année dernière, Reading in Heels a déjà développé une sorte de suivant grâce à son service d’abonnement bien pensé. Ceux qui s’inscriront recevront un livre organisé par mois, ainsi que des friandises pour en rendre la lecture encore plus rituelle.

Ceux-ci peuvent être n’importe quoi, des chocolats et du thé aux sels de bain et aux masques pour le visage – après tout, il n’y a rien de mieux que de se faire dorloter lorsque vous déchirez un bon livre. Étant donné qu’il s’agit de l’un des prix les plus raisonnables de la liste, vous en avez pour votre argent.

(Lecture en talons)

La caisse de livre Bookishly Classic

Une excellente option si l’un de vos objectifs est de lire plus de classiques. La caisse de livres Bookishly Classic fait ce qu’elle dit sur la boîte, livrant une fois par mois un roman comme Rebecca, Wuthering Heights ou Frankenstein, ainsi qu’une série de cadeaux, tels que des thés, des articles de papeterie à thème et des bougies. Ce qui distingue cette boîte, ce sont les illustrations de couverture – qui sont toutes créées en interne – ce qui signifie que vous n’aurez jamais vu la couverture de votre dernière lecture dans une librairie et que vous pouvez commencer à créer une collection de tomes décorés de manière unique.

(La caisse de livre Bookishly Classic)

FEMME SAUVAGE

Nous savons tous à quel point les soins personnels sont importants, c’est pourquoi WILDWOMAN fabrique une boîte d’abonnement à un livre si intéressante. Chacun comprend un livre axé sur la croissance et le développement personnels ainsi que quelques cadeaux pour vous aider à entrer dans la zone. Ceux-ci incluent tout, de la papeterie mignonne aux cristaux de guérison et aux cartes d’affirmation. Les titres précédents incluent The Anxiety Solution de Chloe Brotheridge et The Little Book of Calm de Paul Wilson. L’abonnement vous donnera également accès à la communauté GozenGirls – un forum en ligne sur lequel discuter de la dernière version.

( FEMME SAUVAGE )

Le club de lecture des couples

Un concept simple qui ne vient pas avec des cloches et des sifflets supplémentaires, juste deux exemplaires du même livre pour vous et votre partenaire à lire chaque mois. Tout ce que vous avez à faire est de remplir le sondage en ligne en indiquant vos préférences, puis de vous asseoir et d’attendre l’arrivée du premier abonnement. Cela offre un moyen intéressant pour les couples de faire quelque chose ensemble et à seulement 44,99 £ pour un abonnement de trois mois, c’est beaucoup moins cher qu’une soirée.

(Le club de lecture des couples)

44,99 £ pour 3 mois | Le club de lecture Willoughby | Achetez-le maintenant

Rendez-vous avec un livre

Si vous en avez assez de faire défiler Tinder et de passer des dates fastidieuses, oubliez tout cela et inscrivez-vous plutôt à ce service d’abonnement aux livres. D’accord, cela peut être un peu radical, mais Date Night With A Book vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour passer une bonne soirée. Il est économique et adapté à votre goût – vous fournissez à l’entreprise une courte liste de vos livres préférés et les genres et ils vous reviendront avec les produits, plus un sachet de thé et de chocolat chaud, pour que vous puissiez vous asseoir dans votre fauteuil préféré avec un nouveau livre et une tasse fumante de quelque chose de réconfortant. Félicité.

(Rendez-vous avec un livre)

À partir de 11,95 £ par mois | Rendez-vous avec un livre | Achetez-le maintenant

Boîte d’abri

Un service d’abonnement aux livres avec un cœur, Shelter Box offre une occasion unique et convaincante de faire du bien et de lire un bon livre en même temps. Chaque mois, les abonnés reçoivent un livre qu’ils ont choisi collectivement (cinq options sont proposées par le rat de bibliothèque et les membres votent celui qu’ils veulent lire), chacun racontant une histoire inspirée par les cultures, les expériences et les gens du monde réel. Une partie de l’argent que vous payez chaque mois est ensuite consacrée à un abri, qui est rempli d’articles essentiels tels que des tentes, des fournitures de premiers soins et des articles de toilette pour aider à réhabiliter les familles qui ont été touchées par une catastrophe. Vous pouvez payer aussi peu que 10 £ par mois ou choisir de donner autant que vous le souhaitez.

(Boîte abri)

Rêves les plus fous

Si vous aimez la fiction YA ou connaissez un adolescent, la case majuscule est faite pour vous.

Créé par un jeune rat de bibliothèque qui souffrait d’une maladie chronique et à la recherche d’un abonnement décent à un livre pour les adolescents, chaque mois comprendra un roman convaincant de YA ainsi que quelques articles de soins personnels, tels que des produits de bain, du thé et des bonbons. . Comme les livres inclus sont tous des versions relativement récentes, c’est un excellent moyen de se tenir au courant de ce qui est frais dans le monde YA.

( Rêves les plus fous )

Movie Vs Book – Rendez-vous avec un livre

Un autre intéressant de Date Night With A Book, il n’y a pas de prix pour deviner ce que vous obtenez avec cette boîte. Chaque mois comprend un livre et la version du film sur DVD (les boîtes précédentes ont inclus des titres tels que PS. Je t’aime) afin que vous puissiez comparer et contraster les deux. Essayez simplement de ne pas regarder le film avant d’avoir lu les livres…

(Film Vs Book – Rendez-vous avec un livre)

À partir de 14,95 £ par mois | Rendez-vous avec un livre | Achetez-le maintenant

Book Box Club

Vous ne voulez pas tous les extras que vous obtenez souvent avec un service d’abonnement aux livres? Ce que nous aimons à propos de cette option pour jeunes adultes, c’est que vous pouvez choisir de ne recevoir qu’un livre ou des cadeaux – vous avez la possibilité de sélectionner vos préférences, contrairement à beaucoup d’autres. Chaque mois est centré sur un thème différent (par exemple, les potions magiques ou la règle des étoiles) et ils font vraiment du battage sur la grande révélation, afin que vous puissiez être enthousiasmé par ce que vous pourriez recevoir chaque mois. C’est aussi une façon astucieuse d’encourager vos adolescents à s’engager davantage dans la lecture.

(Book Box Club)

Club de lecture d’oiseaux rares

Sans fioritures avec celui-ci – juste un livre soigneusement sélectionné chaque mois qui, heureusement, rentrera dans la boîte aux lettres. C’est l’option à choisir si vous ne voulez pas nécessairement vous en tenir à un genre ou si vous avez du mal à déterminer le type de livres que vous préférez, comme de nombreux services d’abonnement vous demandent de le faire lorsque vous vous inscrivez. Chaque livre reçu sera une surprise complète et pourrait provenir de n’importe quel genre de genres – le seul thème commun entre eux étant qu’ils auront une protagoniste féminine – ce qui signifie que vous serez exposé à une gamme de livres que vous n’avez peut-être jamais rencontrés. autrement.

(Club de lecture d’oiseaux rares)

Club de lecture abominable

Si vous aimez les horreurs et les thrillers, l’Abominable Book Club mettra en valeur vos boutons d’oie chaque mois avec une toute nouvelle version, une option mystère d’occasion ainsi qu’une gamme de boissons chaudes et de friandises sucrées. Si vous savez que vous aimez ce genre de livre, cela élargira vos horizons et vous présentera de nouveaux auteurs en plus de vous rappeler d’anciens que vous avez peut-être oubliés depuis longtemps. La vraie question ici est de savoir si vous avez le courage de lire ces effrayants seul la nuit.

(Abominable Book Club)

À partir de 17 £ par mois | Abominable Book Club | Achetez-le maintenant

Prudence et le corbeau

Fondée par deux rats de bibliothèque qui cherchaient un service d’abonnement à des livres anciens et n’en trouvaient pas, Prudence and the Crow envoie des copies anciennes et d’occasion de livres à son immense fanbase. Ce service est particulièrement spécial parce que vous savez que chaque livre a non seulement été adapté à vos goûts, mais qu’il a été trouvé et sélectionné à la main pour vous – c’est comme recevoir un cadeau attentionné d’un ami. Vous pourrez organiser une bibliothèque intéressante tout en donnant une nouvelle vie à des livres oubliés depuis longtemps.

(Prudence et le corbeau)

Verdict

Il est difficile de choisir un seul service ici car ils sont tous si différents, mais ceux qui se démarquent comme étant particulièrement uniques sont Livres qui comptent pour sa pertinence culturelle et Boîte d’abri pour son idée philanthropique.

