Que vous soyez nouveau dans le véganisme ou que vous cherchiez à élargir votre horizon gastronomique ou de beauté, les services d’abonnement sont un excellent moyen d’essayer et de trouver vos produits préférés.

Le véganisme s’est imposé bien au-delà d’une tendance passagère, et s’il était autrefois difficile de traquer des produits sans aucun dérivé animal, il est maintenant plus facile que jamais de s’engager dans un régime à base de plantes, des offres des supermarchés et des restaurants à la beauté et bien-être.

Meilleurs livres de cuisine végétaliens: des repas sains aux plats réconfortants végétaliens sales

Une boîte d’abonnement végétalienne garantit que des friandises sans cruauté sont toujours à portée de main. Le cadeau qui continue à offrir, vous pouvez vous inscrire tous les mois ou dans des forfaits pour vous faire livrer régulièrement des friandises directement à votre domicile ou à votre bureau, remplies de produits ou de services de repas soigneusement sélectionnés qui vont mélanger votre alimentation et vous encourager à faire preuve de créativité.

Nous avons rassemblé nos préférés, allant de la beauté aux graines que vous pouvez cultiver vos propres herbes et épices.

Cuisine détox

(Cuisine détox)

Nous pourrions tous faire en incorporant plus de repas à base de plantes dans notre alimentation, que vous optiez pour Veganuary ou que vous souhaitiez simplement adopter un meilleur plan de repas avec quelques plats plus sains dans votre rotation hebdomadaire. Tout est fait au siège de Detox Kitchen à Londres et en plus des plans de repas, vous pouvez jeter des plats dans le réfrigérateur pour y ranger quand vous le souhaitez.

Il existe des options minceur, des plans qui ne proposent que le petit-déjeuner et le déjeuner afin que vous puissiez avoir ce que vous aimez pour votre repas du soir, des plans avec collations incluses et des soupes et des menus végétaliens. Tout est calibré pour que vous obteniez autant de valeur nutritive que possible des repas, ainsi que toute la saveur.

Gousto – Bistrot végétal

(Gousto)

L’un de nos services de kits de recettes préférés Gousto a déployé une nouvelle gamme Plant Bistro, vous aidant à garder toutes les résolutions saines du nouvel an avec facilité. Tout est peut-être à base de plantes, mais il y a des options sérieusement indulgentes au menu, conçues pour apporter de la légèreté et de la joie aux sombres journées d’hiver. Nous parlons de Chilli Non Carne avec patates douces cuites au four et guac, ainsi que de frites garnies de champignons râpés (aussi appétissantes que cela puisse paraître). Vous pouvez également obtenir votre solution à emporter avec les doigts de tofu, les pois à la menthe et la sauce tartare pour une version plus saine du poisson-frites.

C’est actuellement une gamme limitée, mais nous avons tout croisé pour que Gousto maintienne le menu végétalien Plant Bistro sur la liste bien au-delà de janvier.

Kookaloney

Explorez les plats riches et savoureux de Levantine avec la société de kits de recettes Kookaloney.

Il existe une gamme d’options parmi lesquelles choisir, mais les kits de falafel et de houmous sont végétaliens. Il existe également des mélanges secs et des marinades à ajouter à votre panier en ligne, ainsi que du pain plat pour que vous puissiez continuer la fête des gourmets du Moyen-Orient une fois que vous avez épuisé les kits.

Les kits Kookaloney ne contiennent pas de méchants cachés, sont sans OGM et ne contiennent pas d’huile de palme.

Toutes les plantes

(Toutes les plantes)

Alors que de nombreux services d’abonnement alimentaire offrent des options de repas végétaliens, All Plants est votre guichet unique pour les plats chauds végétaliens si savoureux que vous commencerez à vous demander si Rigatoni Bolognese peut passer pour le petit-déjeuner. La réponse est oui et toujours.

En plus des rigatoni de 9h, nous avons également passé une soirée mémorable avec le bol de burrito et bien que nous doutions un peu de mettre du guacamole au four, ce qui en est sorti était indéniablement impressionnant – frais, savoureux et presque impossible à croire était congelé.

Il suffit de chauffer et de manger, c’est le moyen le plus propre et le plus rapide de manger un plat tout préparé qui vous laisse bien plein sans regret. Chaque repas est livré congelé et est isolé avec une doublure recyclée écologique.

Vous pouvez obtenir des plats préparés All Plants à 40,50 £ pour six portions individuelleset 59,88 £ pour six double portions sur une base d’abonnement. Livré toutes les une, deux, quatre ou six semaines.

Chef attentif

(Chef attentif)

Mindful Chef propose une gamme de kits de recettes faciles à réaliser, y compris une large offre végétalienne. Choisissez de deux à cinq recettes chaque semaine parmi les huit options en constante évolution à base de légumes frais et de saison de première qualité et encouragez-vous à faire preuve de créativité avec votre alimentation à base de plantes. La boîte est livrée avec des instructions étape par étape infaillibles, claires et faciles à suivre. Tous les plats sont sans gluten, sans produits laitiers et sans cruauté envers les animaux.

Le service met l’accent sur la durabilité pour s’assurer qu’il n’y a pas de gaspillage, à la fois alimentaire et d’emballage. De plus, à chaque repas acheté, ils feront don d’un repas à un enfant en situation de pauvreté.

Mindful Chef propose un abonnement flexible que vous pouvez suspendre, ignorer ou annuler à tout moment.

Nosh Detox Vegan Keto

Le régime cétogène est officiellement partout et est catégorisé par faible teneur en glucides, riche en graisses et une bonne quantité de protéines, ce qui n’est guère propice à un régime végétalien. Mais n’ayez crainte, vous pouvez toujours suivre Keto grâce au service de livraison de repas par abonnement de Nosh où vous pouvez prendre le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner (ainsi que des collations) livrés qui sont à la fois végétaliens et fonctionnent pour Keto.

Le service de livraison prépare des aliments frais avec des produits de saison et les livre à votre porte. Vous pouvez choisir entre 1 et 14 jours avec des repas comme les sautés au tofu, les champignons farcis et plus encore qui facilitent un peu plus le régime Keto.

Le Nutribox

Que vous soyez novice dans un régime végétalien ou à la recherche de nouvelles friandises plus saines à essayer, Nutribox a fait du concept de collations saines un jeu d’enfant. Le service vous offre un flux constant de collations sans gluten et végétaliennes à votre porte.

Vous pouvez acheter des achats uniques ou commander sur un abonnement bsis avec livraison gratuite dans tout le Royaume-Uni. Vous pouvez annuler le service à tout moment, mais nous avons le sentiment que vous allez aimer votre dose hebdomadaire de collations santé.

Choisissez entre le slim (10 collations), le petit (20) ou le grand (40) avec des friandises préférées des fans comme Deliciously Ella, Growers Garden, Podberry, Snact et Neat’s.

Abel et Cole

Le spécialiste des légumes bio Abel & Cole facilite plus que jamais la planification des repas grâce à son mini-marché vegan.

À partir de 75 pence seulement, il y a de tout, des desserts aux boissons, en passant par les huiles de cuisson, le kimchi et les gâteaux au fromage végétaliens assez grands pour être partagés avec toute la famille ou pour les mettre au réfrigérateur pour les jours où vous ne pouvez pas être dérangé de cuisiner.

Voir également les boîtes de fruits et légumes, remplies de suffisamment de produits frais pour vous permettre de continuer toute la semaine sans vous rendre au supermarché.

Lifebox

(Lifebox)

Obtenez une sélection soigneusement organisée de collations livrées chaque mois par Lifebox et la gamme de friandises, de boissons et de produits qu’elle propose pour vous donner un regain d’énergie supplémentaire entre les repas.

Tous les produits sont végétaliens, sans gluten et sans produits laitiers et sont livrés gratuitement via un abonnement mensuel, trois, six ou 12 mois qui peut être annulé à tout moment et ne se renouvelle pas automatiquement.

Une gentille maman

Quoi de mieux que des brownies arrivant chaque mois? A Kind Mama propose la gâterie maison végétalienne dans le cadre d’un abonnement de trois, six, 12 ou 18 mois aux côtés de beignets et de kits de pâtisserie afin que vous puissiez les créer vous-même. Basé près de Manchester, le fondateur et chef Eve a comblé le vide de délicieux gâteaux végétaliens qui sont entièrement sans produits laitiers et qui ont l’air tout aussi bons qu’ils ont goût.

Garde-manger de semences

Que vous ayez un grand espace extérieur ou seulement un rebord de fenêtre, le Seed Pantry aidera à transformer votre espace en un jardin luxuriant et verdoyant avec des fleurs, des herbes, des épices et plus encore.

Les boîtes contiennent une sélection de graines pour les jardiniers en herbe et ceux avec ou sans un doigt vert pour faire pousser des articles en toute simplicité. Optez pour l’une des boîtes prédéterminées ou l’option découverte si vous pouvez choisir la vôtre.

Club de gâteau mensuel Yumbles

Pour de nombreux végétaliens gourmands, le gâteau est l’une des choses les plus difficiles à vivre, mais le Vegan Monthly Cake Club est là pour satisfaire vos envies. Tous les gâteaux conviennent aux végétaliens, arrivent tous les mois et sont frais et faits maison.

Votre première livraison consistera en un délicieux gâteau au chocolat appétissant avec nid d’abeille suivi d’un gâteau au caramel et aux pacanes, aux pépites de chocolat et aux poires et surmonté d’un gâteau au chocolat et à l’orange avec des noisettes grillées.

Le projet Goodness

The Goodness Project vous offre, à vous ou à votre proche, l’opportunité de découvrir de nouvelles marques pour un style de vie plus sain et sans cruauté.

Provenant du marché international, les boîtes contiennent les dernières et meilleures alternatives végétaliennes dans un format lettre, mini ou maxi avec une gamme de 4 à 10 collations.

Choisissez entre la taille du forfait et la durée de votre abonnement, tandis que 1% des bénéfices va à des œuvres caritatives.

Le genre végétalien

L’une des boîtes d’abonnement végétaliennes les plus populaires, The Vegan Kind propose trois variantes différentes; une boîte de style de vie avec environ six ou sept produits livrés chaque mois composés de nourriture, de bonbons et de chocolat ainsi que d’un option beauté avec des soins de la peau et des cosmétiques entièrement exempts de produits d’origine animale. Il y a le troisième coffret cadeau pour traiter le vegan de votre vie avec un abonnement de trois, six ou 12 mois.

La boîte à pip

Spécialisée dans la beauté sans cruauté, la Pip Box est déjà devenue un incontournable des amateurs de beauté végétaliens. Choisissez entre un forfait mensuel, trois ou six mois et recevez des produits de maquillage et de soins de la peau indispensables de Weleda et Opitat. Il y a aussi un don de 50 pence à l’association caritative Animal Free Research UK avec chaque boîte vendue.

La boîte de beauté naturelle

Découvrez le marché de la beauté vegan en constante croissance avec la Natural Beauty Box où des produits naturels, vegan, éthiques et sans cruauté sont livrés à votre domicile chaque mois. Avec des produits d’une valeur de plus de 50 £, chaque article sélectionné sera exempt de produits chimiques désagréables et d’irritants cutanés provenant d’artisans éco-luxe bien établis et en devenir.

Coffret bien-être naturel

Tous les deux mois, ce service d’abonnement vous enverra une boîte remplie de friandises naturelles couvrant la beauté, le bien-être et la santé. Les produits sont toujours sans cruauté et adaptés aux végétaliens et arrivent sur le thème de la collection. Attendez-vous à des suppléments, des soins de la peau de luxe, des collations, des thés pour que vous puissiez paraître et vous sentir mieux, tout en adhérant à un mode de vie végétalien.