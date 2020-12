T

La fin de l’année la plus étrange jamais enregistrée est à portée de main – il est temps de célébrer!

Alors que les années précédentes, vous avez peut-être hésité sur comment, où et avec qui vous souhaiteriez accueillir l’année à venir, cette fois, la décision a été prise pour vous, avec l’aimable autorisation du gouvernement britannique.

Avec Covid toujours une menace répandue, l’option la plus sûre et la mieux conseillée est de rester à la maison et de célébrer avec votre ménage ou votre bulle. C’est sans doute toujours le meilleur plan d’action pour le réveillon du Nouvel An, avec ou sans coronavirus. Un réfrigérateur bien approvisionné, une suprématie totale sur la bande originale, des feux de fête dans le jardin, un endroit confortable pour s’asseoir et, surtout, aucun voyage traumatisant ne vaut une nuit coûteuse dans un bar abandonné, quelle que soit l’année.

Il y a un autre avantage énorme à rester, et c’est la montée en puissance des boîtes du Nouvel An. Passant également par paniers et / ou kits de recettes, ce sont des coffrets prometteurs de bons moments, remplis de friandises spéciales, de plats gastronomiques et de champagne conçus pour vous aider à accueillir 2021 avec style.

Des friandises apaisantes de type spa et un bar-in-a-box conçu par les meilleurs points d’eau de Londres aux dîners claquants mettant en vedette les meilleurs produits du Royaume-Uni, il y a des fêtes pour les célébrations de toutes tailles. Mieux encore, bon nombre d’entre eux aideront l’industrie hôtelière en détresse à garder la tête hors de l’eau jusqu’à ce que la tempête soit passée.

Commandez un (ou plusieurs!) De nos favoris ci-dessous et que le compte à rebours pour 2021 commence!

Morrisons New Year’s Eve – Dînez à deux

(Morrisons)

Vous n’avez pas à débourser trois chiffres pour un repas NYE ​​à retenir. Morrisons propose un dîner de trois plats avec tous les accompagnements pour un très modeste 30 £.

Commencez par des entrées crémeuses de champignons à l’ail, suivies d’un somptueux steak de surlonge The Best accompagné de The Best Chunky Chips et de rondelles d’oignon battues à la bière. Pour finir, il y a un dessert Brownie et crème au chocolat.

À ce prix, vous devriez en avoir plus qu’assez pour quelques bouteilles de bulles pour le compte à rebours.

Coffret Cadeau Champagne & Truffes The Celebration

Commande avant le: 30 décembre avec livraison le jour désigné

( SP )

Friday Night in a Box boîtes de relaxation

Trier par: minuit, le 28 décembre

(Vendredi soir dans une boîte)

Que vous vous offriez ou que vous souhaitiez envoyer un cadeau du Nouvel An à quelqu’un avec qui vous ne pouvez pas être avec le compte à rebours de l’horloge, Friday Night in a Box propose une paire de colis de la taille d’une boîte aux lettres. Les coffrets cadeaux comprennent des friandises pour le bain remplies de chocolat et de produits de beauté à utiliser pour une soirée très sereine. Les coffrets bain et douche coûtent actuellement 30 £, mais vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 10% avec le code: EVENINGSTANDARD.

Les kits “ Fête à la maison ” du Cinnamon Club

(Le Cinnamon Club)

Frappez sur la vitrine numérique du Cinnamon Club pour trouver des kits qui vous aideront à recréer les plats légendaires de Vivek Singh à la maison. Trois menus sont disponibles, tous prêts à être déposés à votre porte.

Marquez le Nouvel An avec Shaan – E – Raan, qui en nourrit cinq, coûte 200 £ et implique une cuisse d’agneau du Kent de style moghol braisée lentement. Ensuite, il y a le festin de quatre plats à la maison à 50 £ la tête qui comprend le jarret d’agneau Rogan Josh et le célèbre pudding de Noël garam masala de Vivek et la crème parfumée à la muscade.

Enfin, il y a le menu de poulet au beurre de style Delhi, coûtant 120 £, qui comprend quatre naans à l’ail, du riz pilaf et des lentilles. Rendez-le encore plus spécial en ajoutant du vin fin, du champagne ou un cocktail en collaboration avec le producteur Tom Savano, le Smokey Mumbai Rooftop Manhattan.

Kits de bricolage Dirty Bones

(Os sales)

Pour ceux qui ont soif de plaisirs coupables en ce réveillon du Nouvel An, Dirty Bones a terminé vos souhaits de fin d’année. Le restaurant propose une sélection de kits de bricolage prêts à être cueillis, y compris les emblématiques frites d’agneau, DIY Mac Daddy – galettes de bœuf recouvertes de macaroni au fromage, côte de bœuf effiloché avec sauce barbecue enrichie d’espresso – le DIY Chilli Cheeseburger ou un piment végétalien Kit de fromage, composé de vinaigrette jalapeno, de tranches de fromage américain végétalien et de galettes de hamburger

Il y a même des sachets de cocktails prémélangés prêts pour la glace et un grand verre.

Les kits servent de deux à quatre convives et commencent à un prix raisonnable de 25 £ avec une livraison dans tout le pays.

Kit ShackBurger pour 4

( Shake Shack )

Burgers pour le Nouvel An: pourquoi pas? ShakeShack a commencé à vendre ses kits de hamburgers au cours de l’été et est toujours en plein essor – ce qui signifie que vous pouvez plonger vos dents dans ses galettes juteuses en dirigeant la discothèque de la cuisine.

Les kits contiennent suffisamment d’ingrédients pour faire quatre cheeseburgers, ou deux doubles cheeseburgers, ce qui est beaucoup plus festif dans notre livre. Vous obtiendrez également le ShackSauce personnalisé de la société américaine de hamburgers avec de la laitue fraîche et des tomates.

Boîte de menu de comptoir Sabor en Casa + Estrella Galicia

Commandé avant le: minuit le 27 décembre pour une livraison avant le 30 décembre

(Sabor en Casa)

Si vous préférez les grignotages ou un festin à la tapas le 31 décembre, Sabor en Casa est là où il se passe. La boîte contient certaines des petites assiettes les plus vendues de Sabor, conçues pour être savourées tranquillement pendant un week-end ou gorgées de New York. Pensez à des croquetas au jambon croustillants et salés, à une omelette espagnole en morceaux, à la tortilla, aux Gambas al Ajillo (crevettes dans une huile d’ail), au Pulpo a la Gallega – poulpe en tranches et saupoudré de paprika sur un lit de pommes de terre – et bien plus encore. Complétez l’expérience ibérique en lavant le festin avec une paire de bouteilles Estrella Galicia (330 ml).

Bref, tout ce dont vous avez besoin pour démarrer la fiesta.

Coffret spécial La Tua Pasta NYE

(Pâtes La Tua)

Profitez du meilleur d’Italie avant minuit grâce à la boîte NYE de La Tua Pasta. Servant jusqu’à quatre personnes, le menu est composé de tortellini frais farcis au crabe du Devonshire et au homard, arrosés d’une légère sauce au beurre au citron et garnis de pangrattato grillé.

Vous trouverez également de la focaccia mi-cuite à finir à la maison (pour pouvoir la déguster tiède à la sortie du four), ainsi qu’un pot de tapenade d’olive toscane à étaler sur le dessus en attendant le plat principal. Les boissons sont également triées – une bouteille de prosecco est incluse dans votre commande.

Boîte de Lyaness Blast the Bells

(Lyaness)

Entrez dans la nouvelle année avec la sélection bar-in-a-box de Lyaness, conçue pour vous aider à sonner le 1er janvier et au-delà. Ils ont pensé à tout, des boissons pour l’accumulation, des bulles pour l’heure de minuit et même un Bloody Mary pour vous aider à traverser le jour de l’An.

Paniers festifs Moët & Chandon x Coupette

(Coupette)

Le bar à cocktails Bethnal Green Coupette s’est associé à la prestigieuse maison de champagne française Moët & Chandon pour créer un panier de Noël bien arrosé, qui peut tout aussi facilement être conservé pendant une semaine jusqu’au 31 décembre pour la Saint-Sylvestre. C’est une super affaire d’emballage dans un cocktail pré-embouteillé, une demi-bouteille de champagne Moët & Chandon, une paire de verres à champagne, deux sous-verres sur mesure, un bouchon, un bon de réduction de 25 £ et une petite boîte avec des Bon Bons au chocolat qui ont été fait en interne.

Il y a aussi un panier Cointreau qui vient avec du bar et des ingrédients pour faire des Margaritas pour 40 £.

Livraison de cocktails The Drinks Drop

(La baisse des boissons)

The Drinks Drop a pour mission de garder le moral tout au long de votre réveillon du Nouvel An, qui propose des cocktails parfaitement mélangés par la poste pour une livraison dans tout le pays le lendemain (commande avant 15 heures) ou des livraisons fraîches pour les habitants de Londres et de Manchester. Commandez une boîte de deux, quatre ou, vu que c’est une occasion spéciale, pourquoi ne pas faire préparer des boissons sur mesure rien que pour vous?

Six cocktails par courrier

Profitez d’un tour ou deux de boissons NYE ​​grâce à Cocktails by Mail qui envoie ses concoctions par la poste. Vous pouvez commander vos boissons préférées ou obtenir ce pack de variétés qui en sélectionne six et les livre à votre porte. Ayez beaucoup de glace et votre verrerie préférée en attente pour une expérience de cocktail facile à voir 2020.

Heads + Tails NYE ​​at home party box

(Têtes + queues)

Si vous êtes d’avis que toutes les grandes célébrations devraient impliquer du champagne, vous serez très heureux d’apprendre que le coffret de fête à domicile de Heads + Tails comprend également une bouteille de Moët et un cocktail prémélangé de 50 cl de votre choix. Il y a aussi un mélange de truffes et de noix de pecorino plus savoureux, ainsi que des amandes fumées et une paire de canons à confettis pour partir au moment crucial.

Panier “ Gift Of The Sea ” – Prêt à manger

Commander avant le 28 décembre, selon le stock

(Poisson à votre porte)

Oh, nous aimons être au bord de la mer, mais avec des voyages difficiles pour le moins, Fish to your Door a offert la meilleure chose à faire. Ils se sont associés à Old Pulteney, The Maritime Malt pour créer une boîte de fruits de mer prête pour NYE. Les amateurs de fruits de mer seront plus qu’heureux de s’éclabousser.

On parle d’une dizaine d’huîtres avec un couteau à décortiquer, du saumon fumé soyeux, des crabes habillés et un homard, cuit ou habillé à votre goût! Pendant ce temps, le rafraîchissement liquide provient d’une bouteille de 12 ans de whisky écossais single malt Old Pulteney. Une bande-son de plage de clapotis des vagues et de sons côtiers complète le panier.

Boîte de fête du Nouvel An pour deux

(Club oriental)

Asseyez-vous pour un repas chic de trois plats et terminez l’année en beauté. Le Party Box de l’Oriental Club est conçu pour deux et offre un choix d’entrées (bisque de homard ou pâté), plat principal (choisissez entre faux-filet ou flétan) et un dessert de frangelico au chocolat blanc et bavarois pistache, le tout agrémenté d’une bouteille de champagne ou du vin.

Boîte de banquet du réveillon du Nouvel An

(Bonne Franquette)

Préparé avec des ingrédients locaux dans l’Est de Londres, préparez un festin français de cinq plats grâce à une nouvelle collaboration entre la marque de vermouth Noilly Prat et le finaliste de MasterChef et fondateur de Bonne Franquette, Yann Florio.

Offrant le genre d’opulence que vous méritez à juste titre le dernier jour de l’année, le kit de livraison de repas comprend tout ce dont vous avez besoin pour préparer votre dernier (ou premier) festin, agrémenté d’un cocktail Noilly Prat. Tout sera livré à votre porte le 31 décembre ou le 1er janvier.

Si vous êtes découragé par la perspective de faire autant de plats, vous aurez également accès à des vidéos tutorielles exclusives de Yann pour vous guider tout au long du processus. Cuisinons!

Heure du cocktail

Chaque heure est un happy hour lorsque vous passez le Nouvel An en toute sécurité dans votre charmante maison chaleureuse. Faites passer les choses d’un cran avec une commande de Cocktail Hour, un nouveau service qui propose de délicieux cocktails et amuse-gueules pour votre fête à la maison. Choisissez parmi quatre boîtes à thème, chacune avec beaucoup de boissons et de bouchées pour deux à quatre personnes.

NYE Taco MegaMix

(Club Mexicana)

Les choses semblent toujours un peu plus brillantes lorsque vous avez un taco en main. Les végétaliens célébrant le réveillon du Nouvel An seront bien servis au Club Mexicana, où vous pourrez profiter de ce glorieux festin de partage qui comprend des nachos chargés et un triptyque de tacos avec 28 tortillas.

Ajoutez de l’alcool si vous le souhaitez (Margaritas ou Negronis), mais il existe également une option pour commander la nourriture sans alcool. Ils jetteront même un dessert, si vous avez de la place.

Darby’s at Home: le réveillon du Nouvel An pour deux

Commande avant: en ligne avant 22h, le 30 décembre

(Darby est à la maison)

Du macaroni au fromage truffé frit, à la charcuterie et au steak de bœuf juteux de 700 g, Darcy’s a couvert votre NYE, et plus encore. Le restaurant a inclus tellement d’accompagnements savoureux et de friandises supplémentaires dans son kit de recettes de livraison à domicile que nous salivons juste à la pensée de tout. Il n’inclut pas de boissons, alors assurez-vous d’avoir beaucoup d’alcool pour tout laver.

Stein’s at Home – Le menu de célébration du Nouvel An

(Stein est à la maison)

Un délicieux souper de Cornouailles pour deux? C’est ce à quoi vous pouvez vous attendre des boîtes de menu Stein’s at Home qui apportent des fruits de mer frais et des plats classiques de Rick à votre porte pour vous régaler à la maison. Le menu à trois plats comprend du saumon fumé, du turbot, du pavé de chocolat et 200 g de camembert de Cornouailles, ainsi qu’une bouteille de champagne.

MexGrocer – Le panier du nouvel an mexicain

Commandez avant le: 30 décembre pour une livraison le lendemain

(MexGrocer)

MexGrocer, le portail britannique du commerce équitable, des produits et des produits d’épicerie mexicains authentiques a publié un panier de réveillon du Nouvel An.

Il convient aux acheteurs intolérants au gluten, ainsi qu’aux clients végétaliens et végétariens, contenant un pack de six bières mexicaines, farine de maïs, tortilla de maïs, farine pour muffins et petits pains, haricots, sauces chaudes, cactus, chilmole et concentré d’hibiscus.

Ajoutez simplement quelques ingrédients supplémentaires et vous êtes sur la bonne voie pour un festin mexicain pour accueillir 2021.