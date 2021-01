P

les comtes ont eu une place éternelle dans l’histoire de la joaillerie.

La parure de choix des membres de la famille royale qui incluent la princesse Diana (et maintenant la duchesse de Cambridge), les perles ont longtemps représenté l’amour, la pureté et la sagesse en tant que cadeau des dieux.

Bien qu’ils ne deviennent pas beaucoup plus traditionnels que les bijoux en perles, les pièces présentant les pierres précieuses longtemps recherchées perdent leur réputation à l’ancienne au profit d’itérations de haute couture qui nous donnent une sérieuse envie de lobe.

Les boucles d’oreilles en perles brillantes dominent également nos flux sociaux et nos rafles de style urbain – mais ce ne sont pas vos boucles d’oreilles traditionnelles que vous trouverez dans la boîte à bijoux de votre grand-mère.

En adoptant une approche contemporaine du style classique, vous trouverez des designs non conventionnels et révolutionnaires aux côtés de clous classiques.

Les boucles d’oreilles dépareillées sont également toujours une tendance majeure, alors mélangez vos perles et portez une boucle d’oreille avec un goujon ou une paire avec le collier et les accessoires pour cheveux assortis susmentionnés pour une version maximaliste d’une parure traditionnelle.

Les boucles d’oreilles en perles feront un ajout durable à votre collection de bijoux car les pièces intemporelles dépassent la notion de tendance pour les bonbons d’oreille que vous les porterez très longtemps.

Une fille avec une boucle d’oreille

Un favori avec l’ensemble de style, ces boucles d’oreilles Salome sont des bonbons d’oreille minimalistes. Les créations de la marque s’inspirent de références architecturales et naturelles où chaque pièce est faite à la main avec des pierres naturelles semi-précieuses ou précieuses.

(Salomé)

Créoles en plaqué or 18 ct Soru Baroque Pearl

La marque londonienne Soru s’inspire des bijoux siciliens avec des pièces qui prouvent que plus c’est grand, mieux c’est. Tournant un classique sur sa tête, les créoles sont ornées de cristaux et de perles baroques sur une monture en argent sterling plaqué or jaune 18 carats vermeil.

(Soru)

Boucles d’Oreilles Diamant Perle Or Blanc 18 Carats

Cet élégant ensemble de combinaison de créoles et de perles de Annoushka apportera la touche finale idéale à votre look de cravate noire avec un design orné. Les boucles d’oreilles sont ornées de perles d’eau douce et de deux rangées de diamants gradués de 0,34 ct sur or blanc 18 carats.

(Annoushka)

Boucles d’oreilles chaîne de perles Stilla

Avec une version contemporaine d’un collier de perles traditionnel, Astley Clarke a réformé le style classique en tant que boucles d’oreilles. L’ensemble de gouttes est composé d’une chaîne en or jaune 18 carats vermeil ornée de perles de culture d’eau douce blanches.

(Astley Clarke)

Boucles d’oreilles plaquées or avec disque texturé et perle Bodee

Tirer parti de la tendance des boucles d’oreilles en perles n’a pas besoin de coûter un bras et une jambe. Oliver Bonas propose ces motifs texturés qui marquent une pièce polyvalente que vous pouvez porter aussi bien pour le bureau que pour vos projets de week-end.

(Oliver Bonas)

Clous d’oreilles en perles

Une paire de boucles d’oreilles est une pièce de base dans toute collection de bijoux. Ces boucles d’oreilles de Thomas Sabo prouvent que vous ne pouvez pas vous tromper avec les classiques. Ils présentent un détail de perles d’eau douce.

(Thomas Sabo)

Pendants d’oreilles Swallow Pearl

Ces boucles d’oreilles pendantes de Becca Jewellery associent l’amour du créateur pour les bibelots et les pièces à une perle de style baroque. La pièce présente un motif en relief hirondelle composé d’argent plaqué or jaune 22 carats et est disponible en une seule ou en paire.

(Bijoux Becca)

Boucles d’oreilles The Infernal Storm

La marque londonienne Alighieri est déjà portée par certaines des femmes les plus stylées. Provoquant l’envie ultime des lobes, les boucles d’oreilles sont fabriquées à la main sur commande et sont créées grâce au processus de moulage à la cire qui crée un effet ondulé semblable à un médaillon.

(Alighieri)

Boucles d’oreilles étoile et perles célestes Pommes & Figues

Ces boucles d’oreilles élégantes vous feront rêver de votre prochain cocktail. Le design d’inspiration céleste apporte un glamour old school à votre collection de bijoux. Une monture en argent sterling est ornée de zircone cubique blanche, de détails en vermeil 24 carats et de perles baroques pour créer une paire scintillante et ornée.

(Pommes & Figues)