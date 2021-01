je

Si vous cherchez à améliorer votre jeu de chaussures ou à ajouter une autre chaussure élégante à votre collection de niveau déjà thésauriseur, vous êtes au bon endroit.

Vous pouvez réparer vos chaussures sans même avoir à quitter la maison – une façon de garder vos baskets blanches plus fraîches plus longtemps.

Des marques de luxe aux marques de créateurs à prix réduit, vous pouvez trouver des chaussures pour tous les budgets et tous les styles sous le soleil pour compléter votre look soigneusement sélectionné.

Des sites Web comme Net-A-Porter et Farfetch offrent d’excellentes variétés pour les amateurs de Louboutin et les porteurs de Gucci, mais ceux qui recherchent des options à prix réduit de certains des plus grands noms du secteur peuvent se diriger vers Shoeaholics – qui stocke une multitude de styles de plus de 1000 marques de luxe. .

Pendant ce temps, à l’extrémité la plus conviviale de la gamme de prix, des magasins comme Public Desire, Linzi et EGO proposent des designs chics inspirés des podiums à des prix très avantageux.

Lire la suite

Meilleures boutiques de vêtements en ligne

Mais si vous êtes à la recherche des dernières et meilleures baisses de baskets, de nombreuses marques de vêtements de sport populaires sont disponibles sur des sites de chaussures désignés tels que Size? et Schuh.

Et avec une variété d’options d’expédition – de la livraison standard à la collecte le jour même, la paire (ou les paires) désirée peut être envoyée à votre porte plus tôt que vous ne le pensez.

Que vous ayez besoin de chaussures intelligentes pour rehausser votre style de vêtements de travail, de bottes en caoutchouc pour le festival ou de baskets pour clouer ce look athleisure, il y en a pour tous les goûts, y compris les vêtements pour femmes, les vêtements pour hommes et les vêtements pour enfants.

Nous avons rassemblé les meilleures boutiques de chaussures en ligne que vous pouvez parcourir afin que vous puissiez investir dans les crêpes les plus cool et les faire livrer directement à votre porte.

Allbirds

Le label de chaussures durables Allbirds est alimenté par la motivation de créer «de meilleures choses d’une meilleure manière». Ouverture à Long Acre, Covent Garden, vous pouvez également acheter en ligne la gamme de baskets écologiques de la marque. Les chaussures sont composées de laine mérinos douce et de bouteilles en plastique réutilisées et sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs, de styles et pour les hommes et les femmes.

(Tous les oiseaux)

Russell et Bromley

Le détaillant britannique de chaussures Russell & Bromley se spécialise dans les chaussures élégantes et sophistiquées pour hommes et femmes aux designs intemporels. Sûr de résister à l’épreuve du temps, les chaussures sont de qualité supérieure et sont disponibles dans une gamme de coloris. Nous sommes particulièrement fans de l’offre de bottes et de mocassins pour hommes.

(Russell et Bromley)

Oi Polloi

Vous n’avez peut-être pas entendu parler d’Oipolloi, mais le détaillant de chaussures et de vêtements pour hommes devrait être sur votre radar. La boutique indépendante est basée à Manchester, mais propose une vaste offre en ligne qui comprend notamment Adidas, Carhartt, Converse, APC et plus encore.

(Oipolloi)

Charles et Keith

Vous serez surpris de voir le prix abordable des chaussures Charles & Keith très élégantes. Le label singapourien propose une multitude de sandales, baskets, compensées mais c’est leur collection de talons qui a retenu notre attention. Avec différentes hauteurs au choix, cette marque vous aidera à définir des codes vestimentaires formels.

( Charles et Keith )

Jimmy Choo

Fondée par le designer malaisien Jimmy Choo en 1996, sa marque de chaussures éponyme est désormais synonyme de luxe avec une base de fans de célébrités en constante expansion qui comprend la duchesse de Cambridge, les Kardashians et Margot Robbie pour n’en citer que quelques-uns. La marque propose des chaussures pour hommes et pour femmes, ainsi qu’une impressionnante sélection de mariage qui ravira les mariés en herbe.

( Jimmy Choo )

Christian Louboutin

La semelle rouge emblématique est devenue un élément tellement incontournable de notre culture qu’elle est souvent citée comme synonyme de style et de goût. Le style signature est défini sur chaque paire de chaussures Louboutin dont il existe une grande variété de silhouettes pour hommes et femmes. Si les baskets de la marque de mode française sont devenues les favorites des fans, ce seront toujours les talons qui obtiendront notre vote à chaque fois.

( Christian Louboutin )

Dr Martens

Pour des chaussures durables et résistantes qui résisteront à l’épreuve du temps, Dr Martens devrait être votre premier port d’escale. Les bottes intemporelles peuvent correspondre à n’importe quel ensemble, tandis que les chaussures à la cheville peuvent doubler les occasions élégantes et décontractées. Il existe des options pour les hommes, les femmes et les enfants.

(Dr Martens)

Adidas

Le détaillant de vêtements de sport propose constamment de nouvelles baskets convoitées qui vous aideront à développer une collection de baskets recherchée. Des nouvelles itérations des désormais emblématiques Sam Smiths ou Superstar, il y a tellement de styles classiques à choisir ainsi que de toutes nouvelles silhouettes qui ne manqueront pas d’attirer votre attention.

(Adidas)

Nike

Des Jordans et des collaborations avec Virgil Abloh aux réinventions de chaussures d’archives, Nike est toujours à votre disposition pour vous proposer des options de chaussures passionnantes pour tous les goûts, que vous soyez minimaliste ou maximaliste. Mettez la main sur les dernières nouveautés ou investissez dans les modèles de sport React pour améliorer votre jeu de fitness.

(Nike)

Fila

La silhouette Disruptor de Fila a fait un énorme retour en laissant derrière elle une traînée de pancartes épuisées. La marque s’est replongée dans ses archives pour faire revivre les baskets des années 90 de nos rêves avec des modèles pour homme, femme et enfant dans une variété de coloris et de styles.

(Fila)

ASOS

L’un des plus grands e-commerçants de mode, ASOS compte des centaines de marques de chaussures dont Nike, Dune et UGG, mais notre partie préférée sur ce site est la vente de fin de saison. En vous inscrivant à Premier Delivery, vous bénéficiez également d’une livraison gratuite le lendemain pendant une année entière.

Bureau

Office est depuis longtemps un chef de file de la mode des chaussures de rue, offrant les dernières créations «it» pour hommes, femmes et enfants. Cependant, son site Web prend tout son sens, où vous pouvez acheter par taille ou par marque et recevoir jusqu’à 60% de réduction sur certaines marques de créateurs. De plus, il existe un service de livraison gratuit au Royaume-Uni.

( Bureau )

en relation

Mode Amazon

Amazon Fashion est une plaque tournante des marques de vêtements et de chaussures organisée par le géant en ligne. Avec une livraison internationale et des retours gratuits, le site comprend des chaussures pour femmes, hommes et enfants et propose jusqu’à 70% d’articles en solde.

EGO

Pour les femmes sur le marché des talons tueur à petit budget, ce site est fait pour vous. Il héberge des chaussures très abordables et des collaborations avec vos influenceurs préférés. Vous pourrez toujours faire une bonne affaire.

Zalando

L’une des entreprises technologiques européennes de plusieurs milliards de dollars, Zalando propose des offres intéressantes sur des lots d’articles de mode, y compris des chaussures fabuleuses. De adidas by Stella McCartney à Ted Baker, il propose une gamme variée de styles pour convenir à chaque occasion et vous permet de magasiner par largeur de chaussure, doublure et matériau.

Schuh

Si vous recherchez des coups de pied vraiment cool, Schuh propose une grande sélection de plus de centaines de marques. Il existe des styles pour femmes et hommes ainsi que pour enfants, avec des marques allant de Converse à UGG. Vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion de la marque pour connaître les dernières nouveautés.

Net à porter

Depuis son lancement en 2000, Net-A-Porter est un incontournable de la mode de luxe, offrant les collections de créateurs les plus recherchées au monde pour les femmes. Cliquez sur la section chaussures pour trouver plus de 2000 modèles de Christian Louboutin, Alexander McQueen et Victoria Beckham. Vous pouvez également obtenir la livraison suivante ou express.

(Bottega Veneta)

Taille?

Ce magasin de chaussures et de vêtements est populaire pour sa large gamme de marques de vêtements de sport et de streetwear, notamment Adidas, Nike et The North Face. Les collections de chaussures pour hommes et femmes présentent des designs exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Shoeaholics

Nous ne serons pas surpris si vous finissez par dépenser trop dans le magasin Shoeaholics bien nommé. Ce site à prix réduit propose plus de 3000 modèles, dont Michael Kors, Nine West et Carvela, tous avec jusqu’à 75% de réduction. Et avec de nouvelles paires ajoutées chaque semaine, vous êtes sûr de trouver quelque chose qui rafraîchira votre look pour la nouvelle saison.

(SHOEAHOLICS)

Farfetch

Parfait pour ceux qui sont prêts à dépenser un joli sou en chaussures, cette boutique de mode en ligne permet aux amateurs de luxe de magasiner les meilleures boutiques du monde en un seul endroit. Il sélectionne une sélection de designers et de styles afin que les acheteurs puissent instantanément trouver les offres les plus attrayantes. Vous pouvez voir plus de 10000 paires (vous nous avez bien entendu) dans sa section de chaussures de marques telles que Off-White, Valentino et Jimmy Choo.

( OIE d’or )

Désir public

Au cours des quatre années qui ont suivi son lancement, Public Desire est devenu un succès auprès des femmes à la mode du monde entier. La marque de chaussures en ligne s’inspire des tendances les plus en vogue de la saison et a quelque chose pour chaque style et budget. Recherchez les collaborations entre célébrités et influenceurs.

en relation

Chaussures pour enfants

Démarrer le rite

Quand il s’agit d’acheter des chaussures pour vos tout-petits, cela peut être un processus très stressant. Les enfants ont peu de patience quand il s’agit de faire du shopping et il n’est pas possible de les faire s’asseoir au même endroit et d’essayer des tas de chaussures. Mais heureusement avec Start Rite, vous pouvez les faire livrer à votre domicile pour simplifier le processus avec des options pour les bébés, les filles et les garçons – que vous en ayez besoin pour l’école ou pour jouer.

(Démarrer le rite)

Lelli Kelly

Vos tout-petits vont devenir fous pour les chaussures Lelli Kelly qui sont toutes ornées de détails ludiques en forme de papillons, d’arc, de cœurs et bien d’autres. La marque propose des escarpins, des baskets et des bottes ainsi que d’adorables pantoufles et sandales.

(Lelli Kelly)

Smallable

Le détaillant de mode et de chaussures pour enfants propose certaines des plus grandes marques de chaussures du marché en mini pointures. Attendez-vous à ce que Ugg, Bonpoint, Vans et Golden Goose aident votre tout-petit à faire de son mieux.

(Smallable)

en relation