Vous avez envie de consulter encore et encore les mêmes vieux sites Web intérieurs? Besoin d’une nouvelle inspiration? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous.

Nous avons recherché certains des meilleurs sites de magasinage d’intérieurs les moins connus pour vous proposer une foule de nouvelles idées de décoration intérieure. Parce que, eh bien, il n’y a qu’un nombre limité de fois où vous pouvez regarder Zara Home, j’adore ça.

Si vous recherchez quelque chose de vraiment original, ces sites Web intérieurs sont là où il en est. Des produits personnalisés avec un caractère unique, différent et de haute qualité.

Si vous voulez ajouter de la couleur à votre maison, le site Web français Cool Machine est parfait pour les céramiques et objets décoratifs lumineux; rendez-vous chez Jonathan Adler si vous recherchez un glamour contemporain d’influence américaine; découvrez l’étonnant Merve Kahraman pour des pièces d’investissement uniques; ou cliquez sur Hurn & Hurn et Audenza pour des articles ménagers originaux et des cadeaux magnifiques.

Amoureux du Scandi? Vous pouvez passer des heures à parcourir le Scandinavian Design Center ou Cloudberry Living, qui regroupent toutes deux de grandes marques emblématiques et des designers nordiques émergents. C’est un régal pour les yeux.

Il existe également de fabuleux sites d’art abordables, de superbes papiers peints, des carreaux, des spécialistes de la récupération et de l’éclairage, ainsi que des sites Web vintage et des gourous du rétro urbain.

Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs sites Web de design d’intérieur de niche ci-dessous:

Nid nordique

Meilleur pour: Un site web de design d’intérieur pour le New Nordic

C’est, tout simplement, un paradis pour les amateurs de style scandinave. Anciennement connu sous le nom de Scandinavian Design Center, Nordic Nest propose des milliers de produits de grands designers tels que Ferm Living, House Doctor, Georg Jensen, Bloomingville et bien d’autres.

Ici, vous pouvez obtenir vos mitaines nordiques sur des tasses emblématiques Moomin, des tapis tuftés et tissés, des jetés confortables en laine suédoise, de superbes pièces en grès pastel comme Broste Copenhagen et un mobilier élégant, contemporain et minimaliste pour chaque pièce de votre maison. C’est essentiellement votre guichet unique Scandi. Bonne chance pour ne pas passer des heures – et probablement pas mal d’argent – ici.

Machine fraîche

Meilleur pour: Un site Web de design d’intérieur aux couleurs éclatantes

Si vous vous sentez coincé dans une ornière de style neutre, ce site Web de design d’intérieur est l’antidote pour vous. C’est un melting-pot vibrant de pièces conceptuelles audacieuses et lumineuses, allant de la céramique et des objets décoratifs comme les lampes, les pots de fleurs et les vases aux coussins, aux tentures murales, aux affiches et à la papeterie. Il présente des créations artisanales de designers émergents, mêlant design contemporain et esthétique vintage. C’est inhabituel, coloré, créatif et, surtout, «cool».

Jonathan Adler

Meilleur pour: Un site de design d’intérieur au glamour contemporain

Ce luxueux magasin de design d’intérieur en ligne utilise trois mots pour décrire son esthétique: «Modern American Glamour». Sa devise? «Si vos héritiers ne se disputent pas, nous n’y arriverons pas. C’est l’endroit idéal pour acheter des pièces uniques que vous ne verrez pas dans toutes les maisons de Tom, Dick et Harry. Des petits objets remarquables comme un plateau éclair en technicolor aux grandes pièces d’investissement comme les tables de cocktail en marbre et en laiton, c’est votre destination glamour.

Merve Kahraman

Meilleur pour: Des produits uniques artisanaux

Le superbe site Web d’intérieurs de Merve Kahraman a été créé via une maîtrise en conception de produits du Central Saint Martin’s College of Art and Design de Londres et des stages chez Tom Dixon. Il n’est donc pas surprenant que ses pièces soient axées sur le design, complètement uniques et absolument époustouflantes. Tous les produits sont fabriqués à la main par des artisans d’Istanbul avec des matériaux de la plus haute qualité.

Vous pouvez trouver de beaux meubles, comme un bureau de travail / maquillage en noyer américain, en cuir et en laiton avec un miroir rond Art déco, ainsi que des lampes à œufs de dinosaures, des chaises d’appoint avec des oreilles de lapin et des tables basses en marbre inspirées de la pizza. Nos têtes ont été complètement tournées par la lampe à cire Revitaliser, qui fond et se recrée avec le temps.

Boutique du chalet

Meilleur pour: Un site de design d’intérieur pour le look lodge-luxe

Après avoir passé huit ans à installer et à gérer le chalet de ski de Sir Richard Branson à Verbier, Hannah Allen a eu un moment d’ampoule – un magasin de design d’intérieur en un clic pour chalets. Le Chalet Shop propose un service complet de décoration intérieure si vous avez la chance de posséder une cabine de ski. Cependant, c’est aussi un endroit idéal pour faire du shopping si vous aimez simplement le look lodge-luxe et que vous le souhaitez dans votre propre maison.

Tout ce dont vous avez besoin pour une ambiance d’évasion alpine est ici, des peaux et fourrures naturelles, des lanternes confortables et des rangements au coin du feu, aux tables et lits de salle à manger au charme rustique. Nous avons définitivement la fièvre des cabanes.

Audenza

Meilleur pour: Ambiance bohème tropicale

Audenza est le site Web de design d’intérieur autoproclamé pour les «fabuleux et intrépides». Grand lampadaire palmier en laiton, quelqu’un? Vous le trouverez ici. En fait, vous rencontrerez une pléthore de pièces tropicales, des bougeoirs d’animaux et des supports muraux de tête d’animal, aux assiettes et imprimés flamants roses, aux chaises aux couleurs de bijoux et aux abat-jours à imprimé jungle. C’est de l’exotisme mélangé à un sentiment de l’âge d’or hollywoodien. Allez, soyez audacieux.

Dentelle citron vert

Meilleur pour: Papiers peints uniques et art mural

Lime Lace est une boutique d’intérieurs en ligne vendant des accessoires et des cadeaux pour la maison éclectiques et de source personnelle. Il propose une vaste gamme d’éclairage, de papiers peints uniques et de tirages d’art. Ils se spécialisent dans des pièces uniques de designers du monde entier, avec un accent sur la personnalité et l’unicité. Nous aimons particulièrement la gamme d’art haut de gamme de MINDTHEGAP, une marque de produits pour la maison éclectique ultra cool. Vous trouverez des imprimés abstraits, contemporains, vintage et tropicaux dans leur collection organisée.

Hurn et Hurn

Meilleur pour: Accessoires et cadeaux originaux pour la maison

Le slogan de ce site Web de design d’intérieur est “ Découvrez l’insolite ”, et cela résume bien ce qui est proposé. Mais c’est inhabituel dans le bon sens, avec de magnifiques cadeaux et articles pour la maison qui sont différents mais aussi sur le point. Ils stockent des marques de renom que vous reconnaîtrez, comme Bloomingville et Garden Trading, mais aussi de magnifiques noms moins connus, dont I Like Birds, qui fabrique de fabuleux torchons et sous-verres à imprimé animal de style vintage.

Il y a aussi Sew Heart Felt, qui crée d’incroyables mobiles d’animaux pour les enfants, et, pour les adultes, nous adorons les jolies céramiques Pip Studio et les ornements en aluminium super cool de Diesel Living with Seletti, qui comprend un squelette grandeur nature main.

Lieu d’accueil

Meilleur pour: Un site Web de design d’intérieur avec de l’art abordable

Homeplace propose un mélange éclectique mais réfléchi d’articles pour la maison vintage, du milieu du siècle, rétro et contemporains, y compris des meubles, des luminaires et d’autres accessoires pour la maison accrocheurs et uniques. Passionnés par le soutien aux artistes émergents tout en proposant des œuvres d’art abordables à leurs clients, ils stockent également une large sélection d’estampes, l’une des sections les plus populaires du site. Pensez à des pièces modernes, contemporaines et abstraites, y compris la forme humaine, les imprimés géométriques et les représentations botaniques.

Vinterior

Meilleur pour: Découvertes de meubles anciens et anciens

Fan de cru? Vous allez adorer ce trésor d’antiquités. Vinterior est une place de marché en ligne pour des meubles vintage et anciens remarquables, avec plus de 100 000 pièces uniques. Ils dénichent les originaux et célèbrent les pièces uniques, des buffets aux miroirs, de l’éclairage aux chariots à boissons, du milieu du siècle au néoclassique – si vous recherchez du vintage, vous pouvez le trouver ici.

Rowen et Wren

Meilleur pour: Un site Web de design d’intérieur pour la maison réfléchie et réfléchie

Pour de superbes pièces intemporelles dans une palette de couleurs discrètes et naturelles créées avec des matériaux de haute qualité, ne cherchez pas plus loin que Rowen & Wren. Entreprise gérée par un couple, l’élégant magasin d’intérieurs en ligne propose une collection soigneusement élaborée d’articles de maison distinctifs, allant de la quincaillerie magnifique aux élégants canapés en lin et aux meubles de jardin au charme rustique. Leur accent sur le design éclectique et la fonctionnalité simple signifie que tout ce qu’ils vendent se trouve aussi confortablement dans un loft urbain qu’une retraite à la campagne.

Cloudberry vivant

Meilleur pour: Style scandinave

Apportant le style scandinave au Royaume-Uni depuis 2007 avec des marques emblématiques comme Littala, Ferm Living et Pappelina, ce site d’intérieurs en ligne est dédié à tout ce qui est nordique – la beauté dans un design et une fonctionnalité minimalistes – mais propose également des artistes émergents du monde entier avec une philosophie similaire . Vous y trouverez des cadeaux magnifiques, un éclairage aux lignes épurées, des couvertures et des jetés pour l’hygiène de votre maison, des objets décoratifs, des meubles élégants et bien plus encore.

Bert et mai

Meilleur pour: Jolis carreaux et bois de récupération

Si vous aimez ce look intérieur rustique et moderne – à la Soho Farmhouse – mais que vous ne savez pas par où commencer, faites de Bert & May votre premier arrêt. C’est choc-a-bloc avec une grande inspiration – leur page Instagram est brillante – et propose une belle gamme de bois de récupération pour les sols et les revêtements muraux, ainsi qu’une fabuleuse sélection de carreaux faits à la main, y compris unis et imprimés, encaustique, terre cuite et récupérés pièces. Faites-nous confiance, vous tomberez amoureux.

Smithers de Stamford

Meilleur pour: Un site Web de design d’intérieur avec des meubles rétro originaux

Urbain, rétro, unique: trois mots qui décrivent en quelques mots cette boutique d’intérieur en ligne. Leur collection de meubles est si originale et comprend tout, des chaises Vespa Scooter au bar de tracteur rouge et au bureau à domicile. Il y a aussi des cadeaux uniques comme des objets décoratifs en or (vaisseaux spatiaux, crânes et robots à gogo), des enseignes au néon sympas, des lampes crânes, des butoirs de porte en peau de vache et, si vous vous sentez vraiment généreux, un baby-foot industriel. C’est le paradis du vintage urbain.

Industville

Meilleur pour: Éclairage industriel

Si vous recherchez un éclairage industriel chic, faites d’Industville votre prochain arrêt. Les fabricants de luminaires vintage de haute qualité fabriqués à la main ont des styles qui conviennent à tout le monde, dans toutes les formes et finitions différentes, des lampes de cage murales aux suspensions de cuisine galvanisées. Et si vous voulez quelque chose de complètement unique, ils offrent également un service d’éclairage sur mesure, vous permettant de créer votre propre design d’éclairage.

Vous êtes en bonne compagnie, car ils éclairent non seulement les maisons du monde entier, mais alimentent également les meilleurs hôtels, restaurants, boutiques et cafés. De plus, ils offrent la livraison le lendemain, la livraison gratuite, les retours gratuits et les prix commencent à seulement 29 £. Qu’est-ce que tu attends?

Verdict:

Après avoir regardé son site avec émerveillement – et créé une liste de souhaits aussi longue qu’une jambe – le Centre de design scandinave doit être là-haut pour son éventail de marques et de produits brillants avec un attrait si vaste. Nous pourrions littéralement meubler toute notre maison avec des pièces achetées uniquement d’ici. Envoyez de l’aide.