Après m’être inscrit au Marathon de Londres 2020 qui devait avoir lieu en avril dernier sans courir un seul jour de ma vie, j’ai été plongé dans un monde de tests de vitesse, de chronos et de distances auparavant insondables alors que je me suis lancé dans mon voyage de 26,2 miles.

En tant que débutant dans le domaine de la course à pied, je ne suis pas seul. Avec les gymnases fermés et la seule occasion de quitter nos quatre mêmes murs grâce à l’exercice, il y a eu sans surprise une énorme augmentation du sport. Lors du premier verrouillage, le détaillant Sports Direct a vendu 218 pour cent de paires de chaussures de course en ligne de plus qu’au cours de la même période un an plus tôt. Des programmes comme le canapé à 5k ont ​​également joué un rôle important pour inciter ceux qui ne l’avaient peut-être jamais envisagé auparavant à mettre un pied devant l’autre. Le début de l’année est également toujours un moment où les gens s’engagent à changer leur style de vie et la course à pied est le point de départ le plus simple et le plus économique. Il joue également un rôle énorme dans votre niveau d’énergie et pour votre santé mentale.

La course à pied peut être un processus intimidant. Mais la partie la plus difficile est toujours avant de partir. Une fois que vous êtes sur la route et que vous avez votre bande-son ou votre podcast soigneusement organisé dans vos oreilles, ce n’est en fait pas aussi mauvais que vous pouvez l’imaginer, et le sentiment une fois terminé est inégalé. C’est entièrement l’esprit sur la matière.

Bien que je n’ai pas encore couru dans un marathon (je me suis entraîné pour deux jusqu’à présent – merci Covid!), J’ai ramassé quelques conseils cruciaux alors que je commençais à compter le kilométrage. La chose la plus importante sur laquelle je peux insister pour quiconque cherche à se lancer dans la course est de porter une attention particulière aux chaussures que vous portez.

Votre compagnon ultime lorsque vous battez les trottoirs, il ne pourrait pas être plus important de vous assurer que vous portez les bons. La course à pied est un sport à fort impact et peut mettre votre corps à rude épreuve. Vous remarquerez tôt si les entraîneurs ne sont pas corrects, car vous ressentirez probablement des douleurs aux genoux, aux mollets ou aux pieds, des blessures ou de réels dommages. Les ampoules et les ongles perdus font malheureusement partie du parcours dans la recherche de la chaussure optimale.

À quoi devez-vous faire attention dans les entraîneurs de course à pied?

Pour garder votre entraînement sur la bonne voie, vous devriez rechercher des baskets avec des semelles amortissantes et amortissantes. Cela empêche vos pieds de prendre le plus gros de l’impact et vous donne à la place un retour d’énergie pour vous propulser vers l’avant.

L’ajustement, bien sûr, est primordial. Essayez les chaussures juste après votre entraînement ou le soir quand elles sont à leur plus grande taille. Assurez-vous que le talon est sécurisé et que les lacets ne coupent pas votre circulation – voir ici pour une variété de techniques de laçage.

Quel type de baskets devriez-vous acheter?

Tout d’abord, considérez le type de surfaces sur lesquelles vous allez courir. Les chaussées auront besoin de plus d’amorti, tandis que les sentiers auront besoin d’adhérence, d’une bande de roulement plus profonde et d’un meilleur soutien de la cheville en raison de la nature inégale. Il existe également des modèles qui sont le meilleur des deux mondes.

En ce qui concerne la distance, les coureurs de marathon auront besoin d’une chaussure plus résistante et coussinée, tandis que ceux qui parcourent des distances plus courtes et cherchent à battre leur record personnel préféreront quelque chose de plus léger.

Ensuite … considérez votre pronation.

Qu’est-ce que la pronation?

Les coureurs sont divisés en trois catégories qui se réfèrent à leur démarche ou à leur schéma d’atterrissage; pronation sur, sous ou normale. Cela dépend de la mesure dans laquelle vos pieds roulent naturellement vers l’intérieur lorsque vous courez. Si vous n’êtes pas sûr, prenez une vidéo de vous en train de courir et regardez la façon dont votre pied atterrit pendant que vous avancez.

Si vous surpronez, cela signifie que vos pieds roulent trop vers l’intérieur. Il existe des modèles qui ont un contrôle de mouvement indétectable pour vous assurer que vous êtes à la ligne de marche idéale.

Si vous sous-prononcez, cela signifie que vos pieds ne roulent pas assez vers l’intérieur. Optez pour plus d’amorti pour absorber les chocs et supprimer la pression sur vos articulations.

À quelle fréquence devez-vous remplacer vos entraîneurs de course?

Selon Asics, vous devriez changer vos chaussures de course tous les 450 à 550 miles pour éviter tout risque de blessure.

Natasha Cockram, championne britannique de marathon, recordman gallois et ambassadrice Revvies partage ce conseil pour garder votre motivation:

Une chose dans laquelle je ne suis toujours pas douée mais que je trouve utile est de tenir un journal d’entraînement. Je trouve motivant de voir tout le travail que j’ai effectué et les progrès que j’ai réalisés.Maintenant que les matins et les soirées sont sombres, investissez définitivement dans une bonne lampe frontale, des vêtements réfléchissants et une veste imperméable. Si vous êtes nouveau dans la course à l’extérieur, construisez progressivement car il est différent de la course sur tapis roulant. Habituellement, je dirais de trouver un copain en cours d’exécution pour vous aider à vous responsabiliser, mais évidemment avec Covid, ce n’est pas une option sûre ou légale, mais rien ne vous empêche de mettre en place des défis virtuels avec vos amis.

Découvrez notre sélection des meilleures baskets de course pour femmes.

Asics Gel-Nimbus 23

Le plus récent ajout à la gamme de baskets préférées des coureurs d’Asics, le Gel Nimbus 23 est là pour vous permettre d’aller plus vite plus longtemps avec le confort au premier plan.

La semelle est conçue pour offrir une plus grande stabilité à chaque foulée, absorbant les chocs qui pourraient faire des ravages sur vos articulations grâce à l’unité de rembourrage Gel en forme d’oreiller. Si vous avez déjà eu des douleurs aux genoux ou aux mollets lors de la course sur route, cela est généralement dû à la chaussure et cela peut être la solution. Il y a un pilier supplémentaire spécifique au sexe sous l’orteil pour soutenir la composition spécifique du pied d’une femme.

L’empeigne est fabriquée en mesh pour la respirabilité avec un milieu du pied extensible et un œillet technique qui s’adapte à votre mouvement avec la flexibilité appropriée, tout en promettant un ajustement serré et sûr.

Les chaussures sont conçues avec une pronation normale à l’esprit, donc si vous avez tendance à sous ou à surproner, vous devrez peut-être ajouter une semelle intérieure ou rechercher une chaussure avec support.

(Asics)

Brooks Ricochet 3

Obtenez un printemps supplémentaire dans votre démarche grâce à la nouvelle silhouette Ricochet 3 de Brooks, l’une des plus légères à ce jour. Pesant à peine 238,1 g, ils ont une sensation à peine là. Malgré cela, ils offrent de nombreuses fonctionnalités innovantes telles que la tige en tricot respirant, la semelle intermédiaire de 8 mm et la semelle coussinée avec un excellent retour d’énergie. La jolie touche de rose au niveau de la dentelle donne une touche finale élégante.

(Brooks)

Nike React Infinity Run 2

Tirant parti de la puissance de la technologie de mousse React exclusive de Nike, ce dernier ajout à la gamme du géant du vêtement de sport pourrait bien être son plus spectaculaire à ce jour.

L’empeigne Flyknit a été revue pour un maintien encore plus grand grâce aux câbles Flywire et une respirabilité accrue. Les coureurs de longue et de courte distance apprécieront également le rembourrage supplémentaire au col.

Plus important encore, ces chaussures montrent la détermination de la marque à réduire les blessures grâce à la mousse maximisée conçue pour absorber les chocs qui se feront autrement sentir au niveau de vos genoux ou de vos pieds. Il existe également une semelle intermédiaire élargie pour une meilleure stabilité et pour une transition plus fluide qui vous protège lorsque vous commencez à accumuler le kilométrage.

(Nike)

Nike ZoomX Invincible Run

Si le nom seul ne vous attire pas, alors les fonctionnalités de nouvelle génération pourraient le faire. Ces chaussures sont conçues pour trouver l’équilibre optimal entre amorti et stabilité, sans se sentir encombrantes ni vous alourdir. En gardant à l’esprit les distances plus élevées, les baskets ont été embellies avec une semelle gonflée où il y a plus de mousse React pour un meilleur retour d’énergie et un atterrissage plus doux à chaque foulée. Le tricot et la maille plus large à l’avant contribueront à l’équilibre et à la fluidité.

(Nike)

Chaussures de course UA HOVR ™ Phantom 2 pour femme

Non seulement ces baskets Under Armour ont l’air parfaites, mais elles sont prêtes pour la performance. Le Phantom 2 gagne certainement des points pour le nom mais aussi la sensation aérienne qui vous donne un retour d’énergie sans l’impact potentiellement douloureux. L’empeigne ressemble à une chaussette lorsqu’elle est enfilée, mais elle est également respirante, douce et surtout sûre. Le talon surdimensionné offre une stabilité avec un design presque en forme de bande qui cloue à la fois style et substance et confère aux chaussures une traction et une durabilité accrues.

( Sous protection )

Hoka Femmes Clifton 7

Hoka a reçu le sceau d’approbation des athlètes du monde entier avec sa gamme Clifton. Le dernier ajout – le 7 – reprend toutes les fonctionnalités bien-aimées et les améliore d’un cran pour former un modèle encore plus élevé que jamais.

La chaussure a une silhouette profilée conçue pour être légère mais coussinée. Le mesh technique offre une tige respirante, des languettes pour faciliter l’enfilage et le retrait et un col moelleux.

La semelle plate assure la stabilité avec un léger biseau au talon pour assurer une foulée fluide. Il est également équipé d’une semelle intercalaire en EVA à compression totale avec l’amorti emblématique de la marque.

Il y a tellement de coloris à choisir et l’option pour une coupe régulière ou large.

(Hoka)

Saucony Endorphin Speed ​​pour femmes

Que vous soyez débutant ou athlète de marathon chevronné, la course à pied peut parfois sembler être une corvée, mais c’est là que ces baskets de Saucony entrent en jeu. La silhouette Endorphin Speed ​​vous donnera envie de sortir et de partir car elles regorgent de fonctionnalités. le processus beaucoup plus facile. La semelle coussinée offre un excellent transfert de puissance qui vous aidera à atteindre ces objectifs de vitesse tout en réduisant votre fatigue. Ceci est renforcé par l’élément réactif Speedroll sous le pied qui donne une propulsion très appréciée.

(Saucony)

Sur l’exécution de Cloudflow

Pouvons-nous attirer votre attention sur cette chaussure très attrayante d’On Running qui se décline dans une gamme de coloris nouveaux et cultes. De cette rose rouillée, à un gris et jaune, il y a quelque chose pour assortir les deux colorphobes et ceux qui aiment leurs vêtements de sport audacieux, lumineux et amusants.

Bien qu’ils aient l’air bien, vous auriez tort de sous-estimer les éléments de performance. En termes de fonctionnalités, ils regorgent de détails d’entraînement et de course pour vous aider sur le chemin de la ligne d’arrivée, quelle que soit la distance.

La superfoam Helion légère et réactive au niveau de la semelle est conçue pour transformer «l’impact en accélération», ce qui garantit que vous vous éteignez à chaque foulée. Le talon est incurvé pour plus de stabilité et de durabilité – des éléments renforcés par un ruban stratégique et la configuration de laçage super sécurisée. Ils comportent également une tige en maille renforcée pour vous permettre de continuer lorsque la fatigue frappe.

(En cours d’exécution)

Baskets Puma Calibrate Mono

Puma s’est associé au MIT pour proposer les baskets les plus innovantes et les plus futuristes de la marque. Le Calibrate Runner Mono est doté de la technologie XETIC conçue pour fournir une réponse unique et personnalisée à votre style de course individuel.

Il y a aussi une conception incurvée avec un coussin aux bons endroits et une tige en tricot avant-gardiste qui est construite avec un panneau en Kevlar tissé pour offrir un soutien là où vous en avez besoin sans poids supplémentaire.

La chaussure est proposée en noir et blanc avec de subtiles touches de couleur.

(Puma)

Brooks Adrenaline GTS 21

Il y a une raison pour laquelle Brooks est depuis longtemps une marque incontournable pour les coureurs en herbe et les coureurs professionnels. Les Adrenaline GTS 21 sont des chaussures polyvalentes polyvalentes qui conviennent à la majorité des foulées – que vous ayez une pronation normale, sous ou sur-pronation. Ils sont également la clé de voûte en matière d’amorti – juste la bonne quantité pour ne pas vous alourdir, tout en offrant un soutien aux bons endroits. Ils sont la silhouette idéale pour la course sur route et sont disponibles dans une gamme de couleurs pour convenir à toutes les préférences.

(Brooks)

