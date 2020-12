UNE

Vous vous ennuyez déjà à la maison? Vous vous sentez un peu lent? Le saut est l’une des formes d’exercice temps-bénéfice les plus efficaces qui soit. Nécessitant très peu d’espace pour vous faire transpirer (et encore moins pour ranger votre kit), les cordes à sauter sont l’essentiel abordable à la maison que tout le monde devrait posséder.

C’est un entraînement complet du corps; bras, dos, épaules, jambes et poignets. Sauter nécessite également que vous soyez en équilibre sur la plante des pieds, ce qui réduit l’impact et donc moins stressant pour les genoux et les chevilles que la marche. La corde à sauter est aussi une discipline de concentration et de coordination – il y a le double saut, le saut à sauter, le saut à sauter, le cross-over … la liste pourrait continuer. Il existe une multitude de cours et d’applications en ligne pour vous garder motivé avec d’innombrables routines et de nouveaux défis.

Combien de calories le saut brûle-t-il?

En termes comparatifs, une heure de saut brûle généralement environ 1000 calories, par rapport à la marche à 300, la natation à 550 et le jogging à environ 700. De plus, lorsque le temps se détériore, c’est quelque chose que vous pouvez faire dans votre chambre ou dans votre salon. pièce. Faites attention aux voisins si vous habitez au-dessus du rez-de-chaussée.

Quels sont les différents types de cordes à sauter?

D’une manière générale, les cordes en cuir sont un peu plus légères et conviennent aux débutants ou à ceux qui recherchent simplement un travail général. Les options les plus populaires sont les cordes à sauter en plastique et en PVC. Non seulement ils sont particulièrement abordables, durables et légers, mais ils conviennent aussi bien aux débutants qu’aux athlètes avancés, mais si vous recherchez un saut rapide, ils ne sont pas les meilleurs pour cela.

Enfin, il existe des cordes à sauter en câble d’acier (pensez à sauter de vitesse ultra rapide) qui sont très populaires dans la communauté crossfit. Les cordes à sauter en câble d’acier vous permettent de faire autant de sauts que possible dans un laps de temps défini, et elles ont généralement un revêtement protecteur afin qu’elles soient très durables.

La taille compte-t-elle?

Oui! Les cordes à sauter sont également souvent disponibles dans une variété de tailles. Vous pouvez vous tourner vers quelques règles générales (bien que certaines marques aient également des guides plus détaillés et spécifiques).

Le premier est que la corde à sauter doit mesurer trois pieds de plus que votre hauteur, donc si vous mesurez 1,80 mètre, optez pour une corde de 9 pieds. Une autre méthode consiste à vous tenir debout sur la corde, tirez la corde vers le haut, et elle devrait venir juste en dessous de votre aisselle. La plupart des cordes que nous avons sélectionnées ci-dessous sont de grande longueur (9 pieds ou 10 pieds) et seront réglables (9 pieds ou 10 pieds) pour vous convenir parfaitement.

Beast Gear Beast Rope Pro

Adapté au saut rapide, les débutants peuvent trouver celui-ci un peu délicat, mais il s’agit d’un produit haut de gamme très bien exécuté et très difficile à battre à ce prix abordable. Le câble en acier revêtu est durable, et si vous êtes susceptible de sauter à l’extérieur, il est également livré avec un protecteur à glissière pour éviter d’endommager le câble réel.

Il est également facilement réglable, les poignées sont vraiment bien lestées et il a une action de rotation super douce et rapide grâce à son double roulement (c’est comme de la soie!). Il est disponible en une seule taille, et il est ensuite facilement ajusté. Complet avec un sac soigné pour le ranger et il a l’air de la partie aussi – toujours un joli bonus.

Corde à sauter RDX Speed ​​Jump

Fabriquée avec un cuir de première qualité, cette corde de 310 cm de long vous permet de la couper pour que vous puissiez ajuster la longueur de la corde en fonction de votre taille. La conception de pivot perpendiculaire à 90 degrés aide à réduire la traction à chaque rotation, ce qui maintient chaque saut en douceur et en douceur dans vos mains. Pour moins de 15 £, c’est une option solide.

Corde à sauter Lonsdale Club

Aussi bon marché que les puces, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette corde à sauter en nylon standard de 9 pieds. Étant une corde légère, elle est idéale pour le fitness et la vitesse, et vous pouvez l’utiliser dans le parc local ou dans le jardin arrière sans vous soucier de le ruiner.

Corde à sauter RX Smart Gear Buff Cable 3.4

La corde à sauter officielle de la boxe américaine, il ne fait aucun doute que c’est un kit super capable qui durera éternellement. Si vous envisagez de vous lancer dans votre double sous, ou si vous aimez investir dans un équipement fonctionnel de qualité, c’est l’affaire. Populaire dans de nombreux gymnases crossfit, il est durable avec un câble en aluminium de qualité aéronautique et un revêtement en PVC, et ce câble de 3,4 onces est idéal pour les débutants.

Crossrope Get Lean Set

Avec son mécanisme breveté soigné, cet ensemble est livré avec deux cordes lestées différentes que vous pouvez échanger au milieu de l’entraînement en un éclair – idéal pour quelqu’un qui cherche à adopter une approche plus structurée de son saut et qui pense à créer un programme d’entraînement efficace en sautant purement. Les cordes sont fabriquées en acier tressé enduit, elles ne s’emmêleront donc pas et vous pouvez les utiliser sur n’importe quelle surface. Les poignées sont joliment lestées avec une action de corde très douce. C’est une corde durable et agréable, à un prix légèrement supérieur, mais qui en vaut la peine.

Corde à sauter intelligente Tangram Factory avec LED

Une corde “ intelligente ” brillamment conçue, elle affiche votre nombre de sauts en direct juste devant vous en incorporant des LED élégantes dans la corde à sauter elle-même. Cela agit comme un excellent facteur de motivation et vous donnera probablement envie de battre votre record personnel encore et encore. C’est aussi une taille unique, donc vous ajustez simplement la longueur souhaitée à l’aide d’un petit tournevis, appuyez sur le bouton d’alimentation à l’extrémité de l’une des poignées à effet chromé (elles ont l’air et se sentent cool!) Puis il se synchronise avec le Smart Application de gym et vous êtes prêt à partir. Enregistrez chaque entraînement, y compris le nombre de sauts et les calories brûlées. Le câble est connecté par des roulements à billes, donc c’est aussi une action douce.

Corde à sauter adidas

Un roulement interne permet une rotation en douceur dans cette corde à sauter réglable de 3 m de long par adidas. Le cordon caoutchouté n’est pas aussi durable que la variété de câbles en acier, mais il est toujours parfaitement utilisable à l’extérieur et constitue une option globale solide.

Corde à sauter en bois Golden Stallion

Idéal pour tous les niveaux, si vous recherchez une corde à sauter de style plus traditionnel, c’est l’une des options de qualité les plus abordables disponibles. Les poignées en bois dur sont robustes et faciles à saisir – elles doublent également pour contenir des poids amovibles si vous recherchez cet effet d’entraînement supplémentaire. La corde en cuir véritable est également un peu plus lourde, ce qui la rend plus facile à contrôler par rapport à une option de câble en acier, qui nécessite plus de vitesse pour être utilisée efficacement.

Corde à sauter Albert Rayner Speed

Nommée d’après le détenteur du record du monde du plus grand nombre de sauts en dix secondes (c’est 108 stupéfiant si vous vous le demandiez), la corde à sauter de vitesse est un favori des boxeurs qui souhaitent augmenter la vitesse, la coordination et l’endurance. La conception simple et sans fioritures est inchangée depuis sa création en 1976 – elle a donc résisté à l’épreuve du temps pour une bonne raison – et elle arrive dans une longueur standard de 9 pieds que vous pouvez couper et ajuster à votre longueur préférée.

Verdict: