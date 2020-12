UNE

s les jours raccourcissent et les soirées arrivent, il est temps de se retirer dans nos sanctuaires et de se préparer pour la saison froide à venir. Alors que les couches de pulls et de chaussettes en laine ne vous permettront pas de rester au chaud pendant la journée, elles sont loin d’être les plus confortables lorsque vous essayez de vous endormir.

Entrez: la couverture chauffante. Une fois qu’un article que seule votre nana serait surpris en train d’acheter, il est indispensable pour le froid de nos jours, transformant votre lit d’un bloc de glace gelé en une flaque de chaleur douillette.

Ils sont parfaits pour tous ceux qui louent ou vivent dans une vieille maison aux courants d’air, car ils offrent un chauffage localisé, ce qui vous évite de faire fonctionner le chauffage central toute la nuit. Allumez-le simplement une demi-heure avant de vous coucher, et vous aurez bientôt un nid chaud, préparé pour vous aider à vous plonger dans un sommeil paisible.

Vous n’avez pas non plus à vous soucier de vous endormir avec la couverture toujours en place. De nombreuses couvertures chauffantes sont équipées d’une minuterie et d’une protection contre la surchauffe pour vous garder sain et sauf.

Découvrez nos couvertures chauffantes chauffantes d’hiver préférées ci-dessous.

Protège-matelas chauffant Dreamland Dual Control en coton – Double

Type de couverture électrique: En dessous de

(Dreamland)

Préparez-vous pour une nuit de sommeil parfaite avec cette couverture chauffante, qui chauffe à la température souhaitée en aussi peu que cinq secondes. Des contrôles de température sont installés à portée de main de chaque côté de la couverture avec six paramètres, afin que vous puissiez obtenir la bonne température pour votre moitié de lit, que ce soit au milieu de l’hiver ou une nuit de printemps particulièrement fraîche.

Et il n’y a aucune chance de se réveiller en sueur, car la technologie intégrée s’adapte aux changements de température tout au long de la nuit.

Disponible en trois tailles: Double, King et Super King.

Jeté chauffant en fausse fourrure à imprimé léopard Relaxwell by Dreamland

Type de couverture électrique: Plus de

(Dreamland)

Profitez de l’hiver pour changer le style de votre intérieur et aussi acheter un chaud hiver douillet. Le jeté chauffant de Dreamland est disponible dans une sélection de couleurs et de motifs, mais nous sommes fous de cette version à imprimé léopard, bien que cette version en velours rouge soit idéale pour Noël.

Il est également rentable, coûte moins d’un centime par nuit et est livré avec une fonction de préchauffage rapide de cinq minutes qui vous aide à atteindre rapidement le bon niveau de grillage.

Parfait que vous envisagiez de le draper sur votre lit ou de vous blottir avec lui sur le canapé.

Couvertures chauffantes Slumberdown Couverture électrique merveilleusement chaude de contrôle

Type de couverture électrique: En dessous de

(Sommeil)

Il y a peu de choses que nous aimons plus en hiver que de nous glisser dans un lit chaud quand il fait froid et pluvieux dehors. Obtenez vos draps à la bonne température plus rapidement avec cette couverture chauffante, disponible en version simple, double, très grand lit et très grand lit.

Le velours beurré est luxueux sur la peau et la couverture est livrée avec une commande numérique réactive pour affiner les neuf réglages de température au bon niveau de chaleur. Utilisez la minuterie pour l’activer avant de vous coucher et comptez sur l’arrêt automatique pour l’éteindre une fois que vous êtes endormi.

Si vous avez passé de nombreuses nuits d’hiver éveillées à cause des orteils en forme de glaçons, cette couverture Slumberdown est également livrée avec un réglage de chaleur pour les pieds pour garder vos extrémités belles et chaudes.

Sous-couverture chauffante Monogram AllergyFree avec double commande

Type de couverture électrique: En dessous de

(Amazon)

Si vous êtes allergique, cette couverture électrique fera des merveilles pour vous garder au chaud et sans éternuer. Le couvercle est doté d’une protection contre les allergies utilisant la technologie HHL qui l’empêche de collecter des allergènes tels que les acariens, les bactéries et les moisissures.

La housse en coton elle-même est en coton doux et respirant et entièrement équipée d’une jupe élastiquée profonde pour l’empêcher de bouger sous vous pendant que vous dormez.

En termes de chaleur, il existe six réglages (y compris une option de préchauffage) ainsi qu’une minuterie variable avec arrêt automatique après 1, 3, 6 ou 12 heures.

Couverture électrique Homefront Double Size Dual Control

Type de couverture électrique: En dessous de

(Homefront)

L’une des seules choses ennuyeuses à propos d’une couverture chauffante est sa tendance à se déplacer pendant la nuit. Pas de tels problèmes ici.

Cette couverture est livrée avec une jupe élastique profonde et entièrement ajustée qui la maintient fermement en place sur le dessus de votre matelas et surmatelas aussi longtemps que vous en avez besoin.

C’est un design épuré avec des contrôleurs faciles à utiliser, une chaleur supplémentaire au bas pour réchauffer les pieds froids et des fils ultra-fins et non intrusifs qui sont pratiquement indétectables sous vos draps – vous ne vous réveillerez donc pas à cause des morceaux grumeleux de la couverture. Lavable en machine.

Sous-couverture chauffante Silentnight Essentials – Double Dual

Type de couverture électrique: En dessous de

( Nuit silencieuse )

Si votre partenaire est toujours au chaud pendant que vous êtes allongé sur le lit en tremblant, cette couverture pourrait être votre salut. Il dispose de deux interrupteurs de commande qui vous permettent de régler chaque moitié du lit sur un réglage de chaleur différent. Avec un temps de préchauffage de seulement 15 minutes, la couverture en polyester dispose également d’une protection contre la surchauffe pour vous empêcher de devenir trop chaude sous les couvertures.

Couverture chauffante infrarouge Lifemax FAR

Type de couverture électrique: Plus de

(Lifemax)

Vous voulez quelque chose de portable et de confortable? Cette couverture grise est idéale pour les voyages ou pour une utilisation en voiture, grâce à la prise murale et à la prise de voiture incluses. En plus de vous garder au chaud, cette couverture est dotée de la technologie infrarouge lointain qui aiderait à améliorer la circulation, à soulager les douleurs musculaires et à reconstruire les tissus blessés.

Couvre-matelas chauffant anti-allergie Monogram by Beurer

Type de couverture électrique: En dessous de

Idéale pour tous les dormeurs souffrant d’allergies, cette couverture sous-couche allie confort, technologie de pointe et bienfaits pour la santé.

(Beurer)

Comment? Il réduit et protège contre les acariens et les bactéries grâce à la chaleur et à la technologie avancée de tissu HHL Health Protection, faisant de votre lit un endroit plus hygiénique.

Il y a aussi six réglages de chaleur au choix ainsi qu’une option de préchauffage et peut être programmé pour s’éteindre entre une et neuf heures. Considérant cela coûte moins de deux pence pour opérer une nuit, c’est aussi une option très rentable.

Couverture électrique Sleeping Beauty – simple

Type de couverture électrique: Plus de

( La belle au bois dormant )

Si vous avez besoin de quelque chose pour les enfants ou la chambre d’amis où il n’y a qu’un lit simple à chauffer, c’est l’une des meilleures couvertures de lit – et pas seulement pour le nom du conte de fées.

La polaire confortable vous donnera l’impression de flotter sur un nuage neuf particulièrement chaud, tandis que le contrôleur à quatre positions et le temps de réchauffement rapide signifient qu’il est simple et efficace à utiliser.

Si vous avez l’intention de l’utiliser pour les tout-petits ou de faire dormir des animaux domestiques sur votre lit, l’élément étanche vous procurera une tranquillité d’esprit contre tout déversement accidentel au milieu de la nuit.

Obtenir le Double ici (qui dispose également de la chaleur à double contrôle), ou optez pour un Roi ou Superking si vous utilisez pour des lits plus grands.

Couverture électrique en fausse fourrure Dreamland Relaxwell

Type de couverture électrique: Plus de

(Dreamland)

Plongez dans un monde de fausse fourrure super douce (fausse fourrure husky d’Alaska, si nous parlons de détails) avec cette couverture de Dreamland.

Ce jeté ne ressemble en rien à la couverture électrique que vous pourriez avoir dans votre esprit, suffisamment luxueux et confortable pour être utilisé sur votre couette et drapé sur le canapé. Il est également lavable en machine pour que vous puissiez le garder comme neuf plus longtemps.

Couverture chauffante lavable Morphy Richards

Type de couverture électrique: En dessous de

(Morphy Richards)

Cette couverture lavable facile à utiliser est conçue avec des fils ultra-fins qui garantissent un sommeil réparateur sans grumeaux. Si vos pieds sont toujours la dernière partie du corps à se réchauffer, cette couverture est idéale car elle offre une chaleur supplémentaire pour les pieds pour garder les orteils au chaud. Vous avez le choix entre quatre niveaux de chaleur ainsi que sauvegarder la protection pour s’assurer que la couverture ne surchauffe pas.

Aussi bien que lavable en machine il va également au sèche-linge pour que vous puissiez le garder propre et frais tout au long des mois d’hiver. Et, en ce qui concerne l’efficacité, c’est une économie d’argent, ne coûtant que 2 pence par nuit à courir.

Verdict

