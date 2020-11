W

Nous avons peut-être passé la meilleure partie de cette année à transformer tous les coins et recoins de nos maisons, mais à l’approche de la fin de l’année, il reste encore un relooking à faire – le genre festif.

Oui, nous parlons de décorations de Noël; tout, des décorations d’arbres aux lumières intérieures et aux magnifiques couronnes pour la porte d’entrée – et chaque porte intérieure aussi, si vous le souhaitez.

Cette année, l’arc-en-ciel a été un symbole d’unité nationale face à la pandémie, ainsi qu’un soutien à notre NHS qui travaille dur. Ajouter une boule sur le thème de l’arc-en-ciel à vos décorations de Noël rend un bel hommage.

Que vous cherchiez à ajouter quelques nouvelles boules de fantaisie à la gamme de votre arbre ou que vous souhaitiez lancer une nouvelle tradition de vacances avec les enfants, nous avons rassemblé ci-dessous les décorations les plus festives.

Des ornements tendance au décor chic d’inspiration nordique et aux couronnes débordant d’esprit festif, voici le meilleur décor de vacances pour habiller votre maison ce Noël.

Meilleures boules de Noël

Décoration de Noël de vache en verre

Une décoration étrange pour conclure une année étrange, cette vache de Noël est un hommage approprié à un moot 2020.

(ASOS)

Ornement de boule Swaovski édition annuelle 2020

Chaque année, la société de joaillerie de luxe dévoile une décoration d’arbre finement décorée qui mérite une place parmi votre collection. Pour 2020, c’est l’emblématique cygne Swarovski. Elle est assise à l’intérieur d’un orbe de verre dont le fond est recouvert de minuscules cristaux scintillants.

(Swarovski)

Boule de Noël arc-en-ciel Selfridges

Apportez toutes les couleurs de l’arc-en-ciel à votre arbre avec le joli design de Selfridges, fini de chaque côté avec un nuage duveteux.

(Selfridges)

Boule de Noël Wendover Wood Lockdown 2020

Commémorez l’année que personne n’oubliera avec une boule de Noël spéciale, personnalisée avec du texte et un ruban.

(Bois de Wendover)

Décoration de mini panier de Fortnum

Rien ne nous excite plus pour Noël que l’arrivée d’un panier en osier estampillé F&M rempli de plats festifs. Celui-ci n’a que suffisamment d’espace pour écureuils une friandise, mais emballe dans la même secousse d’anticipation.

(F&M)

Lot de 4 pinces pour sapin de Noël Champagne Poinsettia

Pour un ornement d’arbre qui n’est pas une boule ou un brin de clinquant, voyez ces poinsettia amusants finis avec des paillettes.

( Très )

Décorations de Noël personnalisées Emma Bridgewater

Le fait maison et la fabrication artisanale sont parmi les plus grandes tendances de Noël, car nous recherchons une esthétique réconfortante qui se sent faite avec amour et soin. La collection de minuscules vaisselle d’Emma Bridgewater, suspendue avec des bandes de ruban, est une façon tout à fait charmante d’apporter un look sain à votre maison – et elles peuvent toutes être personnalisées avec les noms de votre famille.

(Emma Bridgewater)

Décoration London Landmakrs

Nous sommes peut-être biaisés, mais nous pensons que cette ode à la plus grande ville du monde constitue la parure d’arbre parfaite. Affichez la fierté de votre ville natale avec cet ornement de monuments de Londres de Liberty qui rassemble tous les motifs emblématiques de la ville.

(Liberté)

Meilleurs ensembles de décoration d’arbre de Noël

John Lewis & Partners Boules décorées assorties Renaissance, boîte de 20, champagne

Si vous souhaitez transformer complètement votre look de Noël cette année, cette boîte de boules coordonnées vous aidera à obtenir ce look brillant et poli.

(JLP)

Boules de Noël Sass & Belle Fast Food Mix

Donnez à vos plaisirs culinaires coupables un rôle de premier plan dans votre line-up de décoration de vacances. Avec un hamburger, un hot-dog, du pop-corn et des frites imposants, le tout avec une saupoudrage festif de paillettes, ils ne manqueront pas de faire en sorte que les téléspectateurs Zoom fassent une double prise.

(Sass et Belle)

Mini boules mixtes The White Company – Lot de 24

Pour un look élégant et raffiné, vous ne pouvez pas vous tromper avec la sélection chic de mini boules de The White Company.

(La Compagnie Blanche)

Jambes suspendues de parachutisme illuminées Santa Express

Faites en sorte que le Père Noël et son équipage aient l’air de glisser sur les branches de votre arbre avec cet ensemble de trois ornements. Une bizarrerie amusante sur un thème classique.

(QVC)

Meilleurs ornements de maison de Noël

Skinsneostype – Poupée Soldat Casse-Noisette

Un ornement de Noël classique, cette poupée Casse-Noisette en bois mesure 15 pouces de haut et se décline dans une gamme de couleurs festives.

(Amazon)

Tenture murale étoile perlée Oliver Bonas

Assez agréable pour bien suivre la nouvelle année, utilisez cette suspension pour égayer les poignées de porte et les miroirs ou utilisez-la comme décor d’arbre abstrait.

(Oliver Bonas)

Guirlande en feutre de gui White Stuff

Fabriquée à partir de feutre solide, cette jolie guirlande est un joli souvenir décoratif à utiliser année après année.

( Truc blanc )

Ginger Ray Holly Leaves Décoration de guirlande de Noël

Bunting n’est pas seulement pour l’été. Ajoutez des brins festifs à vos murs avec la sélection de Ginger Ray, qui comprend cette conception traditionnelle de feuilles de houx.

(Rayon de gingembre)

Décoration de chambre M&S Small Robin

Cet adorable merle joufflu vient habillé pour l’hiver dans un ensemble bonnet et écharpe douillet. D’une hauteur totale de seulement 17,7 cm, il est le complément parfait à une bibliothèque ou une armoire.

( SP )

Ginger Ray Christmas Holly and Berry Confetti Party Ballons

Des ballons à Noël? Pourquoi pas! Ce pack contient cinq ballons remplis de confettis verts et rouges pour apporter une touche festive à votre intérieur en un éclair. Gardez-les pour le déjeuner de Noël – ils auront fière allure en images.

(Rayon de gingembre)

Meilleures lumières et affichages de Noël intérieurs

B&Q 20 guirlandes lumineuses à DEL blanc chaud

Pour les fans de Harry Potter, petits et grands, apportez la magie de la grande salle de Poudlard à la maison avec l’aide de B&Q. Ils vendent ce brin de bougies qui, dans l’obscurité, semblent flotter dans les airs. Accio Christmas cheer!

(B&Q)

Argos Home 12 Lampes LED Étoiles en Papier Blanc Chaud – 2,5 m

Star light, star bright – apportez une lueur festive et chaleureuse à vos intérieurs avec ce brin de lumières de 2,5 m, fini avec des étoiles en papier pour donner une lueur de Noël. Ils fonctionnent avec deux piles AA (non fournies), ce qui signifie que vous n’êtes pas attaché à une prise – vous pouvez les placer n’importe où dans la maison qui a besoin d’un peu d’habillage.

(Argos)

Prochaine scène de maison lumineuse

Si vous avez envie de créer une scène de pays des merveilles hivernales dans la chaleur de votre propre maison, cette jolie décoration est juste le billet. Apportant des vibrations fraîches de village alpin à vos intérieurs, l’intérieur des maisons s’illumine d’un ton doré chaud. Idéal pour un buffet ou une bibliothèque qui a désespérément besoin d’un relooking de Noël.

( Prochain )

Meilleures couronnes de Noël

Couronne festive à feuilles persistantes Pain & Roses

En collaboration avec des femmes réfugiées, Bread & Roses a mis au point une belle collection de couronnes pour célébrer Noël cette année. La guirlande festive à feuilles persistantes est faite avec du feuillage d’une ferme de fleurs du Hertfordshire et chacune est attachée à la main – il n’y en a donc pas deux complètement identiques. Disponible en taille moyenne et grande.

(Pain & Roses)

Guirlande festive de fruits rouges enneigés

Pour une ambiance de Noël champêtre classique, ne cherchez pas plus loin que cette couronne de fruits rouges spectaculaire de Selfridges. Recouvert de fausse neige, il semble arraché directement d’une carte de voeux festive. Mesure 46 cm de diamètre.

(Selfridges)

Maison de Fleurs La couronne de Chelsea & Westminster

Conçue pour être suspendue à l’intérieur comme à l’extérieur, la couronne aux couleurs vives de la Maison de Fleurs est dédiée aux héros du NHS cette année en reconnaissance de leurs efforts pendant la pandémie.

Nommé en l’honneur de l’hôpital de Chelsea & Westminster, c’est un étalage vibrant de rouge-gorge, bleu et violet, mesurant 55 cm de diamètre. Livré avec un ruban suspendu.

(Maison de Fleurs)

Guirlande de Noël Flocon de neige illuminée 32 cm

Qui sait s’il neigera le 25 décembre de cette année, mais si vous espérez un peu de glaçage, cette couronne lumineuse pourrait être la cerise sur le gâteau.

(Wayfair)

Couronne d’agrumes et de cannelle de Pippa Designs

Pour beaucoup, l’odeur d’orange, de pomme et de cannelle est inextricablement liée à Noël. Cette couronne n’est pas seulement visuellement époustouflante, mais sent aussi le rêve. Un pour vos portes intérieures ou sur la cheminée.

(Dessins Pippa)

Guirlande de Noël hortensia illuminée en or

Cette couronne festive au look traditionnel comprend 40 ampoules LED dans et parmi les branches de sapin artificielles, la feuille d’or et les baies et les pommes de pin festives. Il a besoin de trois piles AA (non incluses), est étanche et est livré avec une minuterie afin que vous puissiez l’accrocher à votre porte d’entrée sans vous soucier de vous rappeler de l’éteindre.

( Très )

Couronne de feuilles de fougère dorée illuminée Alison Cork

Cette feuille de fougère peut sembler simple, mais les paillettes dorées et les lumières LED intégrées en font un élément de décoration de Noël.

(Alison Cork)

Couronne d’arbre à brosse lumineuse Cox & Cox

Cette conception inhabituelle donne vie à une scène de forêt et est complétée par des guirlandes lumineuses à LED scintillantes pour ajouter un peu plus de magie lors des soirées plus sombres.

(Cox et Cox)

Décoration de Noël Paperchase Pom Pom Wreath

La joie des pompons devrait être ressentie toute l’année – un fait que Paperchase sait non seulement mais approuve pleinement avec cette joyeuse couronne de babioles. Accrochez-le à l’intérieur pour le garder à l’abri des intempéries et prêt à être réutilisé dans les années à venir.

(Paperchase)

Guirlande de porte joyeux Noël or Ginger Ray avec feuillage

Une pour vos portes intérieures, cette conception de couronne simple est faite d’acrylique et mesure 30 cm de diamètre.

(Rayon de gingembre)

