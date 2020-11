W

Comprenez-le, 2020 n’a pas été l’année la plus saine – nous n’avons jamais montré autant d’amour à nos réfrigérateurs pendant que nous travaillions à domicile.

Mais si vous voulez le mélanger dans la cuisine, sans vous soucier d’accumuler des kilos, la cuisson dans une friteuse à air est une excellente alternative à la friture normale.

Qu’est-ce qu’une friteuse à air

Vous vous souvenez de la friteuse de vos parents? Eh bien, c’est fondamentalement une version plus saine de cela, mais au lieu de jeter vos chips dans une cuve d’huile, elles sont cuites avec une petite quantité d’huile et de l’air chaud pour leur donner un croquant croustillant.

Presque comme un mini four à convection, ils reposent sur votre comptoir et ont des paniers ou des plateaux coulissants pour cuire les aliments dans des directions différentes.

Comment fonctionne une friteuse à air?

Comme son nom l’indique, les friteuses à air utilisent de l’air chaud, qui circule autour des aliments dans la machine pour les cuire. Au lieu de plonger les aliments dans l’huile, ajoutez environ une cuillère à café à votre nourriture avant de la placer dans la friteuse. Certaines machines vous permettent également d’utiliser un spray hypocalorique, tandis que d’autres n’ont pas du tout besoin d’huile.

La plupart des friteuses à air ont des boutons préréglés, qui sont des réglages préprogrammés, y compris la température et les horaires recommandés pour des aliments particuliers. Comme vous n’avez pas besoin de préchauffer la plupart des friteuses à air et qu’elles prennent moins de temps pour cuire les aliments, vous économisez également de l’énergie.

Que pouvez-vous cuisiner dans une friteuse à air?

La première chose qui me vient à l’esprit est les frites – vous permettant de les cuire à partir de zéro plus rapidement que dans un four traditionnel. Cependant, vous pouvez cuisiner une gamme d’aliments, de la viande et du poisson aux légumes et aux gâteaux.

Les friteuses à air sont-elles saines?

La friture à l’air est sans aucun doute plus saine que la friture ou la friture conventionnelle car vous utilisez beaucoup moins d’huile et avec certains modèles, pas du tout. Ainsi, vous réduisez votre consommation de calories et de graisses – parfois jusqu’à 75%. Si vous êtes accro aux aliments frits, cela pourrait être une excellente alternative pour vous.

Cependant, techniquement, vous mangez toujours des aliments frits, donc si vous cherchez à être en meilleure santé, réduisez la quantité d’aliments frits que vous consommez ou utilisez un cuiseur à vapeur – qui emprisonnerait les nutriments et les vitamines des aliments.

Friteuse à air compacte numérique Quiet Mark

Selon son nom, ce petit modèle élégant bourdonne légèrement en arrière-plan pour que vous sachiez qu’il fonctionne, mais n’interrompt aucune discussion dans la cuisine. De loin l’un des plus petits modèles du marché, il est encore assez grand pour tout cuire, des frites aux légumes.

L’écran tactile s’allume lorsque vous l’allumez pour la première fois et les boutons préréglés pour différents aliments, tels que la volaille ou la viande, signifient que vous ne pouvez pas vous tromper lors de la cuisson. Nous avons légèrement couvert quelques pommes de terre avec de l’huile et les avons ajoutées dans le panier coulissant et elles ont cuit avec un croustillant à l’extérieur et de la douceur au milieu. Alors que les hamburgers à la dinde ont fait de même.

Suffisamment petit pour être placé sur la surface de votre cuisine sans qu’il ne paraisse trop déplacé, il se détache également facilement pour être nettoyé.

Four à friteuse à air numérique Tower Vortx 2000W 5-en-1 11L

La première caractéristique remarquable de ce modèle de friteuse à air est l’un de ses accessoires – une fourchette à rôtir, ce qui signifie que vous pouvez cuire un poulet entier à une vitesse et une qualité plus efficaces que dans un four.

Comme vous l’avez probablement déjà deviné, cette friteuse à air est assez grande et est livrée avec trois étagères pour cuire les aliments. Presque aussi grande qu’un mini-four, elle est parfaite pour les grandes cuisines, mais vous aurez peut-être du mal à trouver la pièce dans les petites maisons.

Il est assez grand pour trois étagères, ce qui signifie que vous pouvez cuisiner tout votre dîner en même temps.Nous avons ajouté des légumes et du poulet – qui sont sortis magnifiquement tendres et croustillants à l’extérieur.

Les cinq préréglages numériques étaient également pratiques, tandis que les plateaux se retirent tous et résistent au lave-vaisselle.

Friteuse à air numérique Breville Halo 5,5 L

Relativement silencieuse et de taille moyenne, la friteuse à air Breville a cinq préréglages – donc si vous vous sentez paresseux ou si vous êtes un débutant dans le jeu de la friture, elle contrôle les heures et les températures en appuyant simplement sur un bouton.

Comme la plupart des modèles, il dispose d’un tiroir coulissant avec un panier, qui peut être divisé si vous cuisinez deux choses différentes. Presque aucune huile est nécessaire pour faire des chips, tandis que le chou-fleur et le falafel sont croustillants et bien cuits.

Nous n’étions pas trop friands de sa conception carrée rigide, mais il s’adaptait bien à notre plan de travail de cuisine et se démontait facilement pour être nettoyé au lave-vaisselle.

Friteuse à air Ninja AF100UK

C’est bien de se rappeler que vous cuisinez quelque chose, mais quand une friteuse à air est si bruyante, vous pouvez à peine l’entendre sur la télévision, alors vous avez un problème. Heureusement, le Ninja n’est aussi bruyant qu’un four à ventilateur et son élégance signifiait que nous pouvions le ranger sur notre plan de travail sans qu’il ne paraisse déplacé.

Simple à utiliser, nous avons à peine eu à prendre le manuel d’instructions – et vous pouvez mélanger la fonction de friteuse à air typique et passer au réglage de rôti pour croustiller des pommes de terre rôties ou déshydrater pour faire des collations aux fruits et légumes.

Un pinceau léger d’huile cuit parfaitement les chips à partir de zéro, alors qu’aucune huile n’était nécessaire pour le steak ou les saucisses – ce qui a rendu tous les repas que nous y avons cuisinés super sains.

Philips AirFryer XXL

Le nom le donne. Ce n’est pas une petite friteuse à air, mais elle n’est pas aussi grande que certaines des autres sur le marché. Cependant, avec son prix élevé, nous avons été déçus qu’il ne soit pas livré avec plus d’instructions sur la façon de le configurer.

Le modèle dispose de cinq préréglages numériques pour la cuisson d’aliments tels que le poisson et la viande, il n’y a donc aucun problème à savoir à quelle durée ou à quelles températures ils doivent être cuits. L’une de ses caractéristiques remarquables est son tirage coulissant, qui, contrairement aux autres tirages maladroits, semble robuste lorsque vous retournez vos frites ou votre viande. De plus, nous avons été étonnés de la vitesse de cuisson – avec très peu d’huile, cela n’a pris que 20 minutes pour la viande et 15 minutes pour les frites.

Nous n’avons pas été aussi surpris par la vaisselle par la suite – nous adorons le fait que cela aide à réduire la teneur en graisse de vos aliments, mais cela laisse un résidu noir ressemblant à du goudron, que nous avons trouvé assez difficile à nettoyer des trois parties du machine.

Mini four Russell Hobbs Express Air Fryer

Si vous espérez une mini friteuse à air, ce n’est pas ça – elle pèse et ressemble à un micro-ondes, alors assurez-vous d’avoir de la place pour elle sur le dessus de votre cuisine. Cependant, il compense avec ses cinq réglages – Air Fry, Grill, Bake, Toast et Keep Warm.

Suffisamment gros pour faire frire à l’air un poulet entier, avec très peu d’huile, il peut aussi griller votre bacon du matin, puis faire griller votre pain pour l’avoir avec. La cuisson des légumes était également rapide et ils sont sortis bien cuits mais pas trop secs.

Nous avons également aimé le fait que nous n’avions pas à nous soucier de le préchauffer pour économiser du temps et de l’énergie par rapport à un four conventionnel. Les boutons en forme de cadran étaient cependant un peu démodés, car la plupart des modèles que nous avons essayés étaient numériques.

Tous les plateaux et étagères sortent facilement pour être nettoyés, mais la nourriture coule dans le four – donc si vous l’utilisez tous les jours, il est indispensable de nettoyer l’intérieur.

Friteuse Lakeland Digital Crisp Air

Cette friteuse à air ronde super élégante était très attrayante sur le dessus de notre cuisine, même si elle était légèrement plus grande que certains des autres modèles.

Avec des commandes à écran tactile et huit préréglages, nous avons trouvé qu’il était rapide et facile de démarrer la machine et de cuire différents aliments, y compris le steak et les frites surgelées. Si vous suivez un régime très sain, l’huile n’est pas essentielle, mais nous avons constaté qu’un petit peu d’huile donnait aux chips une finition croustillante.

Le panier est sorti facilement pour nettoyer et une fois que nous avons fini de cuisiner, nous l’avons rangé dans notre armoire de cuisine sans trop d’effort.

Tefal ActiFry Genius +

À moins que vous n’ayez beaucoup de rangement dans la cuisine et d’espace de travail, cette friteuse à air se démarquera. Sa forme oblongue est aussi haute que large

Le modèle est livré avec une palette d’agitation à double mouvement intégrée – qui est essentiellement un moyen automatique de retourner les aliments pendant qu’ils cuisent. Nous pouvons voir que c’est une bonne idée, mais lorsque nous mettons des chips avec des légumes, ils finissent tous par bouillir ensemble.

Cependant, à part les frites, il peut contenir jusqu’à plus d’un kilogramme de nourriture, il était donc idéal pour la cuisson par lots comme le curry et les sautés, avec très peu d’huile.

Ses préréglages numériques – neuf au total – signifiaient qu’il était facile de concocter différents aliments, tandis que le plateau en verre nous donnait un aperçu de la cuisson de nos aliments. Cela vaut également la peine de télécharger son application gratuite, qui contient plus de 500 recettes.

Friteuse à air Instant Pot Vortex 4-en-1

Bien que cela puisse sembler contradictoire, cet appareil parvient à être à la fois grand et compact. Cette friteuse à air est similaire à certains des autres modèles avec un panier coulissant et des boutons à écran tactile.

La friteuse à air cuit le poisson rapidement et croustillant sans huile, et les frites de patates douces avec juste un soupçon de spray hypocalorique, tandis que ses autres programmes intelligents préréglés signifient que vous pouvez aussi rôtir, cuire et réchauffer.

Nous avons adoré sa communication intelligente, vous informant de la durée de préchauffage, du moment où ajouter votre nourriture et également du moment où il est temps de retourner votre nourriture.

Le nettoyage était facile aussi, en retirant le panier pour un lavage rapide. Le seul inconvénient est le bruit – cela ressemblait à une unité de climatisation bruyante.

Verdict:

Modèle de Quiet Mark est la taille parfaite pour n’importe quelle cuisine, tandis que son élégance et sa facilité d’utilisation la distinguent vraiment. Pour les grandes cuisines, nous avons adoré combien vous pouviez cuisiner Friteuse à air numérique Tower’s Vortx – il est parfait pour organiser des dîners ou préparer des repas plus copieux – et à moins de 100 £, son excellent rapport qualité-prix.

