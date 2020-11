F

ou nous, ce n’est que lorsque les lumières de Noël sont allumées que c’est vraiment la plus belle période de l’année.

L’éclairage joue un rôle important dans les célébrations festives à travers le monde. Qu’il soit orné d’arbres, projeté sur le devant des maisons ou suspendu dans votre salon, il crée l’ambiance et transforme le quotidien en magique.

Ces décorations festives essentielles font des merveilles pour atténuer les bleus de l’hiver, transformant même les jours les plus sombres en un pays des merveilles hivernales.

Donnez à votre maison – à la fois à l’intérieur et à l’extérieur – une cure de jouvence de Noël où nous vivons selon la devise que le plus grand, le plus extravagant, mieux c’est. Couvrez toute votre maison de lumières scintillantes ou investissez dans des personnages comme des rennes, des mini pères Noël ou des pingouins pour faire passer vos célébrations saisonnières au niveau supérieur.

Ces ornements résisteront à l’épreuve du temps. Vous pouvez les ranger au grenier ou au sous-sol, mais sans faute, dès que Halloween sera terminé et que le compte à rebours de Noël aura officiellement commencé, ils sortiront en force.

Mais il y a quelques points à considérer avant d’acheter un nouvel ensemble. D’abord et avant tout, la source d’alimentation – y a-t-il un endroit à proximité pour les brancher ou les options à piles seraient-elles plus appropriées? Où sont-ils suspendus? Sont-ils adaptés à une utilisation intérieure ou extérieure? Et bien sûr, le style. Il existe également des lumières dotées d’un retardateur, ce qui pourrait les rendre plus rentables que de les laisser allumées en permanence.

Découvrez notre sélection des meilleurs pour rehausser vos décorations cette année.

Éclairage extérieur à piles

Guirlande et guirlande de baies d’extérieur illuminées

Un mariage élégant de Noël, cet ensemble de guirlandes et de couronnes de baies illuminées fera un ajout élégant à n’importe quelle maison. En utilisant six piles AA (vendues séparément), vous pouvez régler une minuterie pour six heures d’éclairage nocturne magnifique.

(Amazon)

Festoon Lighting 10M 100 LED Globe Lumières à piles

Convient pour la décoration extérieure et intérieure, ce brin de lumière globe feston multicolore de 10 mètres est livré avec une télécommande où vous pouvez sélectionner huit types différents de modes de clignotement.

Utilisant trois piles AA, cet ensemble est également étanche et offre une garantie de remplacement et de remboursement d’un an – donc, si quelque chose devait mal tourner dans ces 12 mois, tout ira bien pour Noël prochain.

(Amazon)

100 lumières de batterie LED

Cette petite boîte de cinq mètres de lumières LED chaudes à piles est parfaite pour les appartements de la ville et ceux qui cherchent à décorer avec une pincée de Noël plutôt qu’un étouffement.

( La gamme )

Guirlande lumineuse festive

Lumières de glaçons de Noël à DEL – bleu et blanc / 400

Donnez à vos fenêtres le traitement de Noël avec des embellissements magiques de glaçons. Ces LED peuvent être utilisées à l’intérieur et à l’extérieur avec huit fonctions comme un effet de chasse pour apporter des sensations d’éclat et de fête. Il y a 400 LED sur un fil de huit mètres. Ils viennent en blanc, blanc chaud, bleu et ce mélange de bleu et de blanc.

( La gamme )

Lumières extérieures 960 lumières de glaçons de neige à DEL

Ajoutez de l’éclat et de l’éclat à votre maison avec cet ensemble épique de 960 LED de guirlandes lumineuses qui serviront à éclairer tout l’espace. Il existe une variété de paramètres, de la subtile à la pleine touche de Noël. Les ampoules sont écoénergétiques et il y a une minuterie pour huit ou 16 heures. Il mesure 33,8 mètres de long et peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.

(Amazon)

Argos Home Lumineux LED Cascade Chasing Blanc Lumineux 9m

Accrochez les lumières de glace à l’avant de votre maison ou d’un arbre à l’autre pour un effet d’eau en cascade. Il y a cinq mètres de câble et les lumières peuvent être utilisées à l’intérieur et à l’extérieur.

(Argos)

45 cm lumière LED boule scintillante blanc chaud

Ajoutez une touche intéressante à l’extérieur de votre maison avec ces guirlandes lumineuses conçues pour ressembler à des flocons de neige. Les pièces de déclaration peuvent être placées à l’intérieur et à l’extérieur pour décorer votre maison ou vos arbres.

(Amazon)

5m 50 cordes connectables multicolores LED série Pro câble noir

Enveloppez ces lumières polyvalentes autour de tous les arbres, clôtures ou à travers votre maison pour la transformer en un paradis hivernal. Les lumières sont multicolores, blanches, bleues, jaunes ou un mélange de blanc et de bleu et de différentes longueurs pour répondre à vos besoins.

(Lights4Fun)

20m 200 lumières de fée connectables blanches chaudes LED série de noyau de câble clair

Quelle que soit la taille de votre jardin, ces câbles d’éclairage apporteront une sensation chaleureuse qui, selon nous, fonctionnerait toute l’année. Ils sont disponibles en jaune, blanc, rouge, multicolore ou un mélange de bleu et blanc et de 10 à 50 mètres.

(Lights4Fun)

Guirlande lumineuse Icicle 220 LED

Décorez les garnitures de votre bâtiment, le long des clôtures ou sur le toit avec ces guirlandes pratiques avec un beau design de glaçons. Les lumières sont composées de 220 LED installées le long d’un câble extra-long de 10 m. Il y a huit fonctions, y compris la combinaison et les vagues entre autres pour un effet étonnant.

Le produit fonctionne sur secteur, mais il utilise une basse tension de sécurité supplémentaire afin d’éviter tout risque de choc électrique. Ils viennent également avec une garantie de 12 mois.

(Amazon)

Guirlande lumineuse à 60 DEL Holly Berry

Apportant tout le charme festif que vous pouvez demander, ces guirlandes lumineuses composées de lumières vertes et rouges ressemblent à une baie de houx. Bien que cela se traduise par un affichage aux couleurs vives, ce n’est pas seulement l’esthétique qui en a fait une option populaire.

(Amazon)

Guirlande lumineuse flocon de neige de 5 m

Ces adorables guirlandes lumineuses en flocon de neige ont des paramètres stables et scintillants pour créer un effet vraiment joyeux. Les lampes à piles ont un interrupteur marche / arrêt ainsi que l’option pour une minuterie de 6 heures où les lumières s’éteignent automatiquement puis se rallument 18 heures plus tard à la même heure que la veille.

(Lumières festives)

100 LED bleues connectables

Décorez votre maison et votre jardin avec ces guirlandes lumineuses bleues électriques dotées de 100 LED sur la rangée. Enroulez autour des troncs d’arbres à l’extérieur ou autour d’une rampe à l’intérieur pour le plein effet de Noël. Les lumières mesurent 10 m de long, mais si vous avez besoin d’une plus grande surface, vous pouvez en connecter plusieurs en les vissant simplement à la fin de chaque ensemble.

(All Round Fun)

Amis autonomes de Noël classiques

Figurine LED Penguin 80 de John Lewis & Partners, grande

Cet adorable pingouin fera un joli accompagnement à votre pays des merveilles d’hiver. La pièce est durable, conçue pour résister à l’épreuve du temps et est économe en énergie avec des LED durables.

( John lewis )

Lights4fun Outdoor Light Up Reindeer Doe & Fawn Figurines de Noël en acrylique

Ces lumières de rennes donneront à la grotte du Père Noël une course pour son argent et donneront à votre maison le look de Noël complet.

(Amazon)

Silhouette d’arbre de Noël clignotant

Vos décorations festives ne sont pas complètes sans l’ajout de cet arbre lumineux qui a des lumières LED intégrées. Il y a huit fonctions et la pièce peut être placée à l’extérieur ou à l’intérieur.

(Christow)

Deux lumières de silhouette de flocon de neige extérieur intérieur

Mesurant 37 cm de diamètre, ce double flocon de neige fera un ajout remarquable à votre éclairage extérieur pour que tout ce dont vous ayez besoin est un Noël blanc. La marque propose également un ours polaire prêt pour le pôle Nord.

(Cox et Cox)

Trio d’éclairage extérieur à DEL

Ce trio de lumières vous fera vous sentir tout chaud et festif à l’intérieur en apportant une lueur à votre jardin. Placez le long de l’entrée de votre maison pour apporter le facteur wow. Chacune des étoiles est individuellement alimentée par un câble de huit mètres. Il existe également une étoile individuelle de 58 cm pour 34,99 £ et un rideau en étoile pour 24,99 £.

(Lights4Fun)

John Lewis & Partners – Figurine à DEL Polar Bear 60

Donnez à votre maison l’impression d’être au pôle Nord avec l’ajout de cet adorable affichage lumineux d’ours polaire. Il y a 60 LED écoénergétiques et il est alimenté par une prise secteur tous temps. Voyez aussi cet adorable bonhomme de neige.

( John lewis )

Lumières de recherche de chemin de canne à sucre

Faites savoir à tout le quartier comment vous trouver avec ces lumières colorées d’extérieur Candy Cane. Vous n’avez pas de chemin sur lequel les placer? Plongez-les dans quelques plantes d’intérieur pour la saison des fêtes de Noël.

(Argos)

Affichage éclairé de bouvreuils bébé

Parfait pour les citadins peu encombrants qui veulent une pincée de Noël plutôt qu’un enduit. Ces douces lumières de pinson pour bébés peuvent être utilisées à l’extérieur et à l’intérieur et ont un look adorable de Noël disposées à côté d’autres thèmes de Noël ou placées seules sur un sceau de fenêtre ou un manteau. Ces lumières sont autonomes (prise incluse) et résistent à l’eau et aux intempéries.

(Wayfair)

Grand Renne et traîneau lumineux en coton filé

Cette pièce d’affichage fera une pièce maîtresse audacieuse pour votre affichage lumineux. Une statue accrocheuse, composée d’un traîneau et d’un renne qui scintillera devant votre maison. Les statues doivent être connectées à une source d’alimentation et mesurent 54 cm de haut et 88 cm de large. Il y a 280 lumières LED brillantes sur un cadre métallique d’étude.

(Lights4Fun)

Projecteur Lumières de Noël

Projecteur de Noël LED blanc glace intérieur et extérieur Santa & Friends

Projetez le Père Noël et ses amis dans votre maison ou votre garage et apportez la magie du pôle Nord dans votre quartier.

(B&Q)

Projecteur pour jardin

Préparez-vous à augmenter d’un cran votre jeu d’éclairage de Noël avec ce projecteur multifonction. L’appareil comprend 17 diapositives, y compris des motifs pour Halloween, Noël, la Saint-Valentin, Pâques et les anniversaires. Il y a un double phare qui est contrôlé indépendamment, vous donnant la possibilité d’avoir les dessins réglés sur un effet de vague. Il suffit de placer le projecteur à environ 3 à 5 m pour la meilleure qualité et de le fixer au sol ou à la main sur un mur à l’aide de la base et du piquet fournis. Le projecteur est alimenté par une télécommande et résiste à la pluie et à la neige.

(Amazon)

Projecteur de flocons de neige de Noël

Avec ce projecteur, vous pouvez créer un affichage de flocon de neige époustouflant pour donner à votre maison le relooking festif ultime. Il y a une image rotative avec le motif saisonnier parfait.

(Amazon)

Projecteur de Noël 12 lentilles remplaçables

Ce projecteur d’images animées reflétera une image festive en mouvement dans votre maison avec un beau design de père Noël et de neige coloré. Il y a 12 lentilles au total afin que vous puissiez mélanger l’éclairage pendant la période précédant Noël et pour d’autres occasions tout au long de l’année.

(Amazon)