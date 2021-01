R

est l’une des meilleures formes d’exercices que vous puissiez faire. Il est idéal pour brûler des calories et perdre du poids, tonifier et développer les muscles ainsi que pour augmenter l’endurance et la forme physique. C’est aussi un entraînement pour tout le corps, utilisant plusieurs groupes musculaires majeurs dans le haut et le bas du corps en même temps.

Étant un entraînement aérobie sérieux, l’aviron aide à libérer des endorphines, améliorant votre humeur, réduisant le stress et améliorant la qualité du sommeil. Il a également un faible impact et est probablement le plus efficace en termes de rapport temps / bénéfice pour la santé, donc parfait pour un bénéfice élevé lors d’un entraînement du matin ou du soir lorsque vous êtes pressé par le temps.

Il existe une multitude d’options, et ce que vous choisissez dépendra de votre expérience, de la fréquence à laquelle vous avez l’intention de l’utiliser, de la nécessité de le ranger après chaque utilisation et, bien sûr, de votre budget. Gardez également un œil sur les restrictions de poids; certains modèles moins chers auront un poids maximum pour l’utilisateur, bien qu’au moins 100 kg.

Quels sont les différents types de rameurs?

Les rameurs fonctionnent en utilisant la résistance et, en gros, ils sont classés en quatre types différents.

La première et la plus populaire est la résistance à l’air – elle offre une course d’aviron douce, est hautement réglable et nécessite peu ou pas d’entretien.Résistance magnétique qui peut offrir une résistance plus élevée pour un entraînement plus axé sur la force et est également très silencieuse.Résistance à l’eau – encore une fois ceux-ci sont silencieux et peuvent avoir l’air très cool mais ont tendance à être chers et de plus grande taille.Hydraulique qui sont très peu coûteux et peu encombrants mais moins fiables

Ci-dessous, nous avons compilé les meilleurs rameurs à domicile pour répondre à tous les critères possibles.

Concept 2 Modèle D

Exceptionnellement bien construit, totalement éprouvé et à un prix relativement abordable, le Concept 2 est à la pointe de l’aviron en salle depuis 1981. Le Concept 2 utilise la résistance à l’air qui offre une action d’aviron très douce – associez cela à un écran de données fiable et rangement facile, vous pouvez pivoter sur son extrémité et vous tenir contre un mur, ou démonter et jeter votre voiture en quelques minutes.

Le Concept 2 est la norme mondiale et la référence pour les amateurs d’aviron en salle – vous serez donc en mesure de comparer vos temps et vos performances à ceux de vos amis, de vos concurrents et des meilleurs au monde (y compris le livre Guinness des records) en toute sécurité en sachant que vous êtes sur un des règles du jeu équitables. Malgré de nombreuses tentatives de marques concurrentes dans un design similaire, le Concept 2 reste la meilleure option polyvalente.

Comparez les prix du Concept 2 sur Amazon ici. * Éligible sur Prime

TechnoGym Skillrow

Cette marque italienne d’équipements de fitness établie de longue date a lancé l’année dernière un nouveau rameur phare, et elle repousse de nouvelles limites à bien des égards. L’un de ses plus grands différenciateurs est qu’en plus d’avoir la technologie de roue de ventilateur plus traditionnelle pour l’aviron régulier (semblable à l’aviron sur l’eau), il a un réglage de puissance qui utilise des aimants, vous permettant de faire un entraînement de force plus résistant.

Il est également énorme en données – équipé d’un grand moniteur fournissant de nombreuses mesures, d’une connectivité à une application pour smartphone pour suivre et analyser votre entraînement, ainsi que d’un support de téléphone intelligent soigné pour que vous puissiez regarder une vidéo, etc. pendant que vous vous entraînez. Il a fière allure, est superbement et soigneusement conçu, bien construit et est le fer de lance de la prochaine génération de rameurs d’intérieur. Considérez cependant qu’il est considérablement plus lourd (que le Concept 2 par exemple), et moins facile à ranger compte tenu de ce poids, mais ce sont des points mineurs si vous pouvez le laisser de côté, avoir un gros budget et vous aimez le dernier et le meilleur, ce est-ce celui qu’il vous faut.

WaterRower

Une chose de beauté, n’est-ce pas? En plus de remporter le prix de la beauté, le WaterRower est également l’un des rameurs les plus performants du marché. Cette version particulière est fabriquée à la main en frêne massif et finie avec de l’huile danoise. Bien qu’il soit offert dans une large gamme de beaux types de bois, ce n’est pas seulement pour une valeur esthétique. Un bois dur de qualité supérieure tel que le frêne fonctionne en fait pour absorber une partie du son pendant que vous ramez, avec seulement le doux shushing de l’eau présente (pas de morceaux de métal vibrants), nous avons trouvé que toute l’expérience du WaterRower n’était rien de moins que méditative.

Les palettes du volant dans le réservoir créent davantage une résistance personnalisée en fonction de la force avec laquelle vous voulez y aller et le moniteur de performance S4 a toutes les cloches et les sifflets des plus grands rameurs de gymnastique uniquement, mais est conçu pour être beaucoup plus facile à lire et comprendre. L’une des meilleures choses à propos du WaterRower est son design ultra mince et pliable qui peut être rangé sous un lit ou placé verticalement dans un coin quelque part – bien que nous admettions que lorsqu’il est laissé de côté, il ressemble plus à un objet d’art sophistiqué.

L’assemblage est simple et simple, mais si vous êtes nerveux, vous pouvez payer des frais de gant blanc de 50 £ et quelqu’un viendra et l’installera avec le sourire pour vous.

C’est un excellent choix pour les expérimentés et les novices – bien construit, magnifiquement conçu et un plaisir absolu à utiliser.

Voir la gamme complète de WaterRower ici.

Rameur JTX Freedom Air

Un plus abordable comparable au Concept 2, c’est une excellente option qui vient dans le niveau inférieur à 500 £. Équipée d’un système de traction à chaîne, d’une construction en aluminium et d’un bon réglage, cette machine de qualité proche du gymnase est la meilleure que vous obtiendrez à ce prix. Il utilise un système de résistance à l’air et de résistance magnétique – 16 niveaux – avec un bon écran de données qui se connecte au moniteur de fréquence cardiaque inclus, un siège confortable et de bonnes repose-pieds.

Un énorme avantage aussi est qu’il est super facile à ranger et à déplacer, se pliant en deux en quelques secondes, pour ne pas dominer la pièce. C’est une machine durable, lisse et abordable, parfaite pour le rameur amateur ou occasionnel ou pour ceux qui ont un budget limité.

RP3 Dynamique

Le RP3 est un kit sérieux, conçu pour le rameur plus expérimenté qui est très analytique sur son aviron et sa technique.

Son logiciel est incomparable car vous recevez des données détaillées sur la courbe de puissance de chaque coup, ainsi qu’une foule d’autres données. Certainement l’un des meilleurs en termes de reproduction de la sensation de l’aviron sur l’eau, c’est un rameur dynamique, ce qui signifie que le siège et – uniquement – le corps de la machine se déplacent de haut en bas sur le curseur horizontal.

Il prend un peu plus de place, est légèrement plus bruyant que les autres options et a une esthétique plus criarde, mais il est léger, bien construit, peut être rangé sur sa tête avec des roues, et si vous voulez rester en forme ainsi que améliorez votre technique d’aviron en basse saison, c’est votre option.

Rameur JLL R200

Le rameur domestique le plus abordable que vous trouverez, c’est toujours un bon kit, c’est super compact et aussi une option plus silencieuse car il utilise une résistance magnétique. Il se plie également très facilement et est équipé de roues pour que vous puissiez le déplacer dans un coin de la pièce à l’écart. Son moniteur de données LCD est basique mais donne des statistiques clés telles que les calories, le temps à ramer, les coups et la distance. Vous pouvez l’ajuster sur 10 niveaux de résistance différents, et il a une action d’aviron en douceur. Bien que ce ne soit pas des spécifications très élevées (et un poids maximum de l’utilisateur de 100 kg), il s’agit d’une machine d’entrée de gamme qui vous offrira tous les avantages pour la santé de l’aviron, tranquillement dans une paix relative (par rapport aux machines à résistance à l’air), se rangera facilement et à un prix très abordable.

Comparez les prix du JLLR200 sur Amazon ici.

Rameur pneumatique Tornado V-fit

Si vous voulez essayer l’aviron chez vous pour la première fois, c’est une excellente option à un prix abordable. Vous obtiendrez un kit fiable – il est bien construit, fait d’acier et d’aluminium avec un entraînement par chaîne semblable au Concept 2. Il n’a pas de réglages de résistance variés car cela est déterminé en fonction de la force avec laquelle vous ramez . Le poids maximum de l’utilisateur est de 115 kg, alors gardez cela à l’esprit, et l’écran de données est plus basique mais vous donne toujours des données clés pour un entraînement, et il se replie très facilement.

Verdict

Si vous vivez dans une propriété élégante et que vous disposez d’une salle de sport magnifiquement organisée, le WaterRower est sans aucun doute votre option. Si vous avez un budget limité, le Liberté JTX rameur vous fournira un service de qualité et vous offrira tous les bienfaits de l’aviron pour la santé. Cependant, en considérant le prix, la fiabilité et le meilleur package complet, le Concept 2 est notre premier choix.

