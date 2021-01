W

Avec autant d’options disponibles, choisir le meilleur type de nourriture pour chien peut parfois donner l’impression de trouver une aiguille dans une botte de foin. Qu’ils aiment les aliments humides, secs ou crus, nous vous avons facilité la navigation et avons compilé une liste des sept meilleures marques d’aliments pour chiens, que même les chiots les plus difficiles seront sûrs d’aimer.

Lorsque vous achetez la nourriture “ parfaite ” pour satisfaire votre chiot, vous devez prendre en compte la variété proposée et, bien sûr, les avantages nutritionnels.

Pour vous donner un petit aperçu, la nourriture sèche pour chiens peut se présenter sous forme de croquettes, de biscuits ou de granulés, ce qui peut être un excellent choix pour améliorer la santé bucco-dentaire de votre animal et, pour nous, les “ hoomans ”, c’est beaucoup plus facile à stocker. si l’espace est limité.

Les aliments humides, en revanche, ont tendance à avoir une teneur en viande plus élevée, ils sont donc riches en protéines. C’est idéal pour renforcer les os de votre chien à mesure qu’ils grandissent – de plus, votre chien peut trouver la nourriture humide et charnue plus savoureuse.

Boîte Butternut

C’est notre premier choix pour les chiots chanceux qui peuvent essayer ces délicieux plats pour chiens. Préparé à la main avec des ingrédients humains frais et immédiatement congelé pour enfermer la bonté, Butternut Box a fait parler toute la communauté canine.

Avec des recettes comme le “ Chow Down Chicken ” à 60% de poulet fraîchement préparé, ou le “ Swiss Fish Dish ” élaboré avec du poisson blanc issu de sources durables, ces ingrédients de qualité sont parfaits pour améliorer le métabolisme et la santé globale de votre chien. Toutes les recettes sont sans céréales et il existe même des options faibles en gras si votre chien porte un peu trop de bois.

Inscrivez-vous simplement, parlez un peu aux experts de votre ami à quatre pattes et obtenez des repas personnalisés “ Michelin Dog Star ” directement à votre porte. Remarque: assurez-vous de créer de l’espace dans votre congélateur.

(Noyer cendré)

Cuisine de Lily

Rempli d’ingrédients délicieux et nutritifs et débordant de saveur, votre chiot sera tête à tête pour cette nourriture savoureuse. Que le vôtre soit un chiot ou un golden oldie, vous pouvez être sûr de satisfaire tous les besoins et désirs de votre chien en une seule bouchée délicieuse.

Lily’s Kitchen travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires et les nutritionnistes pour créer des recettes complètes et équilibrées, en utilisant des ingrédients naturels, des vitamines et des minéraux pour aider votre animal à tirer le meilleur parti de sa nourriture. Des aliments humides aux aliments secs en passant par les friandises, choisissez parmi une gamme de viandes exceptionnelles et de légumes dynamiques pour garder leur ventre plus sain et plus rassasié plus longtemps.

(La cuisine de Lily)

tails.com

Faites remuer la queue et émoustillez leurs papilles avec cette marque de nourriture pour chiens inventive. Depuis sa création en 2013, tails.com a pris le devant de la scène avec sa nourriture pour chiens sur mesure pour toutes les tailles, tous les âges et toutes les races. Ce service intelligent fait tout le travail pour vous et crée des recettes de croquettes uniques à partir de plus d’un million de combinaisons possibles, de sorte qu’il conviendra parfaitement à votre chien.

Vous pouvez même ajouter de délicieux aliments humides et une sélection de friandises saines pour modifier le régime alimentaire de votre chien et voir ce qui fonctionne pour lui. Mieux encore, vous pouvez mettre en place un abonnement mensuel et vous faire livrer de la nourriture sans contact directement à votre porte.

(Queues)

Nourriture sèche pour chiens adultes de petite à moyenne taille Iams

Si votre compagnon canin aime la nourriture sèche, il s’agit probablement d’une nouvelle “ pawsession ”. Les croquettes croustillantes Iams sont riches en protéines, en minéraux et en vitamines essentielles qui favorisent le bien-être de votre chien et soutiennent les sept signes d’une vitalité saine.

Choisissez parmi une gamme de recettes passionnantes avec des ingrédients de première qualité comme le poulet frais, la dinde et l’agneau qui aident à maintenir des muscles forts et des dents saines. Ces ingrédients comprennent également des oméga 3 et 6 pour aider à garder la brillance du pelage de votre chien et à soutenir une peau saine. Convient aux chiens adultes petits à moyens âgés de 1 an et plus.

(Animaux à la maison)

Têtes aboyantes

Votre chien aboyera fou pour ce délicieux plat de bœuf Waggington de Barking Heads. Cuit lentement à la perfection en utilisant les meilleurs ingrédients naturels, cette délicieuse recette de nourriture humide est le moyen idéal pour empêcher votre chiot de mendier votre nourriture à table. Avec 85% de bœuf nourri à l’herbe, de légumes du jardin et d’herbes, ce festin de viande ne manquera pas de les faire baver.

Barking Heads propose une large gamme d’aliments humides et secs qui peuvent être servis individuellement comme repas complet ou ensemble pour un dîner de chien ultime.

(Barking Heads)

Meilleures friandises

Gâteries éthiques pour chiens de Beautiful Joe

Que vous appreniez à votre chien à s’asseoir, à se retourner, à faire le mort ou à tourner, ces friandises feront certainement l’affaire. Les chiots deviennent fous pour ces amuse-gueules séchés à l’air pur de foie de bœuf et nous sommes également amoureux de l’emballage en étain réutilisable de style rétro. La boîte de conserve de taille pratique ou les sachets de petite taille peuvent facilement se glisser dans votre poche ou votre sac à main, ce qui est idéal pour le dressage de chiens en déplacement.

Mieux encore, chaque fois qu’un paquet de friandises de Beautiful Joe est vendu, un paquet est donné à un refuge pour animaux pour un chien dans le besoin. Ces friandises peuvent être achetées en sachets individuels de 50 g ou souscrire à un forfait d’abonnement pour maintenir le bon comportement de votre chien.

(Beautiful Joe’s)

Récompenses aléatoires The Dog House

Fabriquées en collaboration avec The Dog House et des recettes élaborées par le chef étoilé Michael Roux, ces petites friandises paradisiaques feront sauter de joie votre chiot. Les friandises naturellement savoureuses se déclinent dans un mélange unique de saveurs, notamment: algue à l’orange, chevreuil à la myrtille, saumon à la truite et plus encore.

Toutes les friandises sont sans blé et sans gluten et sont joliment présentées dans une jolie boîte réutilisable avec des recharges disponibles sur demande.

(La niche pour chien)

Verdict

Pour les bienfaits nutritionnels, les repas personnalisables et les ingrédients de qualité, Boîte Butternut obtient notre premier choix.

