serions-nous ici sans nos téléphones? Ils sont l’un des éléments essentiels de la vie moderne, dans nos orbites personnelles à tout moment. Nous les utilisons pour à peu près tout sauf pour appeler; en streaming, en utilisant des applications, des cartes, le paiement des factures et tout ce qui se trouve entre les deux.

En fait, de nos jours, les téléphones dans nos poches sont plus puissants que les ordinateurs de l’ère Apollo de la NASA qui ont envoyé des gens sur la Lune.

Si vous recherchez un nouveau contrat de combiné ou de téléphone en décembre, la bonne nouvelle est qu’il y a du choix à gogo. Mais avec autant d’offres et d’offres, il peut être facile de se sentir dépassé par le choix proposé.

Alors que les procès-verbaux et les textes étaient autrefois les principales priorités, l’accent est désormais mis sur les données.

Si vous êtes sur le point de terminer la durée de votre contrat et que vous recherchez maintenant un nouveau combiné, une carte SIM ou un forfait qui vous offre les deux, il est crucial de savoir combien de données vous consommez en moyenne par mois. Pour ce faire, vérifiez votre utilisation dans vos paramètres.

De nombreux réseaux proposent des offres de données illimitées qui peuvent sembler attrayantes au début, mais avec plus de personnes restant connectées à leur réseau Wi-Fi domestique, la justification des données coûteuses à volonté diminue de jour en jour.

Une fois que vous avez déterminé la quantité de données que vous utilisez généralement par mois, votre prochaine étape consiste à déterminer combien vous souhaitez dépenser chaque mois. Les deux chiffres devraient aider à affiner l’éventail des options.

Pour vous aider, nous avons rassemblé les meilleures offres et contrats de téléphonie pour magasiner en décembre.

Nous avons répertorié les combinés pour ceux qui ont besoin d’un nouveau téléphone, ainsi que des offres uniquement sur la carte SIM et des contrats de contrat de téléphone qui vous permettront de vous équiper d’un nouvel appareil et d’une offre SIM – mais cela signifie généralement que vous serez lié pendant 24 mois.

Meilleures offres SIM uniquement

Si vous êtes satisfait du combiné que vous possédez déjà, obtenir une offre SIM uniquement peut réduire vos coûts mensuels.

offres giffgaff SIM uniquement

Célèbre pour ses options budgétaires (y compris une ligne de téléphones reconditionnés), giffgaff a un goodybag – ce qu’ils appellent leurs offres SIM uniquement – qui vous offre des appels illimités au Royaume-Uni, des SMS et 80 Go de données pour la somme vraiment tout à fait raisonnable de 20 £ par mois . Vous pouvez utiliser certaines des données à l’étranger, bonne nouvelle si vous prévoyez un voyage pour la nouvelle année.

Trois offres SIM uniquement

Si vous cherchez à vous connecter à la 5G ultra-rapide, dirigez-vous vers Three. Le réseau propose actuellement une offre SIM uniquement qui offre des données illimitées avec la 5G sans frais supplémentaires à partir de 17 £ par mois sur un contrat de 12 ou 24 mois. Il est livré avec Go Roam Around The World – vous pouvez donc publier des clichés qui suscitent l’envie à vos abonnés, où que vous soyez dans le monde.

Si vous souhaitez dépenser moins, il existe également un contrat de données de 30 Go pour 15 £ par mois sur un plan de 12 mois, ainsi que des minutes et des SMS illimités. 30 Go suffisent pour la plupart des gens et même si une différence de deux livres peut ne pas sembler beaucoup, sur un mois, cela s’additionnera. D’ailleurs, pourquoi payer plus que ce que vous devez?

Offres Vodafone SIM uniquement

Obtenez le double de la quantité de données chez Vodafone, où l’offre vedette est de 60 Go pour 20 £ pm sur un plan de 24 mois. Cette option riche en données n’est disponible que jusqu’au 21 décembre, alors prenez-la maintenant pour obtenir des données XL à moindre coût.

Si vous souhaitez également changer de fournisseur haut débit, vous pouvez obtenir de l’argent sur un forfait SIM uniquement et un forfait haut débit avec Vodafone.

Offres O2 SIM uniquement

Célèbre pour distribuer des récompenses aux clients, le réseau redonne aux clients via son offre SIM uniquement. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir des offres quotidiennes avec O2 Priority, O2 WiFi gratuit, O2 Travel Inclusive Zone et six mois de service à la demande Disney + également – bien qu’il existe d’autres options si Mickey & Co ne coche pas vos cases.

Actuellement, il existe une offre SIM uniquement pour 120 Go pour 20 £ par mois sur un plan de 12 mois, disponible jusqu’au jour de Noël. Il est également livré avec l’itinérance vers 75 destinations, y compris les États-Unis – bonne nouvelle si vous prévoyez des vacances 2021.

Il comprend également un abonnement gratuit de six mois à Disney + ou Amazon Prime Video pour vous divertir, vous et votre famille, pendant Noël et au-delà.

Offres EE SIM uniquement

Les récompenses de données sont énormes à EE, où le meilleur accord pour la carte SIM uniquement est de 20 £ pour un énorme 160 Go de données. Il est livré avec des minutes et des SMS illimités, mais vous serez lié à un contrat de 24 mois, soit le double du temps par rapport à des offres similaires sur d’autres réseaux.

Payez 5 £ de plus et vous pourriez non seulement accumuler plus de données, mais aussi un avantage (EE les appelle Smart Benefits) comme Apple Music, BT Sport Ultimate, Prime Video, BritBox et plus, ainsi qu’une paire d’écouteurs Beats Flex. £ 25pm pour 200 Go de données, minutes illimitées et SMS pendant 24 mois.

Bien sûr, il existe de nombreuses autres offres pour des périodes plus courtes. Avec 32 millions de clients, EE est l’une des marques de téléphones mobiles les plus populaires du marché pour une raison.

Lancement de nouveaux combinés en décembre

Xiaomi Mi 10T Pro

En partenariat avec le photojournaliste Steve McCurry (qui a photographié le célèbre portrait d’Afghan Girl), cette nouvelle version est faite pour tout le monde, de l’artiste en herbe, photographe, sportif ou technicien généraliste. Le téléphone haut de gamme dispose d’une caméra arrière de 108 MP, d’une caméra frontale de 20 MP, d’une sélection de modes dont six à longue exposition et d’une sélection de fonctionnalités incroyables pour vous assurer d’obtenir la photo parfaite à chaque fois.

Il est livré avec la 5G activée, de sorte que vous obtiendrez vos photos sur votre flux encore plus rapidement. Disponible en noir, argent et bleu, l’appareil compatible Xiaomi Mi 10T Pro 5G commence à partir de 599 £, bien qu’il existe également d’autres appareils à des prix inférieurs.

Samsung

Rendez-vous chez Samsung pour son offre festive amusante – la société de technologie offre un remboursement de 100 £ sur certains appareils et un Casback Boost de 30 £ lorsque vous achetez plus d’un produit éligible. Les appareils incluent le Galaxy Z Fold2 5G qui est disponible dans une gamme de couleurs de récupération, et le Note20 Ultra 5G.

Meilleures offres de contrat de téléphone pour décembre

Trois

Les offres du Black Friday se poursuivent à Three, où vous pouvez toujours profiter des économies du méga week-end de vente – même si nous sommes bien en décembre.

Il existe des offres PAYG ainsi que des contrats de paiement mensuels. Parmi les points forts, il y a le nouvel iPhone Apple 12 Pro Max qui est livré avec une paire d’AirPods sur le plan illimité. Le rideau vient tout juste d’être levé à ce sujet, il est donc du côté du penny – 99 £ à l’avance, puis 58 £ par mois (obtenez six mois à moitié prix sur les plans sélectionnés) – mais si vous êtes prêt à débourser pour l’un des les appareils les plus recherchés sont une bonne offre.

Vodafone

Des offres pour les Huaweis et Samsung Galaxies anciens et remis à neuf au contrat mensuel sur les meilleurs téléphones comme l’iPhone 12 ou le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Vodafone propose des offres pour tous les budgets.

Les données pour les téléphones contractuels sont disponibles en trois niveaux, 2 Go pour une utilisation de données ultra légère, puis jusqu’à 6 Go, 24 Go pour les téléphones à moyen à élevé et Illimité pour ceux qui vivent sur leurs téléphones.

Il existe de nombreuses offres à parcourir, à des prix et des modèles qui devraient convenir à tous les goûts.

OPPO Find X2 Lite fait actuellement l’objet d’une offre de Noël: vous pouvez économiser 192 £, payer 29 £ à l’avance, puis 31 £ par mois sur les plans sélectionnés.

Trois

La principale recommandation de Three pour le moment est ce Samsung Galaxy S20 FE 4G, qui se décline en six couleurs magnifiques – pas seulement le noir ou le blanc, nous parlons également de lavande, de menthe, d’orange et de rouge.

Avec un stockage de 128 Go, il y a beaucoup d’espace pour les photos, les chansons et les téléchargements. Cet accord de contrat est sur l’offre actuelle de Three “ à moitié prix pour six mois ”, ce qui signifie 24,50 £ pour les six premiers mois, puis 49 £ par mois pour le reste des 18 mois (il s’agit d’un plan de 24 mois). Pour cela, vous obtiendrez des données illimitées, ainsi que des minutes et du texte illimités. Un coût de téléphone initial de 79 £ s’applique.

O2

Le réseau propose gratuitement Disney + sur une sélection de contrats, ce qui est une excellente incitation à emporter un téléphone avec eux si vous envisagez de vous abonner à la chaîne de toute façon.

Il est disponible certains des téléphones les plus populaires du moment, pensez à l’iPhone 11, l’iPhone XR, l’iPhone SE 2020, le Galaxy A21s, le Galaxy S20 (qui est livré avec la 5G), et bien d’autres.