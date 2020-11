T

Les ventes du Black Friday sont en cours, et un géant du Web qui se lance dans les remises n’est autre qu’Amazon.

Le géant de la vente au détail a tout mis en œuvre pour la folie des ventes annuelles, qui a lieu des deux côtés de l’étang le vendredi après que les États-Unis célèbrent Thanksgiving. Cette année, le Black Friday commence officiellement le 27 novembre.

Ce n’est un secret pour personne que le Black Friday a fait boule de neige au Royaume-Uni, les acheteurs étant séduits par les remises qui commencent dès … enfin, maintenant.

On peut avoir l’impression que la poussière vient de s’installer le jour d’Amazon Prime, mais le magasin de tout sur Internet est de retour avec les premières offres du Black Friday, et ils commencent à partir d’aujourd’hui.

Que vous ayez pour mission d’élargir encore plus votre budget de Noël ou que vous souhaitiez une excuse pour vous offrir cette technologie que vous avez lorgnée toute l’année (Bonjour, Amazon Fire Stick!), Le week-end du Black Friday et le Cyber ​​Monday offre l’opportunité parfaite de bondir.

Attendez-vous à des offres éblouissantes sur les technologies Amazon telles que les appareils Echo et Fire, ainsi que sur les jeux (consoles et bundles), les téléviseurs 4K et OLED, les appareils électroménagers de toutes sortes, les parfums pour hommes et femmes et certaines des meilleures marques de beauté au monde.

L’avantage de la vente Black Friday d’Amazon est que vous pouvez acheter une multitude de marques au même endroit avec une livraison facile, surtout si vous êtes un membre Prime.

Vous pouvez vous attendre à voir de grands joueurs comme Google, Simba, Fitbit et L’Oréal offrir leurs produits célèbres à des remises importantes et importantes – jusqu’à 70% de réduction dans certains cas.

Pour faciliter vos achats, nous avons rassemblé les meilleures offres sur la technologie, les matelas, les articles ménagers, la beauté et plus encore.

Voir les meilleures offres du Black Friday sur Amazon à valider avant la rupture de stock

Meilleures offres de matelas et de literie dans la vente Black Friday d’Amazon

Allongez-vous et détendez-vous, nous avons rassemblé toutes les meilleures offres sur les matelas et la literie sur Amazon ce vendredi noir pour rendre l’achat d’un lit plus facile que jamais.

Préparez-vous à être submergé par des rabais de rêve sur les matelas en mousse, les matelas à ressorts ensachés et ceux qui ont frappé le point idéal entre les deux, le matelas hybride.

Meilleurs articles pour la maison dans la vente Black Friday d’Amazon

Nous avons tous passé plus de temps que d’habitude à la maison cette année, donc si vos canapés, cadres de lit, armoires, tables et meubles de jardin semblent un peu moins bons à l’usure, les soldes du Black Friday sont le moment idéal pour les remplacer. Même si vous recherchez des mises à jour plus petites comme des coussins, des housses de couette, des stores occultants et des ustensiles de cuisine, il y a des soldes sur tous.

LSA International BL06 Balloon Gin Balloon Glass 680ml Wave Cut x 2 – était: £ 45, maintenant: £ 26.99Philips X-treme Vision + 100% 12972XVS2 Headlights H7 Pack of 2 – était: £ 45.87, maintenant: £ 18.30Tower T81212 Casserole Set – était: 99,99 £, maintenant: 39,99 £ Ensemble de casseroles et de casseroles à céramique tour, 5 pièces – était: 109,99 £, maintenant: 50,09 £ Cocotte ronde en fonte Denby grenade 24 cm, 24 cm – était: 120 £, maintenant: 59,12 £ Bouteille de nourriture en acier inoxydable King, bleu nuit, 470 ml – était: 31,99 £, maintenant: 15,99 £ Vadrouille à vapeur 12 en 1 Morphy Richards – était: 99,99 £, maintenant: 55,20 £ Hotte de cuisine à DEL de 60 cm de large RHGCH601B – était: 179,99 £, maintenant: 99,99 £ Fer à repasser à vapeur Morphy Richards Jet 333020 Fers à vapeur blanc rose [Energy Class A] – était: 89,99 £, maintenant: 69,99 £

Meilleures offres d’appareils électroménagers dans la vente Black Friday d’Amazon

Aspirateur sans fil Morphy Richards 732005 35 minutes d’autonomie – était: 199,99 £, maintenant: 81,50 £ Neato Robotics D750, Cleaner Premium Pack, aspirateur robot de nettoyage d’angle – était: 899,99 £, maintenant: 379,99 £ iRobot Roomba 971 R971 Robot Vacuum – était: Aspirateur sans fil BISSELL Homecare 2602E, ICON Pet 25V, Aspirateur sans fil Neato Robotics D450, Cleaner Pack, Corner Cleaning Robot Aspirateur – était de: 399,99 £, maintenant: 199,99 £ Roidmi P1 Blanc, 499 £, était: 319,99 £ Aspirateur à main Nano – était: 79,99 £, maintenant: 49,99 £ Aspirateur robotique Ecovacs OZMO920 – était: 589,99 £, maintenant: 369,98 £

Cafetières

Meilleures offres beauté dans la vente du vendredi noir d’Amazon

Utilisez les soldes du Black Friday d’Amazon pour prendre une longueur d’avance sur votre régime de beauté du Nouvel An. Trouvez des offres incroyables dans tous les domaines, des soins de la peau aux parfums et aux cosmétiques. Les grands noms incluent Estee Lauder, L’Oréal, Huda Beauty et Pantene.

Appareils de soins personnels

Maquillage

Fragrance

Meilleures offres technologiques dans la vente Black Friday d’Amazon

Vous recherchez une bonne affaire sur l’assistant vocal d’Amazon Echo? Besoin d’une raison convaincante pour cliquer sur «acheter» sur un nouvel ordinateur portable? Cherchez pas plus loin.

Les remises d’Amazon sur les produits technologiques sont parmi les meilleures, que vous souhaitiez mettre à niveau votre kit ou que vous ayez besoin de choisir le dernier must-have pour le fanatique de la technologie de votre vie.

L’informatique

Téléphone (s

Appareils Amazon

Ring Stick Up Cam Battery, blanc, Echo Show 5, blanc – était: 168,99 £, maintenant: 74 £ Echo Dot (3e génération) – Haut-parleur intelligent avec Alexa – était: 39,99 £, maintenant: 18,99 £ Tablette Fire HD 10 | Écran Full HD 1080p 10,1 po, 32 Go, noir – sans publicité – était: 159,99 £, maintenant: 99,99 £ Tablette Fire 7 Kids Edition | Écran 7 po, 16 Go, étui rose à l’épreuve des enfants – était: 99,99 £, maintenant: Bague Stick Up Cam Solar, Blanc, Echo Show 5, Blanc – était: 208,99 £, maintenant: 114 £ Echo (4e génération), Twilight Blue + Ampoule blanche Philips Hue B22 – était: 104,98 £, maintenant: 59,99 £ Edition – était: 99,99 £, maintenant: 59,99 £ Tablette Fire HD 10 | Écran Full HD 1080p 10,1 po, 32 Go – était: 149,99 £, maintenant: 89,99 £ Fire TV Stick 4K Ultra HD avec télécommande vocale Alexa – était: 49,99 £, maintenant: 29,99 £ Echo Auto | Ajoutez Alexa à votre voiture – était: 49,9 £, maintenant: 29,99 £ Routeur / répéteur Wi-Fi maillé Amazon eero – était: 99 £, maintenant: 59,40 £ Tablette Fire HD 8 Kids Edition | Écran HD 8 po, 32 Go, étui rose Kid-Proof – était: 139,99 , maintenant: 84,99 £ Tablette Fire HD 8, écran 8 “HD, 32 Go – était: 89,99 £, maintenant: 54,99 £

Meilleures offres sur les essentiels pour bébé dans la vente Black Friday d’Amazon

Lingettes pour bébé WaterWipes, eau à 99,9%, peau de nouveau-né non parfumée, sensible, 540 lingettes humides (9 paquets de 60 lingettes) – était: 22,98 £, maintenant: 17 £ iCandy Peach Satin Damson Poussette et nacelle, Satin Damson IC1828 – était: £ Poussette légère Hauck Pacific 4 Shop N Drive jusqu’à 25 kg avec siège d’auto du groupe 0 – Gris – était: 299,99 £, maintenant: 199 £ Aide au sommeil léger et sonore de Tommee Tippee Ollie the Owl – était: 34,99 £, maintenant Serviette pour bébé à capuchon en bambou biologique de Liname – Ultra douce, épaisse et très absorbante – Serviette de bain extra large pour nourrissons et tout-petits – était: 19,99 £, maintenant: 11,99 £

Meilleures offres diverses sur la vente Black Friday d’Amazon

Pour tous les produits dont vous n’auriez jamais cru avoir besoin. Obtenez de bonnes affaires sur tout, des aliments pour animaux de compagnie aux produits de soins pour bébés.

Bonne volonté à tous

Payez-le avec vos achats en achetant via smile.amazon.co.uk/blackfriday ou AmazonSmile dans l’application Amazon. Cela permettra à Amazon de faire don d’une partie de la vente de produits éligibles à une organisation caritative de votre choix. En août de cette année, Amazon a donné 4,6 millions de livres sterling à des organismes de bienfaisance britanniques en dons.

Réductions à profusion

En plus des remises épiques dans une variété de catégories – y compris les petites entreprises, les bébés, la maison et le jardin, la technologie, la beauté et plus encore – il existe également des offres spéciales et des périodes d’essai gratuites sur d’autres services d’Amazon dont vous pouvez profiter, comme Amazon Music Unlimited et Premières lectures.

Et, si vous changez d’avis sur l’un des produits, Amazon propose une fenêtre de retour prolongée dans laquelle les articles expédiés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 peuvent être retournés jusqu’au 31 janvier 2021.