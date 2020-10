Amazon Prime Day 2020 est enfin arrivé, et il existe de nombreuses offres intéressantes que les acheteurs devraient connaître. Prime Day est devenue une foire annuelle, certains estimant qu’elle marque le début officiel de la saison des achats des Fêtes. Cela signifie que les acheteurs sont souvent à la recherche des meilleures offres Amazon Prime Day.

Commençant à l’origine comme un événement d’un jour, Amazon Prime Day est depuis passé au format de deux jours, certaines ventes commençant même avant la date de début prévue. Prime Day 2020 devait initialement avoir lieu en juillet, bien qu’il ait été repoussé en raison de la pandémie de coronavirus. Désormais, la vente de 48 heures commence à minuit PT (3 h HE) le mardi 13 octobre et se termine le mercredi 14 octobre, au cours de laquelle plus d’un million d’articles seront réduits et les membres Prime seront traités de manière intermittente ” Offres éclair. “

Les offres Amazon Prime Day sont exclusives aux membres Prime, ce qui signifie que vous devez vous abonner à Amazon Prime pour profiter des ventes à succès, que certains experts ont estimées à une réduction moyenne de 20%. Amazon Prime est le service d’abonnement premium du site Web qui offre des avantages tels que la livraison gratuite de deux jours et l’accès à de nombreux films et émissions de télévision à diffuser, ainsi qu’à de nombreux autres bonus. Un abonnement annuel coûte 119 $, bien que les membres Prime puissent également s’abonner pour 12,99 $ par mois. Un essai gratuit d’un mois est également disponible. Voici un aperçu de certaines des meilleures offres Amazon Prime Day que les membres peuvent marquer.

Echo Show 5 – Affichage intelligent avec Alexa

(Photo: Amazon.com)

Le plus petit écran intelligent d’Amazon, l’Echo Show 5 est réduit à seulement 45 $. C’est un rabais de 45 $, ou 50% de réduction sur le prix initial de 88,99 $. L’Echo Show 5 dispose d’un écran intelligent compact de 5,5 pouces qui vous aide à gérer votre journée grâce à des listes, des calendriers et d’autres fonctionnalités, et à vous divertir via les stations de radio, les podcasts, les livres audio, les émissions de télévision et les films. L’appareil vous permet également de vous connecter avec votre famille et vos amis avec des appels vidéo et des messages et de contrôler votre maison intelligente. Pour plus de détails, consultez-le sur Amazon ici.

TCL 40S325 Téléviseur Roku Smart LED 1080p 40 pouces (2019)

(Photo: Amazon.com)

Initialement au prix de 299,99 $, ce téléviseur TCL Smart LED Roku est réduit de 100 $, le prix actuel étant de 198 $. Ce prix est une bonne affaire pour ce téléviseur, doté d’une taille d’écran de 40 pouces et d’un écran haute définition avec une résolution Full HD 1080p. La fonctionnalité intelligente de ce téléviseur offre un accès à plus de 5000 chaînes de streaming avec plus de 500000 films et épisodes télévisés via Roku TV et Easy Voice Control, qui fonctionne avec Amazon Alexa ou Google Assistant pour vous aider à trouver des titres de films, lancer ou changer de chaîne et basculer entrées en utilisant uniquement votre voix. Voir plus de détails sur Amazon.

Apple AirPods Pro

(Photo: Amazon.com)

Les AirPods d’Apple sont le nouvel élément recherché après qu’Apple ait supprimé la prise casque, bien que l’achat d’une paire vous coûtera généralement un joli centime. Cette saison Prime Day, cependant, vous pouvez obtenir une remise importante. Réduits de 50 $ par rapport à leur prix typique de 249 $, les AirPods Pro d’Apple sont actuellement disponibles pour 199 $. Ces AirPods disposent d’un mode de suppression active du bruit et de transparence et résistent à la transpiration et à l’eau. Ils sont livrés avec un boîtier de chargement sans fil, qui offre plus de 24 heures d’autonomie. Pour plus d’informations, consultez-le sur Amazon ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.