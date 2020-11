F

après ses lancements en septembre, Apple fait maintenant la une des journaux d’une toute nouvelle manière.

Dans le cadre de la grande fête des ventes qui se déroule cette année le 27 novembre, vous pourrez trouver certains des produits Apple les plus recherchés à moindre coût chez des détaillants comme John Lewis, Amazon et plus encore.

Black Friday 2020: date, offres et histoire révélées

Oui, pour célébrer le lendemain de Thanksgiving, les marques du monde entier réduisent leurs prix sur des centaines d’articles – et Apple n’est pas différent.

Bien que le détaillant lui-même n’ait pas tendance à s’impliquer dans la journée de remise – l’année dernière, il a généreusement offert une carte-cadeau de 160 £ à l’achat de produits sélectionnés – vous pourrez toujours vous procurer sa gamme d’iPhones, d’iPad, d’AirPod, de MacBook, Montres et plus à une fraction du coût initial.

Il n’y a vraiment pas de meilleur moment pour mettre à niveau votre technologie obsolète. Que la durée de vie de la batterie ne soit plus ce qu’elle était ou que vous souhaitiez profiter des mégapixels de l’appareil photo gonflés, vous pourrez trouver les modèles les plus récents à moindre coût grâce à nos détaillants préférés.

Saisissez l’opportunité d’investir dans la configuration de votre bureau à domicile, améliorez votre situation de jeu, donnez l’heure ou bloquez les bruits de fond indésirables tout en écoutant vos chansons ou podcasts préférés.

Avant le jour même, il existe déjà des prix compétitifs sur une multitude d’appareils, vous pouvez donc acheter les modèles précédents à des prix attractifs.

Offres iPhone

Chaque année, Apple publie une nouvelle itération de l’iPhone qui devient instantanément l’un des achats technologiques les plus en vogue. Vous pouvez mettre la main sur le modèle le plus récent ainsi que sur l’ancien à un prix plus abordable pendant les soldes du Black Friday.

Apple iPhone XR 128 Go, bleu – était: 779 £, maintenant: 549 £ Apple iPhone 7 32 Go, or rose – était: 379 £, maintenant: 299 £ Apple iPhone 11 64 Go, blanc – était: 729 £, maintenant: 599 £ Apple iPhone 11 128 Go , violet – était: 779 £, maintenant: 649 £ Apple iPhone 11 256 Go, jaune – était: 879 £, maintenant: 749 £

Offres AirPod

Améliorez votre expérience d’écoute sans le tracas des fils. Vous économisant du temps et de l’énergie en démêlant constamment votre ancien appareil, ces AirPod sont une aubaine pour leur construction sans fil et leur qualité sonore cristalline. Il existe deux modèles; Les AirPods et AirPods Pro ont tous deux bénéficié de réductions adaptées aux comptes bancaires.

Offres Apple Watch

En vous disant bien plus que l’heure, il y a une raison pour laquelle les gens se disent lyriques à propos des montres Apple – le dernier modèle peut même vous indiquer votre taux d’oxygène dans le sang. Améliorez votre montre typique avec ces alternatives intelligentes à moindre coût.

Offres MacBook

Si votre ordinateur portable ou votre ordinateur a connu des jours meilleurs, le Black Friday est le moment idéal pour investir enfin dans le modèle Apple que vous avez envisagé. Que vous en ayez besoin pour le travail, les jeux ou l’école, vous ne regretterez pas cet achat si cela signifie enfin que vous cesserez de voir la redoutable roue de malheur à chaque clic.

Offres iPad

Si vous n’avez pas encore pris le train de l’iPad, laissez ce Black Friday être celui qui vous convaincra. L’iPad Apple gonflé est doté d’un écran Liquid Retina de bord à bord, de cinq microphones de qualité studio, d’une pléthore d’espace de stockage et d’un arsenal d’excellents extras technologiques (y compris ProMotion, True Tone, et al).

