T

hanksgiving terminé – il est maintenant temps pour le Black Friday. C’est le plus grand événement de shopping de l’année et, dans sa vraie forme, les détaillants du monde entier sont allés en ville pour réduire les prix de toute une série d’articles dans la mode, la beauté, la technologie et plus encore.

L’année dernière, Argos s’est vanté de 423 offres sur le jeu uniquement, vous pouvez donc vous attendre à la même chose cette année. Le détaillant a révélé qu’il avait eu 44,5 millions de pages vues avec 5,1 millions de clients uniques tout au long de l’événement de quatre jours, du Black Friday lui-même au Cyber ​​Monday.

Lancez-vous dans vos achats de Noël et trouvez des cadeaux pour toute la famille, avec des offres sur les jouets, les marchandises, les vêtements ou les gadgets.

Alors que les choses devraient être légèrement différentes en magasin conformément aux réglementations liées à Covid, les achats en ligne devraient exploser afin que vous puissiez tirer le meilleur parti des ventes dans le confort de votre foyer. Si vous préférez vous rendre dans votre magasin le plus proche, n’oubliez pas votre masque. Il y aura également un nombre limité de clients dans les établissements physiques, alors attendez-vous à des files d’attente.

Nous avons rassemblé les meilleures offres du Black Friday chez Argos pour chatouiller vos papilles gourmandes en bonnes affaires.

Offres du Black Friday sur la maison et le mobilier

Ne sous-estimez pas l’offre d’articles pour la maison d’Argos. Que vous recherchiez de la literie, des meubles ou un nouveau matelas, le détaillant devrait être votre premier port d’escale – encore plus avec les réductions épiques grâce au Black Friday.

(Samsung)

Offres Black Friday sur la technologie

Des téléviseurs aux accessoires de jeu, des caméras aux systèmes audio, la technologie est essentielle à la vie de tous les jours. Avec de nouveaux développements à venir tout le temps, la technologie doit être mise à niveau tout le temps. Grâce au Black Friday chez Argos, vous pouvez désormais le faire à moindre coût!

(Garmin)

Offres du Black Friday sur les jouets

En prévision de la saison des fêtes, cochez vos cadeaux pour les enfants – petits et grands – de votre vie avec les réductions pratiques d’Argos sur toute une série de favoris de Noël. Le détaillant a baissé ses prix sur certains des jouets les plus recherchés de la saison, y compris un troisième sur une sélection d’ensembles LEGO.

(LEGO)

Offres du Black Friday sur les jeux

(Turtle Beach)

