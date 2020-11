W

Nous sommes au cœur des grosses soldes du Black Friday, et ne vous y trompez pas: les niveaux d’excitation ont atteint leur paroxysme.

Le Black Friday est un événement de magasinage très attendu aux États-Unis et maintenant au Royaume-Uni, car les chasseurs de bonnes affaires désireux de faire plus d’argent pour chercher des cadeaux de Noël à emballer et à placer sous le sapin.

Bien que la technologie soit sans aucun doute un grand tirage au sort, il existe des offres dans toutes les catégories, de la mode à la beauté, en passant par le bébé, la maison et bien plus encore. Grâce aux mesures de verrouillage et à la fermeture temporaire des magasins non essentiels, plus de personnes que jamais achèteront de la seule manière possible dès maintenant: en ligne.

Plutôt que de passer d’un onglet à l’autre sur plusieurs sites, les grands magasins qui vendent une sélection de produits sont un excellent moyen d’obtenir tout ce dont vous avez besoin et payé dans un seul panier virtuel.

Parmi les grands magasins en ligne de grande qualité, Very propose cette année des rabais vraiment incroyables.

Nous mettrons à jour les sections ci-dessous avec de nouvelles offres dès qu’elles arriveront, alors revenez régulièrement pendant le compte à rebours du Black Friday, qui aura lieu le 27 novembre.

Maison & Jardin

Les intérieurs sont un projet en constante évolution. Du linge de lit aux aspirateurs et aux nouveaux appareils électroménagers pour la cuisine, dépensez moins pour les choses qui font d’une maison une maison ce Black Friday.

(Ninja Foodi)

Technologie

Des téléviseurs aux tablettes, des appareils de diffusion en continu aux ordinateurs portables, augmentez votre technologie d’un cran pour moins que le prix de vente conseillé.

(Beats by Dr Dre) Samsung UE49RU7300KXXU (2019) 49 pouces, Curved Ultra HD, 4K HDR Smart TV – waS 449 £, maintenant: 379 £ Samsung QE55Q700T 2020 55 pouces Q700T QLED 8K HDR 1000 Smart TV – était: 2499 £, maintenant Apple AirPods (2019) avec étui de chargement – était: 159 £, maintenant: 124,99 £ Haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot (3e génération) avec Alexa – était: 39,99 £, maintenant: 18,99 £ Tablette Samsung Galaxy Tab A 10,1 pouces (2019 ), 32 Go – était: 199 £, maintenant: 159 £ Écouteurs supra-auriculaires sans fil Beats by Dr Dre Solo Pro ws 269 £, maintenant: 169 £ Playstation 4 FIFA 21 – était: 54,99 £, maintenant: 34,99 £

Enfants et bébé

Les enfants et les bébés sont de petites créatures chères, qui grandissent bien avant leur prochain anniversaire. Des tenues mignonnes pour garçons et filles aux essentiels de l’école et aux vêtements pour nouveau-nés, Very vous couvre – et eux -.

(Mamas et papas)

Fashion beauté

Élégant, décontracté et tout le reste, il n’y a pas de meilleur endroit pour donner à votre garde-robe la mise à jour dont elle a besoin ou remplacer les essentiels que vous avez usés cette année.

( Calvin Klein )

