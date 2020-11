O

vos gymnases rouvrent enfin, hourra!

Bien que le moment soit un peu étrange, décembre n’est pas un mois que la plupart d’entre nous associent au maintien de la forme.

Mais bon, nous sommes en 2020 et tout peut arriver, et les fêtes de Noël ne sont pas prévues, il n’y aura donc pas de gueule de bois.

Tout comme nos pubs et restaurants, nous devons soutenir autant que possible nos gymnases bien-aimés pendant cette période difficile. Faites-le en concluant l’une de ces offres.

Voler LDN

Trouvez votre zen au studio de yoga immersif Fly LDN basé à East London, qui propose des forfaits de 30% sur tout le site du 23 novembre au 6 décembre, avec le code BLACKFRIDAY2020. Tous les cours sont échangeables à partir du 3 décembre.

Le cours de yoga hip hop aux chandelles unique du studio pourrait être votre antidote pour 2020. Le studio de yoga, de barre, de Pilates et de formation à faible impact organise une vente sur tous les forfaits en studio et en ligne.

Sweat par BXR

Que vous ayez manqué la boxe en lock-out ou que vous souhaitiez essayer quelque chose d’entièrement nouveau comme le versaclimber (une machine cardio à faible impact qui imite l’action de l’escalade), vous êtes assuré de transpirer furieusement dans n’importe quel cours de BXR. Juste ce dont nous avons tous besoin.

Sweat by BXR offre 20% de réduction sur tous les sacs de survêtement des sites de Marylebone et de Canary Wharf, ainsi que sur la marchandise BXR. Les packs commenceront à l’ouverture du gymnase le 3 décembre et les dates d’expiration normales s’appliquent (mais seront prolongées si le studio ferme en raison de restrictions gouvernementales).

1Rebel

Cult gym 1Rebel offre 30% de réduction sur tous les forfaits de cours standard jusqu’à minuit le vendredi. Les packages ne s’activeront pas jusqu’à la réouverture des studios et peuvent être utilisés dans n’importe quel club et dans toutes les classes, y compris Reshape, Ride ou Rumble.

Il offre également jusqu’à 30% de réduction sur les produits dérivés et les équipements d’entraînement Rebel, y compris des gants de boxe, des bouteilles d’eau, des sacs et des kits issus de la nouvelle collaboration Nike de la marque.

Pilates PT

Si vous vous en tenez à la formation virtuelle pour le moment, Pilates PT propose son abonnement mensuel, qui donne un accès illimité aux cours en direct et à la demande, pour 40 £ au lieu de 50 £ / mois, si vous vous inscrivez le Black Friday.

La liste des cours en ligne comprend la méthode Pilates PT (Pilates et HIIT), Dynamic Mat Pilates, Pilates pré et post natal et The Bump Plan (Pilates prénatal spécifique au trimestre).