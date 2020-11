T

Ech fans se réjouissent, le Black Friday est là et les offres sont conclues.

Du 27 au 30 novembre, l’événement de vente battra son plein, se déroulant le lendemain de Thanksgiving jusqu’au Cyber ​​Monday.

Au cours de ces quatre jours, les acheteurs pourront profiter de réductions épiques sur une vaste gamme d’articles, de la mode à la beauté, en passant par la maison. Mais ceux qui cherchent à investir dans de nouveaux gadgets et gadgets ont un régal particulier.

Il existe de nombreuses offres technologiques, que vous soyez à la recherche d’un nouveau téléphone, d’un ordinateur portable ou d’un téléviseur.

Considérez les soldes du Black Friday comme l’occasion idéale de mettre à niveau votre vieille télé poussiéreuse ou de vous offrir un nouvel écran pour une autre pièce de la maison. Avec autant de séries épiques et de films dignes d’un Oscar, un bon téléviseur est essentiel pour les regarder dans toute leur splendeur.

Vous pouvez vous attendre à des offres sur à peu près toutes les marques: pensez à LG, Hisense, Samsung et bien d’autres, ainsi que dans des tailles adaptées à tous les types d’espaces. Si vous espérez créer une expérience de cinéma à domicile pour vous accompagner tout au long de l’hiver, jetez un œil aux derniers modèles OLED, disponibles dans un impressionnant 55 “+. Cependant, si vous recherchez quelque chose d’un peu plus modeste – sous 32 “, disons, – nous avons quelque chose pour vous aussi.

Réinvestir dans vos systèmes de divertissement n’a pas besoin de coûter un bras et une jambe. Achetez intelligemment et faites une bonne affaire du Black Friday avec un téléviseur équipé de fonctionnalités innovantes telles que UHD, 4K, Smart TV et assistants virtuels.

Faites très attention car tous les téléviseurs ne sont pas créés égaux, et il y a un monde de différence entre un téléviseur de 40 pouces qui se vend normalement à 500 £ et un autre qui coûte 3000 £. Oui, ils sortiront tous les deux en résolution 4K, mais la précision des couleurs, le temps de réponse, le type de panneau, la luminosité et la qualité sonore seront très différents. En d’autres termes, vérifiez les avis avant d’acheter.

Nous avons repéré les meilleures offres pour votre plus grand plaisir ci-dessous. De Currys, John Lewis, Amazon, Very et plus encore, voici les meilleures offres sur les téléviseurs ce vendredi noir.

Meilleures offres sur les téléviseurs de 82 pouces et moins

Si vous vivez selon la devise que plus grand est mieux – surtout quand il s’agit de votre téléviseur – ces variétés de 82 “à 65” sont là où elles en sont. Créez une expérience de cinéma à domicile ou apportez l’ambiance du stade ou du cinéma pour profiter de vos films, sports ou musique préférés, totalement immergés dans l’action. Optez pour OLED ou 4K pour garantir une image cristalline.

Meilleures offres sur les téléviseurs – 55 “

Pour ces sessions paresseuses du dimanche sur le canapé, Deliveroo sur le chemin, vous avez besoin d’une télé avec une puissance sérieuse pour élever l’expérience visuelle. Ces 55 pouces sont plus qu’à la hauteur. Transportez-vous dans le monde du film, de la série ou du jeu avec un système audio supérieur assorti.

(Black Friday TV) SONY BRAVIA 55 “Smart 4K Ultra HD HDR OLED TV – était: 1699 £, maintenant: 1399 £ LG 55UN81006LB 55” Smart 4K Ultra HD TV avec HDR, Ultra Surround et Mode Cinéaste – était: 699 £, maintenant : 499 £ HISENSE 55U7QFTUK 55 “Smart 4K Ultra HD HDR QLED TV avec Amazon Alexa – était: 839 £, maintenant: 549 £ TCL 55DP628 55” Smart 4K Ultra HD TV avec HDR10 et Freeview Play – était: 399 £, maintenant: 299 £ PANASONIC TX -55HZ980B 55 “Smart 4K Ultra HD HDR OLED TV – était: 1699 £, maintenant: 1149 £ Sony Bravia KD55XH8196BU 55” Smart 4K Ultra HD Android TV avec processeur X1, X-Reality Pro et Dolby Vision – était: 899 £, maintenant: Hisense 55AE7400FTUK 55 “Smart 4K Ultra HD TV – était: 599 £, maintenant: 428 £ LG 70UN7100 70 pouces, Ultra HD 4K, HDR, Smart TV – était: 1099 £, maintenant: 699 £

Meilleures offres sur les téléviseurs – 49 “et 50”

En marchant sur ce fil Boucle d’or ni trop gros, ni trop petit, ces ensembles de 50 “créent une expérience cinématographique sans surcharger votre espace.

Meilleures offres sur les téléviseurs – 43 “

Pour les espaces de taille moyenne, 43 pouces conviendra parfaitement à votre appartement ou même à votre chambre avec toutes les informations d’identification des plus grands modèles soigneusement compactées dans un écran plus petit. Si vous recherchez des appareils plus abordables qui offrent toujours une performance visuelle impressionnante, pensez à la recherche.

(Black Friday TV) Samsung The Sero (2020) QLED HDR 4K Ultra HD Smart TV, 43 pouces avec écran rotatif et TVPlus, bleu marine – était: 1299 £, maintenant: 999 £ Samsung QLED QE43LS03TA 43 “Smart HDR 4K Ultra HD TV avec Volume couleur à 100% et application Apple TV – était: 899 £, maintenant: 699 £ JVC LT-43C700 Téléviseur LED Smart Full HD 43 “- était: 319,99 £, maintenant: 219 £ SAMSUNG Téléviseur QLED Ultra HD HDR Smart 4K de 43 po de Serif QE43LS01TAUXXU avec Bixby, Alexa et Google Assistant – Cloud White – était: 899 £, maintenant: 599 £ SAMSUNG The Frame QE43LS03TAUXXU 43 “Smart 4K Ultra HD HDR QLED TV avec Bixby, Alexa et Google Assistant – était: 999 £, maintenant: 699 £ JVC LT -43CF890 Fire TV Edition 43 “Smart 4K Ultra HD HDR LED TV avec Amazon Alexa – était: 379,99 £, maintenant: 279 £

Meilleures offres sur les téléviseurs de 32 pouces et moins

Vous cherchez un modèle pour votre bureau à domicile, la cuisine ou une chambre d’amis? Ces petits mais doux écrans vous permettront de vous connecter à vos émissions préférées sans devenir le centre d’intérêt de la pièce.

Magasinez les offres TV par détaillant:

