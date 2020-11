B

manque vendredi – l’événement de vente que nous attendions toute l’année est enfin arrivé.

Malgré la folie de 2020, les détaillants du monde entier nous ont informés que cela deviendrait plus grand et meilleur que jamais – et Boots est l’endroit où il faut être.

Lors de sa vitrine de Noël, le détaillant de produits de santé et de beauté a dévoilé ses précautions Covid pour assurer la sécurité des clients pendant la folie des ventes.

Alors que les vidéos de clients se disputant les meilleures offres étaient parmi les plus largement rapportées des années passées, les réglementations de distanciation sûres signifient que cette année sera beaucoup plus docile. Pour y parvenir, les Boots offre un mois entier d’économies. Oui, tu l’as bien lu.

Boots offre des remises sur les sacs à main dans toute sa gamme de produits de soins de la peau, de maquillage et de santé.

Il y a plus de cadeaux à moitié prix, moins de 5 £ et moins de 10 £ que jamais, ainsi que 50% de rabais sur de grands noms comme Clinique, Fenty Beauty, Remington et Babyliss. Achetez 20 pour cent de réduction sur les parfums Givenchy et Giorgio Armani.

Vous avez regardé cette nouvelle brosse à dents électrique, cette machine IPL à domicile ou simplement la dernière nouvelle eau de parfum? Il est maintenant temps de franchir le pas et d’investir dans de grands achats de beauté à moindre coût chez Boots. Noël n’est pas annulé et il n’y a pas de meilleur moment pour cocher vos listes de cadeaux à acheter.

Nous rassemblerons les meilleures offres ici, alors restez à l’écoute pour en savoir plus.

Meilleures offres de maquillage Boots Black Friday

Avec les dernières et les plus grandes marques lancées tout le temps, Boots propose l’une des meilleures sélections de maquillage sur le marché avec des marques comme Fenty Beauty, Huda, YSL et Laura Mercier.

Meilleures offres Boots Black Friday Skincare

De sa grande marque interne No7, aux goûts de Clinique et Clarins, Boots est une plaque tournante pour les produits de soin de la peau avec des réductions impressionnantes ce Black Friday.

Meilleures offres de parfums Boots Black Friday

Vous cherchez votre nouveau parfum signature ou un cadeau pour le parfumeur de votre vie? Boots vous a couvert.

Meilleures offres d’outils Boots Black Friday

Il n’y a pas de meilleur moment pour mettre à niveau votre technologie de beauté avec une réduction considérable sur des marques comme Remington et Babyliss.

