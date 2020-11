W

orsqu’il s’agit du Black Friday et du Cyber ​​Monday, ce sont les offres technologiques qui sont vraiment l’étoile brillante du spectacle des bonanza du shopping.

Si vous avez attendu toute l’année pour conclure une bonne affaire pour moins cher, votre patience est sur le point de porter ses fruits.

Maintenant largement considéré comme le début de la période de magasinage de Noël, le week-end du Black Friday de cette année se déroule du 27 novembre et se termine de manière spectaculaire le Cyber ​​Monday, 30 novembre.

L’aubaine des bonnes affaires verra les prix de milliers d’appareils électriques, d’appareils ménagers et de technologies personnelles chuter à des chiffres si bas que vous n’aurez aucune raison de résister.

en relation

Il y a beaucoup d’offres qui volent, donc pour trier le blé de l’ivraie, nous avons passé au crible et présenté le meilleur pour votre plaisir de navigation ci-dessous.

Meilleures offres TV et accessoires chez Currys

Il n’y a rien de tel que de revenir devant la boîte pendant le week-end. Plongez-vous dans le dernier film ou jeu de sport avec un tout nouveau téléviseur – pour moins!

SAMSUNG UE32T4300AKXXU Téléviseur LED HDR Smart HD Ready de 32 po – était: 199 £, maintenant: 169 £SAMSUNG QE43Q60TAUXXU Téléviseur intelligent QLED 4K Ultra HD HDR de 43 po avec Bixby, Alexa et Google Assistant – était: 499 £, maintenant: 599 £SAMSUNG QE65Q60TAUXXU 65 “Smart 4K Ultra HD HDR QLED TV avec Bixby, Alexa et Google Assistant – était: 1199 £, pas: 899 £Téléviseur intelligent QLED 4K de 75 po de Samsung avec Bixby, Alexa et Google Assistant – était: 1999 £, maintenant: 1499 £Téléviseur LED intelligent 4K Samsung de 55 po – était: 699 £, maintenant: 599 £Téléviseur OLED 4K intelligent Sony Bravia de 55 po avec assistant Google – était: 1799 £, maintenant: 1599 £Téléviseur intelligent 4K à DEL Sony Bravia de 43 po avec assistant Google – était: 649 £, maintenant: 599 £Samsung UE65TU7020KXXU – était: 699 £, maintenant: 499 £Samsung QE55Q85TATXXU – était: 1299 £, maintenant: 999 £Téléviseur OLED 4K Ultra HD HDR intelligent de 55 po BRAVIA de SONY – était: 1699 £, maintenant: 1399 £

Meilleures offres immobilières à Currys

Pour les appareils de cuisine petits et grands, rendez-vous chez Currys Home pour les meilleures affaires.

Meilleures offres informatiques chez Currys

Que vous soyez à la recherche d’un nouvel appareil pour la WFH ou que vous ayez besoin d’un nouvel ordinateur pour rester en contact avec votre famille, voici les meilleures promotions dont vous pouvez profiter dès maintenant.

Imprimante d’étiquettes Bluetooth BROTHER PT Cube PTP300BT – était: 49 £, maintenant: 34 £APPLE iMac 5K 27 “(2020) – Intel® Core ™ i5, SSD 512 Go – était: 1999 £, maintenant: 1799 £Ordinateur portable DELL Insprion 15 3000 15,6 po – AMD Ryzen 5, disque SSD de 256 Go, noir – était: 599 £, maintenant: 479 £Ordinateur portable HP 14s-dq1505sa 14 “- Intel® Core i7, SSD 512 Go, argent – était: 699 £, maintenant: 599 £Ordinateur portable ASUS ZenBook UX425JA de 14 po – était: 699 £, maintenant: 539 £ (entrez le code ASUS10)Ordinateur portable Lenovo Ideapad i3 de 14 po, avec un abonnement gratuit de 12 mois à Microsoft 365 Personal – était: 479 £, maintenant: 349 £Tablette HUAWEI MatePad T10s de 10,1 po – 64 Go – était: 210 £, maintenant: 180 £

en relation

Meilleures offres audio chez Currys

Vous aimez le son des rabais importants sur les équipements audio? Nous aussi! Trouvez les meilleures offres chez Currys ci-dessous.

en relation

Meilleures offres de montres intelligentes chez Currys

Un appareil qui en dit plus que l’heure? Surveillez cet endroit.

Montre HUAWEI GT 2 Sport – 46 mm, noir mat – était: 159 £, maintenant: 109 £FITBIT Inspire 2 – Rose du désert – était: 89,99 £, maintenant: 74,99 £GARMIN fenix 6S Pro – Noir – était: 599 £, maintenant: 449 £HUAWEI TalkBand B6 – Marron Moka – était: 179 £, maintenant: 149,99 £Fitbit Inspire 2 avec Google Mini gratuit – était: 138,99 £, maintenant: 89,99 £Montre intelligente PUMA PT9102 – était: 249 £, maintenant: 129 £Montre connectée KATE SPADE Scallop 2 KST2008 – était: 299 £, maintenant: 169 £FITBIT Ionic – était: 219 £, maintenant: 149 £Samsung Galaxy Watch 46 mm Argent Bluetooth – était: 279 £, maintenant: 179 £GARMIN vivofit jr. 2 tracker d’activité pour enfants – était: 79,99 £, maintenant: 44,99 £Tracker d’activité FITBIT Inspire HR – était: 89,99 £, maintenant: 74,99 £

en relation