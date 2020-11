O

Les appareils photo de votre téléphone s’améliorent peut-être, mais il n’y a toujours rien de comparable aux clichés professionnels et cristallins obtenus uniquement à partir d’un appareil photo approprié.

Nous recherchons tous des moyens d’améliorer nos compétences en photographie – c’est pourquoi les reflex numériques, les GoPro et les appareils photo compacts sont des cadeaux universels qui plairont à tous, en cochant la liste de souhaits pour tous les membres de la famille et il n’y a vraiment pas de meilleur moment pour investir que dans les ventes du Cyber ​​Monday.

Du 27 au 30 novembre, il y aura une frénésie d’affaire en l’honneur de l’événement de magasinage après Thanksgiving AKA Black Friday qui s’étendra jusqu’au Cyber ​​Monday. L’importation aux États-Unis, qui est maintenant l’un des plus grands événements du calendrier des détaillants (sinon le plus important), offre amplement l’occasion d’acquérir le dernier modèle de pointe à un prix avantageux.

Alors que les offres s’étendent à tous les secteurs de consommation – de la mode et de la beauté aux articles ménagers et aux matelas, les réductions sur la technologie peuvent être parmi les plus remarquables – en particulier sur les appareils photo.

Capturez des images détaillées et de qualité qui résistent à l’épreuve du temps sans vous coûter un bras et une jambe. Que vous cherchiez à enregistrer des photos de vacances pour vous remémorer les années à venir ou à démarrer une carrière de blogueur, achetez le dernier et le meilleur appareil à une fraction du coût.

Au fil des ans, les entreprises ont investi de plus en plus dans la production de caméras innovantes dotées d’une technologie en constante évolution. Vous pouvez désormais trouver des appareils plus petits, des objectifs compacts, des vidéos 8k et d’autres fonctionnalités à l’épreuve complète. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir les photos gagnantes est simplement de viser et de filmer.

Le nombre sans cesse croissant d’offres tout au long du week-end du Black Friday peut être pour le moins écrasant, nous avons donc cherché sur Internet pour vous trouver les meilleures offres sur les caméras.

Magasinez par les offres du Cyber ​​Monday par détaillant:

Magasinez par les offres Black Friday par type de caméra:

Meilleures offres Black Friday GoPro

GoPro a révolutionné la façon dont nous capturons nos aventures. L’appareil compact avec boîtier étanche et attaches de montage le rend plus accessible que jamais pour enregistrer des plongées en haute mer, du ski extrême ou même simplement des clichés touristiques classiques.

( Go Pro )

Meilleures offres sur les appareils photo reflex numériques Black Friday

Ces appareils de haute technologie sont livrés avec une variété d’objectifs afin que vous puissiez les changer en fonction de votre sujet ou de la distance. Les caméras utilisent une conception réflexe à objectif unique et un capteur d’imagerie numérique pour vous assurer d’obtenir la meilleure photo possible.

(Nikon) Kit Canon EOS M50 Vlogger – était de 729,99 £, maintenant 649,99 £ Appareil photo reflex numérique Canon EOS 4000D avec objectif EF-S 18-55 mm f / 3,5-5,6 III et EF 75-300 mm f / 4-5,6 III – était : 499 £, maintenant: 399 £ Boîtier reflex numérique Nikon D850 – était: 2299 £, maintenant: 2299 £ Reflex numérique Nikon D5600 avec objectifs AF-P VR 18-55 mm et 70-300 mm – était: 799 £, maintenant: 749 £ Canon EOS Reflex numérique 2000D avec objectif EF-S 18-55 mm IS II, sac Canon, carte 16 Go et tissu d’objectif – était: 469 £, maintenant: 395 £ Appareil photo reflex numérique Nikon D500 – boîtier seulement – était: 1599 £, maintenant: 1499 £

Meilleures offres de caméra Black Friday Bridge

L’indice est dans le nom. Ces appareils photo sont conçus pour combler le fossé entre les appareils photo reflex à objectif unique DSLR et votre appareil photo traditionnel. Ils sont plus compacts et n’ont généralement pas d’objectifs interchangeables.

(Canon) Appareil photo pont CANON PowerShot SX540 HS – Noir – était: 279 £, maintenant: 249 £ Appareil photo pont numérique Panasonic LUMIX DC-FZ82EB-K avec objectif ultra large 20-1200 mm – Noir – était: 309 £, maintenant: 269,99 £ Appareil photo numérique Sony Cyber-shot DSC HX400V – était: 349 £, maintenant: 339 £ Appareil photo pont à zoom 60x Panasonic Lumix FZ82 18 Mpx – noir – était: 299 £, maintenant: 269,99 £ Appareil photo pont Sony RX10 IV – était: 1699 £, maintenant: Sony Cyber-Shot DSC-RX10 IV Bridge Camera, 4K Ultra HD, 20,1 Mpx, zoom optique 25x, Wi-Fi, NFC, EVF, écran tactile inclinable LCD 3 “- était: 1699 £, maintenant: 1599 £

Meilleures offres sur les appareils photo compacts Black Friday

Glissez ces appareils photo compacts dans votre sac ou votre bagage à main pour des clichés professionnels en déplacement. Ce sont les appareils photo traditionnels qui ne pourraient pas être plus faciles à utiliser.

(Sony)

Meilleures offres de caméra sans miroir Black Friday

Que vous soyez débutant ou professionnel, les appareils photo sans miroir sont parmi les plus polyvalents du marché avec une multitude de fonctionnalités avec lesquelles jouer.

(Fujifilm)

Meilleures offres de caméra instantanée Black Friday

Qu’il s’agisse de votre première incursion dans la sphère de la caméra instantanée ou de votre retour dans votre enfance, ces caméras ont un énorme attrait. Ils vous donnent la possibilité d’imprimer instantanément vos clichés sous vos yeux.

(Instax)

Meilleures offres Instax Black Friday

Meilleures offres Polaroid Black Friday

Meilleures offres de caméras pour enfants Black Friday

Les plus petits de votre vie adoreront ces appareils photo adaptés aux enfants et, surtout, durables.

(Amazon)

