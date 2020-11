je

Si votre contrat de téléphonie mobile est sur le point de s’épuiser et que vous êtes à la recherche d’une nouvelle carte SIM ou SIM et combiné, le meilleur moment pour faire une bonne affaire est maintenant.

Le Black Friday arrive, avec Cyber ​​Monday sur ses talons – ce qui signifie que les détaillants et les marques du monde entier réduisent les prix de certains de leurs produits les plus vendus. Cela inclut les marques technologiques et les réseaux téléphoniques avec des forfaits de téléphonie mobile et des offres SIM uniquement.

Alors que les offres technologiques sont normalement réservées au Cyber ​​Monday, qui tombe cette année le 30 novembre, l’impact continu de la pandémie et du faible taux de fréquentation dans la rue principale signifie que les remises sont importantes et rapides encore plus tôt cette année.

Mais avec autant de bonnes affaires qui sonnent partout, il peut être mystérieux de savoir ce qu’il faut faire.

Heureusement, détaillant de smartphones en ligne Mobiles.co.uk a mis au point un guide de survie du Black Friday, plein de conseils utiles pour acheter les meilleures offres.

Comme les scouts, soyez prêt

Si vous allez faire des achats en ligne, enregistrez tous les articles que vous avez l’intention d’acheter dans votre liste de souhaits ou votre panier pour plus de facilité dans la journée.

Qualité, pas quantité

Des recherches ont révélé que 22% des acheteurs ont retourné un achat du Black Friday dans le passé, tandis que 20% admettent s’être emportés dans la journée. Recherchez des articles à l’avance pour vous aider à faire des achats plus éclairés et à éviter les achats impulsifs.

Suivez vos marques préférées sur les réseaux sociaux

Cela vous permet de rester au courant de leur activité Black Friday, y compris les produits qui seront mis en vente, la remise qu’ils offrent et le moment où leur vente commencera. Essayez également de vous inscrire aux newsletters pour recevoir les informations pertinentes par e-mail à la place.

Fixez-vous un budget

Les dépassements de budget ont été la raison pour laquelle 28% des achats du Black Friday ont été retournés en 2018. L’établissement d’un budget et l’établissement d’une liste des articles que vous souhaitez acheter (dans les limites de votre budget) est un bon moyen d’éviter les dépenses excessives. Une autre astuce consiste à acheter d’abord vos éléments essentiels, puis à réévaluer vos dépenses, car vous avez peut-être économisé suffisamment pour emporter une petite friandise supplémentaire.

Ne paniquez pas! Le Cyber ​​Monday offre une seconde chance

Ne souffrez pas de FOMO si vous ne pouvez pas participer à l’événement Black Friday de cette année. Après tout, le Cyber ​​Monday arrive seulement trois jours après, alors profitez plutôt des ventes en ligne. De plus, les offres en ligne durent toute la journée, vous aurez donc encore plus de temps pour faire une bonne affaire.

Nous publierons ci-dessous les meilleures offres sur les combinés, les cartes SIM, les tablettes et Internet haut débit, donc marque-page ES Best pour voir les dernières offres.

Offres EE Black Friday

EE a révélé la première vague de ses offres Black Friday qui se dérouleront d’ici au 7 décembre. Elle comprend une gamme de smartphones payants mensuels, de forfaits SIM uniquement, de tablettes et d’accessoires.

À partir d’aujourd’hui, toute personne à la recherche d’énormes économies sur les derniers combinés d’Apple, Samsung, Google et autres pourra trouver des offres compétitives chez EE.

(Samsung) Apple iPhone 11 (64 Go) – économisez 241 € – Coût initial de 99 £, 29 £ par mois pendant 24 mois avec 1 Go de données mensuelles et un nombre illimité de minutes et de SMS sur un iPhone SE Essential PlanApple (64 Go) – économisez 150 € – Coût initial de 30 £, 25 £ par mois pendant 24 mois avec 1 Go de données mensuelles et des minutes et des SMS illimités sur un plan essentiel Samsung Galaxy S20 5G – économisez 499 € – Coût initial de 70 £, 37 £ par mois pendant 24 mois avec 10 Go de données mensuelles et minutes et SMS illimités sur un plan Essential ou 44 £ par mois sur un plan intelligent Samsung Galaxy S20 + 5G – économisez 414 € – Coût initial de 70 £, 45 £ par mois pendant 24 mois avec 10 Go de données mensuelles et minutes et SMS illimités sur un plan Essential ou 52 £ par mois sur un plan intelligent Samsung Galaxy S20 FE 4G – économisez £ 260 – Coût initial de 30 £, 37 £ par mois pendant 24 mois avec 10 Go de données mensuelles et un nombre illimité de minutes et de SMS sur un plan Essential ou 44 £ par mois sur un plan intelligent Samsung Galaxy A71 – économisez £ 260 – Coût initial de 10 £, 33 £ par mois pendant 24 mois avec 10 Go de données mensuelles et minutes et SMS illimités sur un plan Essential ou 40 £ par mois sur un plan intelligent Google Pixel 4a 5G – économisez 239 € – Coût initial de 30 £, 31 £ par mois pendant 24 mois avec 4 Go de données mensuelles et des minutes et des SMS illimités sur un plan Essential ou 38 £ par mois sur un plan intelligent Google Pixel 4a – économisez 189 €– Coût initial de 50 £, 23 £ par mois pendant 24 mois avec 1 Go de données mensuelles et un nombre illimité de minutes et de SMS sur un plan Essential

Cependant, si vous êtes satisfait de votre téléphone, vous pouvez souscrire à une offre mensuelle payante uniquement SIM pour aussi peu que 20 £ par mois pour 160 Go de données pendant 24 mois sur un plan SIM 5G avec des minutes et des SMS illimités.

Vente de tablettes et accessoires EE

En plus de quelques offres fantastiques sur les téléphones et le haut débit à domicile, les acheteurs peuvent également mettre la main sur les derniers gadgets:

Samsung Galaxy Tab A7 – économisez £ 172.80 – 16,20 £ par mois sans frais supplémentaires sur un forfait Essentiel de 2 Go ou 20,70 £ par mois sur un plan intelligent 20 Go 24Samsung Galaxy Tab S6 Lite – économisez £ 172.80 – 18 £ par mois sans frais initiaux sur un forfait Essential de 2 Go ou 22,50 £ par mois sur un plan intelligent de 20 Go pendant 24 mois 4G WiFi Mini 2020 – profitez d’un 20 Go de données supplémentaires pour 20 £ par mois sur un forfait de 24 mois avec 50 Go de données au total Beats X – économisez 22 € – 4 £ par mois pendant 11 mois sans frais initiaux

Trois offres Mobile Black Friday

Il n’a jamais été aussi important de rester en contact avec ceux que vous aimez. Si vous arrivez à la fin de votre contrat ou si vous souhaitez investir dans un nouveau combiné brillant, le Black Friday est le moment idéal pour acheter quelque chose de nouveau. Three propose de nombreuses offres, de la carte SIM uniquement aux offres Internet haut débit et tablettes.

Three ajoutera à son offre du Black Friday chaque semaine jusqu’au 7 décembre. Three propose également la livraison le lendemain sur une sélection de produits avec des commandes passées avant 16 heures. Trouvez plus d’informations ici.

Offres SIM

Données, appels et SMS illimités à partir de 17 £ par mois seulement. Contrats de 12 mois avec carte SIM uniquement avec 5G sans frais supplémentaires.

Offres de contrat de téléphonie mobile de Three

(Google Pixel 5)

Offres sur les tablettes de Three

Vous cherchez à ajouter de nouvelles technologies à votre arsenal? Les tablettes sont idéales pour le surf léger et le streaming.

(Trois Samsung Galaxy Tab S6 Lite)

Obtenez le forfait de données Samsung Galaxy Tab A8 et 2 Go, pour seulement 11 £ par mois, sans frais initiaux. Il dispose d’un écran WXGA de huit pouces et d’une épaisseur de seulement 8 mm. Livré avec un casque AKG gratuit avec Samsung Tab S6 Lite (à partir du 24 novembre).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite et 20 Go de données pour le prix de 2 Go – seulement 18 £ par mois et 29 £ à l’avance. Et prenez des écouteurs AKG Y500 gratuits à l’achat.

Nokia

Économisez jusqu’à 130 £ sur les téléphones Nokia et payez en plusieurs fois avec Klarna:

Mettez la main sur le bundle Nokia 8.3 5G – était: 529,79 £, maintenant: 399,99 £ – économie de 130 £! Achetez maintenant, achetez plus tard – trois versements de 133,33 £ via Klarna Économisez plus de 30% sur le pack Nokia 5.3 – était de 176,97 £, maintenant: 139,99 £. Achetez maintenant, achetez plus tard – trois versements de 46,66 £ via Klarna Économisez près de 20% sur le pack Nokia 3.4 – était de 144,98 £, maintenant: 129,99 £. Achetez maintenant, achetez plus tard – trois versements de 43,33 £ via Klarna Économisez près de 20% sur le Nokia 1.3 avec HMD Connect Pro – était de 94,98 £, maintenant: 69,99 £. Économisez plus de 10% sur l’offre groupée Nokia 2.4 pour seulement 99,99 £ (126,97 £) Le Nokia 800 Tough – était: 109,99 £, maintenant: 89,99 £ (Nokia)

Toutes les offres sont livrées avec une garantie de 2 ans, une livraison le jour suivant dans les 24 heures suivant l’achat, et certains produits peuvent être acheminés via Shop Now, Pay Later via Klarna. Toutes les offres smartphone incluent 2 ans de logiciels et 3 ans de mises à jour de sécurité pour une totale tranquillité d’esprit.

Offres Tesco Mobile Black Friday

Rendez-vous chez le fournisseur de réseau économique pour ces offres early bird, disponibles à partir de maintenant jusqu’au 30 novembre.

(Tesco Mobile Samsung Galaxy S20 FE)

Offres O2 Black Friday

( Pomme )

iPhone XR (comme neuf): payez 30 £ à l’avance, puis 19,70 £ par mois pour 1 Go de données et six mois de Disney +

iPhone 7 (comme neuf): ne payez que 10 £ à l’avance, puis 14,78 £ par mois pour 1 Go de données et six mois de Disney +

iPhone 12 5G 64 Go: 80 £ à l’avance, moins de 50 £ par mois, données illimitées. Plus: six mois de Deliveroo Plus, jusqu’à 12 mois de Disney + et 12 mois d’Apple TV +.

Samsung S20 5G: 50 £ à l’avance, moins de 45 £ par mois, données illimitées. Plus: six mois de Deliveroo Plus et jusqu’à 12 mois de Disney +.

Passez au vert avec O2 ce Black Friday

Offrant des choix plus écologiques, O2 a pour mission d’aider ses clients à réduire leur impact sur la planète. Pour la première fois, le réseau proposera des appareils «Like New» remis à neuf dans ses offres Black Friday, offrant aux chasseurs de bonnes affaires une option durable qui profite à l’environnement.

offres giffgaff Black Friday

Cependant, si vous avez à cœur quelque chose de nouveau, l’échelle va des Samsung haut de gamme au Moto économique.

Soutenant une “ économie circulaire ”, giffgaff offre également aux acheteurs la possibilité de remettre à neuf ou de recycler leurs anciens téléphones et de donner une partie de l’argent à des œuvres caritatives. Vous pouvez également échanger les vieux téléphones que vous avez et gagner un peu d’argent supplémentaire – pratique juste avant Noël.

Offres Carphone Warehouse Black Friday

Prêt à acheter un nouveau combiné? Votre timing ne pourrait pas être meilleur – consultez la sélection de Carphone Warehouse, à commencer par le tout nouvel iPhone 12.

Combinés sans carte SIM

(Apple) (Huawei) (Motorola)

Offres Sim uniquement

Offres OPPO Mobile Black Friday

Sur le marché d’un nouveau combiné? La gamme OPPO rivalise avec celle des plus grands noms avec les mêmes performances et fonctionnalités, mais pour une fraction du prix. Et le Black Friday, ces prix ne feront que baisser encore plus. Une fois que vous avez acheté le combiné et trouvé une offre bon marché avec carte SIM uniquement, vous rirez jusqu’à la banque.

Voici quelques-unes des meilleures offres de combinés OPPO

(OPPO) OPPO Reno 4 Pro – était: 699 £, maintenant: 559 £ OPPO Reno4 – était: 499 £, maintenant: 399 £ OPPO Reno4 Z – était: 329 £, maintenant: 225 £ OPPO Find X2 Pro – était: 1099 £, maintenant : 849 £ OPPO Find X2 Neo – était: 599 £, maintenant: 409 £ OPPO Find X2 Lite – était: 399 £, maintenant: 275 £ OPPO A72 – était: 219 £, maintenant: 164 £ OPPO A5 – était: 149.99 £, maintenant: £ 107OPPO A53 – était: 159,99 £, maintenant: 129 £ OPPO A9 – était: 179,99 £, maintenant: 164 £

Offres SMARTY Mobile Black Friday

Sur SMARTY mobile, vous pouvez obtenir 50 Go de données avec un nombre illimité de minutes et de SMS jusqu’au 8 décembre pour seulement 12 £. Il n’y a pas de contrat ou de raccordement minimum.

Offres Black Friday Broadband

Offres haut débit BT

BT célèbre le Black Friday 2020 en offrant trois mois de haut débit ultra-rapide gratuit à travers son offre de produits haut débit à domicile.

Le forfait haut débit le plus populaire – Fibre 1 – sera disponible pour seulement 26,99 £ par mois après les trois premiers mois, ce qui signifie que vous empocherez un total de 114,96 £ sur le contrat de 24 mois.

Si vous recherchez une solution Wi-Fi domestique complète, recherchez gratuitement le Wi-Fi complet de BT pendant trois mois, ce qui vous permet d’économiser 30 £. BT Complete Wi-Fi garantit une connexion Wi-Fi fiable dans chaque pièce, permettant à toute votre maison de naviguer, de diffuser et de jouer facilement.

Sky haut débit et forfaits

Il y a toute une série d’offres disponibles chez Sky d’ici le 30 novembre. Voici quelques-unes des offres les plus remarquables:

Sky TV, Sky Superfast Broadband avec Free Anytime Talk pour 39 £ par mois pendant 18 mois. Frais d’installation de 29,95 £ Sky TV, Sky Superfast Broadband et Netflix pour 41,50 £ par mois pendant 18 mois. Frais d’installation de 29,95 £. Sky Superfast Broadband & Big Bundle pour 80,50 £ par mois pendant 18 mois. Frais d’installation de 49,95 £ Sky TV, Sky Superfast Broadband et Sky Sports pour 54 £ par mois pendant 18 mois. Frais de configuration de 29,95 £ 50% de réduction sur les meilleurs forfaits Sky TV lorsque vous rejoignez Sky TV pour 25 £ par mois.

Offres haut débit Virgin Media Black Friday

Virgin Media promet ses prix les plus bas de tous les temps ce Black Friday, donc si vous réfléchissez à l’opportunité de changer de fournisseur haut débit domestique, le moment ne pourrait vraiment pas être meilleur.

Il n’y a que des offres haut débit, des offres groupées et tout ce qui se trouve entre les deux, adapté à tout le monde, de ceux qui rêvent d’une diffusion en continu fluide aux joueurs inconditionnels, prêts à passer au niveau supérieur.

Les offres haut débit uniquement commencent à partir de 24,99 £ par mois.

Offres haut débit de Three’s Black Friday

Économisez 120 £ sur le haut débit Three’s Home, à partir de 17 £ par mois.

Pas de ligne fixe, pas d’ingénieurs – pas d’attente.