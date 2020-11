je

Si votre contrat de téléphonie mobile est sur le point de s’épuiser et que vous êtes à la recherche d’une nouvelle carte SIM ou SIM et combiné, le meilleur moment pour faire une bonne affaire est maintenant.

Le Black Friday arrive, avec Cyber ​​Monday sur ses talons – ce qui signifie que les détaillants et les marques du monde entier réduisent les prix de certains de leurs produits les plus vendus. Cela inclut les marques technologiques et les réseaux téléphoniques avec des forfaits de téléphonie mobile et des offres SIM uniquement.

Alors que les offres technologiques sont normalement réservées au Cyber ​​Monday, qui tombe cette année le 30 novembre, l’impact continu de la pandémie et de la faible fréquentation dans la rue principale signifie que les remises se multiplient encore plus tôt cette année.

Mais avec autant de bonnes affaires qui sonnent partout, il peut être mystérieux de savoir ce qu’il faut faire.

Heureusement, détaillant de smartphones en ligne Mobiles.co.uk a mis au point un guide de survie du Black Friday, plein de conseils utiles pour acheter les meilleures offres.

Comme les scouts, soyez prêt

Si vous allez faire des achats en ligne, enregistrez tous les articles que vous avez l’intention d’acheter dans votre liste de souhaits ou votre panier pour plus de facilité dans la journée.

Qualité, pas quantité

Des recherches ont révélé que 22% des acheteurs ont retourné un achat du Black Friday dans le passé, tandis que 20% admettent s’être emportés dans la journée. Recherchez des articles à l’avance pour vous aider à faire des achats plus éclairés et à éviter les achats impulsifs.

Suivez vos marques préférées sur les réseaux sociaux

Cela vous permet de rester au courant de leur activité Black Friday, y compris les produits qui seront mis en vente, la remise qu’ils offrent et le moment où leur vente commencera. Essayez également de vous inscrire aux newsletters pour recevoir les informations pertinentes par e-mail à la place.

Fixez-vous un budget

Les dépassements de budget ont été la raison pour laquelle 28% des achats du Black Friday ont été retournés en 2018. L’établissement d’un budget et l’établissement d’une liste des articles que vous souhaitez acheter (dans les limites de votre budget) est un bon moyen d’éviter les dépenses excessives. Une autre astuce consiste à acheter d’abord vos éléments essentiels, puis à réévaluer vos dépenses, car vous avez peut-être économisé suffisamment pour emporter une petite friandise supplémentaire.

Ne paniquez pas! Le Cyber ​​Monday offre une seconde chance

Ne souffrez pas de FOMO (peur de passer à côté) si vous ne pouvez pas participer à l’événement Black Friday de cette année. Après tout, le Cyber ​​Monday arrive seulement trois jours plus tard, alors profitez plutôt des ventes en ligne. De plus, les offres en ligne durent toute la journée, vous aurez donc encore plus de temps pour faire une bonne affaire.

