T

La manne de shopping annuel qu’est le Black Friday est presque avec nous, et pour les non-initiés, cela signifie des offres qui tournent à gauche, à droite et au centre.

Du 27 au 30 novembre, les détaillants feront la course pour offrir des rabais incroyables sur tout, des téléviseurs aux dernières technologies, de la mode à la nourriture et tout ce qui est imaginable entre les deux.

Les vacances shopping sont une importation américaine, où d’énormes ventes ont lieu dans tout le pays le lendemain de Thanksgiving. Ces dernières années, il a acquis une énorme popularité ici auprès des acheteurs britanniques désireux de prendre une longueur d’avance sur leurs achats de Noël.

en relation

Les soldes du Black Friday sont également le moment idéal pour acheter les articles coûteux qui pourraient être remplacés – pensez aux réfrigérateurs-congélateurs, aux machines à laver et aux matelas.

Sans doute le meuble le plus important que vous posséderez jamais, un matelas de haute qualité est meilleur pour votre santé, votre humeur, votre concentration et, en ces temps étranges, avouons-le, probablement là où vous passerez la majorité de votre verrouillage hivernal.

Avec autant de détaillants désireux de participer au train de vente du Black Friday, il peut être très difficile de trier les véritables bonnes affaires des offres de jetons voyantes.

Heureusement, chez ES Best, nous avons fait le travail d’infiltration et avons sélectionné les meilleures offres pour vous. Des lits-dans-une-boîte aux ressorts ensachés à tension moyenne et tout ce qui se trouve entre les deux, vous pouvez être assuré que vous trouverez les meilleures offres de matelas dans notre tour d’horizon ci-dessous.

Pourquoi ne pas compléter votre nouveau lit avec un surmatelas frais – qui peut augmenter la longévité de votre matelas – ainsi que une nouvelle couette d’hiver haute tog, oreillers et draps? Si l’on considère le fait qu’en moyenne, nous passerons un tiers de notre vie au lit, nous pouvons tout aussi bien en faire l’endroit le plus confortable qui soit.

Nous ajouterons de nouvelles offres dans cette pièce au fur et à mesure qu’elles se présenteront, alors marque-page ES Best, et revenez souvent.

en relation

Meilleures offres de matelas Black Friday

Simba

Les experts du sommeil ont annoncé qu’il enlèverait 35% sur les dépenses de 300 £ ou plus. Célèbre pour son lit-dans-une-boîte, l’offre s’étend de maintenant jusqu’au 27 novembre. L’accord comprend les matelas Simba Hybrid et Simba Hybrid Pro, parmi les meilleurs du moment.

(Simba)

Matelas

Le week-end du Black Friday, 20% de réduction sur tous les matelas et 10% de réduction sur les cadres de lit sélectionnés.

Nectar sommeil

À partir du 23 novembre, il y a 100 £ de réduction sur les matelas de toutes tailles et jusqu’à 30 pour cent sur les meubles de chambre et la literie chez Nectar. Le Cyber ​​Monday – 30 novembre – la marque de matelas offre 100 £ de réduction sur ses modèles ainsi que 20% de réduction sur le retrait de vieux matelas et de lits.

La marque propose également la livraison gratuite et deux oreillers gratuits tout au long du week-end.

(Nectar)

DreamCloud

La marque innovante de matelas en mousse propose 300 £ de rabais sur les matelas toutes tailles du 21 novembre jusqu’au Cyber ​​Monday.

veille sommeil

Du 24 novembre au 2 décembre, il y aura des réductions sur toute la gamme de veille. Vous pouvez réduire de 20% les matelas haut de gamme de la marque ainsi que les cadres de lit. Tirez le meilleur parti de 25% sur les matelas d’origine et de 35% sur le modèle plus léger.

Matelas Emma

Vous pouvez économiser jusqu’à 237,65 £ sur les matelas et jusqu’à 68,95 £ sur le matelas Emma Cot préféré des fans.

Entrez simplement le code BLACK35 à la caisse pour profiter au maximum de l’offre. Tous les produits sont livrés avec un essai de 200 nuits et une garantie de 10 ans.

(Emma)

Matelas en ligne

Le détaillant en ligne de matelas a jusqu’à 70% d’économies et livraison gratuite le lendemain.

La société Cotswold

Ce vendredi noir, The Cotswold Company renonce à la vente traditionnelle, et se concentre plutôt sur la reddition à l’environnement. Entre le Black Friday et le Cyber ​​Monday, chaque commande est accompagnée d’une dédicace complémentaire d’arbre.

Vous pouvez le garder pour vous ou le donner à quelqu’un de spécial, et sachez que vous contribuerez à jouer un rôle dans un avenir plus vert. Dites simplement à Cotswold son nom et son adresse e-mail, et ils lui enverront un certificat avec les détails de l’arbre et où ils peuvent le trouver.

Bensons pour lits

Il y a une gamme d’offres en cours chez Bensons for Beds dans un événement qu’ils appellent novembre noir. Vous pouvez acheter l’iGEL Advance avec des oreillers iGEL gratuits avec des achats de 300 £ de réduction. Il y a 200 £ de réduction sur les têtes de lit assorties, 300 £ de réduction sur les poufs, 50 £ de réduction sur la gamme Aria et 20% de réduction sur tous les matelas Rollo.

Rêves

(Dreams) Jusqu’à 60% de réduction sur un large choix de matelas et de lits, y compris des marques telles que Hyde & Sleep, Feather & Black, Revived Silentnight, Team GB et TheraPur 25% de réduction sur certains produits Silentnight 20% de TOUS les matelas Feather & Black

Meilleures offres de literie Black Friday

CRÉPUSCULE

Dès le lundi 23 novembre, DUSK lancera ses offres Black Friday. Ce sera la plus grande vente de la marque de linge de lit avec une réduction étonnante de 50% sur sa literie et ses accessoires 100% coton et coton égyptien, et 15% de réduction supplémentaire en utilisant le code SAUVEGARDER15.

Sheridan

La marque de literie de luxe australienne Sheridan offre 60% de réduction sur ses lots de serviettes à séchage rapide en graphite et blanc. Vous pouvez également obtenir des pièces de 500 fils avec 50% de réduction et des robes à séchage rapide avec 40% de réduction. Du 23 au 30 novembre, retirez 10% de plus sur les offres susmentionnées jusqu’à 60% de réduction.

(Sheridan)

Mela

Avec le label ES Best, Mela propose sa gamme de couvertures lestées, couettes et draps avec 20 pour cent de réduction.

Slumberdown

Achetez Slumberdown sur Amazon et vous pourriez gagner 60% de leur literie de rêve. Quelques offres proposées incluent:

Porcelet au lit

La marque de vêtements d’intérieur et de literie en lin Piglet propose 20 pour cent de réduction du 23 au 30 novembre avec le code BF20.

(Porcelet)

Kally Sleep

Il y a jusqu’à 70% de rabais sur les produits Kally Sleep du 23 au 30 novembre. Investissez dans l’oreiller anti-ronflement le plus vendu de la marque (était: 29,99 £, maintenant: 14,99 £), un nid pour bébé (était: 79,99 £, maintenant: 49,99 £) ou un surmatelas rafraîchissant (était: £ 79,99, maintenant: 49,99 £) pour moins.

Il y a aussi 25 pour cent de rabais sur l’oreiller en mousse à mémoire de forme, l’oreiller cervical et 20 pour cent sur notre oreiller de corps Kally préféré.

Hampton et Astley

Du 26 au 30 novembre, il y aura des réductions à tous les niveaux à Hampton et Astley.

Entrez le code BEST pour obtenir 50% de réduction les bougies parfumées à la cire naturelle, la literie de luxe en coton égyptien et les serviettes en coton égyptien ainsi que certains ensembles de literie. Il y a également deux oreillers gratuits d’une valeur de 39,99 £ lorsque vous magasinez certaines lignes de literie.

(Hampton et Astley)

Woolroom

Woolroom – la marque spécialisée dans la literie en laine – offre jusqu’à 35% d’économies sur sa gamme de literie, couettes, oreillers et surmatelas.

en relation