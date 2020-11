W

La date est inscrite dans notre calendrier depuis des semaines et maintenant l’événement que nous attendions est enfin arrivé.

Nous sommes peut-être dans Lockdown 2.0 mais il y a une lueur d’espoir et d’excitation sous la forme du Black Friday.

Officiellement organisée du 27 au 30 novembre, la folie des ventes vous donne la chance de devenir fou avec tous vos achats de Noël et de franchir enfin le pas sur ces produits convoités qui vous intéressent.

Bien que le week-end Cyber ​​soit réputé pour son offre technologique, il n’y a pas de meilleur moment pour donner un peu de piquant à votre maison. Partout dans le monde, les marques d’articles pour la maison réduisent les prix de leurs produits – et après des mois à regarder les quatre mêmes murs de notre maison, nous ne pourrions être plus reconnaissants.

Mettez à jour votre jeu de meubles pour moins cher ce Black Friday avec notre sélection des meilleures marques d’articles pour la maison en vente.

Oliver Bonas

Du 27 au 30 novembre, les tissus d’ameublement chics d’Oliver Bonas seront proposés et comprendront de la verrerie, de la vaisselle, des cadres photo et d’autres nick nacks que vous voudrez ajouter à votre panier.

Accueil H&M

Il y a 20% de rabais sur tout chez H&M Home. Bien que la marque soit surtout connue pour sa mode, c’est la nouvelle offre pour la maison qui a vraiment attiré notre attention. Obtenez des tissus d’ameublement comme ce tapis à poils de coton lumineux et léger (était: 49,99 £, maintenant: 39,99 £) ou cette suspension en métal (était: 119,99 £, maintenant: 95,99 £).

(H&M)

Habitat

Si vous cherchez à réorganiser votre espace, Habitat devrait être l’un de vos premiers ports d’escale et encore plus pendant le Black Friday, car la marque offre jusqu’à 50% d’économies sur les gammes du 26 au 30 novembre.

Amara

Il y a plus de cinq mille produits proposés à Amara de la variété des meubles durs et mous. Vous pouvez vous attendre à des personnalités telles que Ralph Lauren Home, Anya Hindmarch, Hugo Boss, Yves Delorme et Tom Dixon avec jusqu’à moitié prix.

ScS

Il y a 65% de réduction sur les canapés et les tapis chez les spécialistes ScS ainsi qu’un bon de réduction supplémentaire de 25 £ qui peut être dépensé en ligne et en magasin.

Wayfair

Vous pouvez compter sur Wayfair pour faire tout ce qui est en son pouvoir pendant le Black Friday. Les réductions commencent le 20 novembre et se poursuivront jusqu’au 4 décembre. Vous pouvez acheter des canapés et des sectionnels à partir de 249 £, des lits et matelas à partir de 99 £, des tapis à partir de 19,99 £, des bureaux et des chaises à partir de 79,99 £ et des coussins et plaids à partir de 14,99 £.

(Wayfair)

Urban Outfitters

Si vous êtes fan de l’offre d’articles pour la maison originaux d’Urban Outfitters, vous allez adorer ça. Il y a jusqu’à 50 pour cent de rabais sur des milliers de produits chez le détaillant (y compris la mode masculine et féminine).

Lumières emblématiques

Illuminez votre espace avec les élégantes lampes de plafond, de table et de bureau proposées par Iconic Lights. La gamme best-seller est disponible à 10% de réduction avec le code BESTSELLER10. Du 27 au 27 novembre, entrez BLACK10 pour la même réduction, tandis que le Cyber ​​Monday, il y a 15% de réduction avec le code CYBER15.

Emma Bridgewater

La marque britannique Emma Bridgewater est appréciée pour ses céramiques peintes ludiques et ce Black Friday, vous pouvez les acheter avec 20% de réduction du 24 au 30 novembre.

La Redoute

La vente est déjà en cours chez la marque française de mode et d’articles pour la maison La Redoute où jusqu’au 1er décembre, il y aura jusqu’à 40% de réduction sur tout.

( La Redoute )

Flooring Superstore, Direct Wood Flooring et Grass Direct

Des économies allant jusqu’à 50% sur les trois marques ci-dessus seront réalisées tout au long du mois de décembre. Appliquez le code BLACK10 pour obtenir un rabais supplémentaire de 10% sur les commandes de Flooring Superstore et Direct Wood Flooring et BLACK20 chez Glass Direct pour obtenir 20% de réduction.

Chéris de Chelsea

Sur sa gamme de canapés de luxe, il y a 35% de réduction sur la commande et jusqu’à 70% de réduction sur le dédouanement chez Darlings of Chelsea du 16 au 30 novembre.

Vente du Black Friday MADE

Nous avons été à la maison cette année, enfermés dans des marathons épiques de Netflix, en train de préparer une tempête et de nous prélasser sur le canapé. Inutile de dire que vos meubles peuvent avoir l’air un peu plus mauvais pour l’usure – mais vous pouvez les mettre à jour pour moins cher grâce à la méga vente Black Friday de MADE.

En plus d’énormes barres obliques sur les meubles et les articles ménagers, la boutique propose également la livraison GRATUITE. Des objets coûteux comme les lits et les canapés d’angle aux lits de rangement et aux sièges de style, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire d’une maison une maison.

( FAIT )

Swyft

Pas tout à fait une offre BF, mais une façon fantastique de rembourser l’environnement, Swyft Homes plante deux arbres pour chaque canapé vendu, encourageant les clients à acheter non seulement avec style mais aussi de manière durable. La marque de sofa-in-a-box travaille avec l’organisation caritative internationale de conservation World Land Trust pour planter deux arbres pour chaque canapé vendu.

(Swyft)

Rockett St George

À partir du 20 novembre, lorsque vous dépensez plus de 100 £ chez Rockett St George, la marque vous offrira des bons. Le Black Friday proprement dit, il y aura une vente exclusive dans laquelle les produits bénéficieront d’une gamme de remises, de 30 à 50 pour cent. La vente se déroulera jusqu’au 30 novembre à minuit.

(Rockett St George)