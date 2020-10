Amazon Prime Day est peut-être le meilleur jour de l’année pour conclure des offres massives sur tout, de l’électronique aux articles ménagers de tous les jours et tout le reste. Alors que les acheteurs parcourent la vente annuelle de cette année, qui a été reportée de juillet à octobre en raison de la pandémie de coronavirus, ils seront probablement à la recherche de nouveaux appareils pour diffuser certaines de leurs séries et films préférés. Heureusement, Amazon facilite la frénésie en déplacement, y compris les séries préférées comme Yellowstone de Paramount Network, avec des offres massives sur les téléphones.

Co-créé par Taylor Sheridan et John Linson, Yellowstone a fait ses débuts sur Paramount Network en juin 2018, avec Kevin Costner dans le rôle de John Dutton, qui contrôle le plus grand ranch contigu aux États-Unis et est constamment attaqué par ceux qu’il borde, y compris les promoteurs fonciers. , une réserve indienne et le premier parc national d’Amérique. La série a rapidement été acclamée par la critique, marquant un renouvellement de la saison 4 avant même sa première saison 3, et est devenue la fanfare de nombreuses montres de frénésie. Donc, que vous souhaitiez offrir une montre à la série pour la première fois ou simplement intégrer un épisode ou deux lors de vos déplacements quotidiens, obtenir un tout nouveau téléphone avec une réduction record sur Prime Day est la voie à suivre.

Pour obtenir des remises Prime Day, vous devez vous assurer que vous êtes un membre Prime – un abonnement annuel coûte 119 $, alors que le paiement mensuel est de 12,99 $ par mois. Une fois inscrit, vous aurez accès à toutes les offres Prime Day ainsi qu’à de nombreux autres avantages, notamment la livraison gratuite de deux jours et l’accès à une longue liste d’émissions et de films à diffuser. Pour trouver un nouvel appareil sur lequel diffuser Yellowstone, consultez les options ci-dessous.

Samsung Galaxy Note 20

(Photo: Amazon.com)

Avec son écran de 6,7 pouces et sa résolution de 2400 x 1080 pixels, le Samsung Galaxy Note 20 arbore l’un des meilleurs écrans qui le rend parfait pour le streaming. La batterie intelligente apprend de la façon dont vous travaillez et jouez pour optimiser la durée de vie de la batterie, et la fonction Samsung DeX vous permet de vous connecter à un moniteur ou à un téléviseur pour regarder des films ou des vidéos. De plus, le processeur hyperfast transforme votre travail, vos jeux et votre frénésie afin que vous puissiez effectuer plusieurs tâches à la fois sans ralentir. Pendant Amazon Prime Day 2020, le Samsung Galaxy Note 20 bénéficie d’une réduction de 25%, ce qui porte le total de 999 $ à 749,99 $. Pour plus de détails, visitez Amazon ici.

Google Pixel 4 XL

(Photo: Amazon.com)

Tout comme le Samsung Galaxy Note 20, le Google Pixel 4 XL possède une taille d’écran impressionnante de plus de 6 pouces, mesurant 6,3 pouces. Cette grande taille d’écran vous permet de regarder facilement vos émissions préférées, comme Yellowstone, sans manquer l’expérience de visionnage. Ce téléphone dispose également d’un écran OLED et d’une résolution de 1440 x 2960 pixels et d’une densité de pixels de 522 ppp. La batterie adaptative apprend vos applications préférées et réduit la puissance à celles que vous utilisez rarement, afin que vous puissiez intégrer plus de diffusion avant de devoir chercher une prise. Actuellement, le Google Pixel 4 XL passe de 999 $ à seulement 649 $. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Apple iPhone 11 Pro

(Photo: Amazon.com)

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un Apple iPhone 11 Pro de 256 Go pour seulement 839,99 $. Se vend généralement au prix de 1159,99 $, soit une réduction de 28%, une affaire majeure pour un téléphone haut de gamme avec une expérience de streaming incroyable. Ce téléphone dispose d’une taille d’écran de 5,85 pouces en diagonale, ce qui est un peu plus petit que les autres téléphones de cette liste, et d’un écran Super Retina XDR. Ce téléphone présente également des améliorations significatives de la batterie par rapport aux iPhones précédents. Il est important de noter que l’offre Amazon Prime Day concerne un produit d’occasion, qui est soutenu par la garantie renouvelée d’Amazon. Pour plus de détails, consultez-le sur Amazon ici.

