Le danger de rejoindre la brigade cycliste sur lockdown 1.0 est maintenant que vous avez le bogue. Qu’est-ce que les cyclistes ne vous disent pas avant de vous inscrire? Un vélo ne suffit jamais.

Si vous avez opté pour le look élégant du vélo de ville, vous vous rendrez compte que vous voulez une machine de vitesse pour parcourir Richmond Park un dimanche. Si vous avez opté pour un vélo de route, la possibilité d’aller plus loin pour la même puissance de pédale vous incite soudain à rejoindre l’équipe de vélos électriques.

La bonne nouvelle est que les baisses de prix de cette semaine avant Noël signifient que vous pouvez vous permettre les deux (ou les trois!). De l’offre hybride héros au scooter électrique que vous pouvez plier et porter par-dessus votre épaule, ce sont les meilleures réductions cyclistes pour profiter de ce Black Friday.

Vélos de route

L’endroit le plus sûr pour commencer si vous êtes débutant est d’acheter un vélo de route – rapide et polyvalent pour parcourir la ville, et moins d’un investissement qu’un modèle électrique. Si vous magasinez, vous pouvez en acheter un bon pour moins de 150 £.

Pour les trajets plus longs, les experts recommandent un vélo hybride ou de route, tandis que les vélos pliants sont judicieux si le stockage des vélos est limité ou si vous bravez l’heure de pointe à Clapham Junction.

Vélos enfants

Vélos électriques

Tout d’abord, posez-vous une question: faites-vous du vélo pour la sueur ou pour battre le bus? Dans ce dernier cas, envisagez de rejoindre la brigade de vélos électriques. Cela vous aidera à gravir les collines afin que vous puissiez être plus aventureux avec vos itinéraires, et vous pouvez toujours choisir de faire des efforts – le bonus est que vous allez plus loin pour le même niveau d’effort.

Scooters électriques

Les scooters bros ont peut-être un représentant, mais il y a une raison pour laquelle ils se faufilent en costume – la beauté d’un scooter électrique est qu’il combine la facilité d’un vélo électrique avec la merveille de se tenir debout et donc de ne pas risquer de déchirer votre pantalon. Ils sont également plus petits et plus légers, vous pouvez donc le porter par-dessus votre épaule lorsque vous arrivez au bureau ou à l’appartement de votre compagnon. Tout le monde a de la place dans son couloir pour un scooter.

Kit vélo

Maintenant que tout le monde est cycliste, Noël est facile. Le Black Friday est l’excuse parfaite pour faire le plein de cadeaux Secret Santa pour cet oncle obsédé par le cyclisme – et maintenant votre sœur aussi. Les pompes à vélo, les navigateurs de guidon et les nouvelles vestes de vélo élégantes sont en tête des listes de Noël cette année, alors assurez-vous de saisir toutes les offres pendant que vous le pouvez.

Offres de tenues de cyclisme

Offres de technologie de cyclisme

Offres de casque de vélo

Offres de sac à dos de cyclisme

