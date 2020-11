W

Nous ne pouvons pas voyager à l’étranger pour le moment, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas planifier l’année à venir. Le printemps sera là avant que vous ne le sachiez, avec le déploiement d’un nouveau vaccin Covid (doigts croisés), un assouplissement des restrictions et une certaine normalité – enfin.

La plupart d’entre nous auront également des jours de vacances supplémentaires à prendre, en les reportant à partir de 2020, l’année où tout le monde est resté à la maison. Dans cet esprit, il convient de prêter attention à la multitude d’offres de voyage qui sifflent sur Internet ce week-end du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Que vous ayez envie de vous réveiller dans un nouveau fuseau horaire (Caraïbes, n’importe qui?) Ou que vous souhaitiez explorer un nouveau coin du Royaume-Uni, il existe de nombreuses offres qui vous permettront de récupérer votre carte de crédit et de dépoussiérer votre passeport.

(On peut recommencer à rêver de vacances)

L’expert en voyages grand public de Skyscanner, Jon Thorne a des conseils pour obtenir les meilleures offres.

Conseil d’expert: comment obtenir les meilleures offres de voyage pour le Black Friday

Guichet unique: Le hub d’offres de Skyscanner comprend une recherche d’offres du Black Friday. Il montrera les prix les plus compétitifs de toutes les compagnies aériennes partenaires, ainsi que des conseils de voyage et des astuces pour réserver un voyage en toute sécurité.La flexibilité est le ticket: Être flexible et vous pourriez débloquer des tarifs moins chers. Si vous êtes prêt pour une aventure, faites preuve de prudence et cherchez partout. Cela pourrait signifier découvrir un joyau caché ou une nouvelle destination, tout en vous faisant économiser de l’argent.Mix & Match pour économiser de l’argent: S’ouvrir aux combos de vols peut également réduire les coûts. Vérifiez si la réservation de tarifs simples avec différentes compagnies aériennes fait baisser le prix.Soyez au courant: En plus du hub d’offres de Skyscanner, inscrivez-vous à la newsletter pour en savoir plus sur les ventes à venir. Idem pour les newsletters de vos compagnies aériennes préférées. Volez à des heures inhabituelles: Envisagez de voyager un jour avant ou après vos dates d’origine; voler les jours les moins populaires de la semaine est toujours moins cher.Laissez tomber: Abonnez-vous aux alertes de prix pour surveiller les coûts. Si vous êtes prêt à parier et à attendre, le prix pourrait baisser à la dernière minute.Réservation en toute tranquillité: Utilisez la recherche pour afficher uniquement les compagnies aériennes avec des billets flexibles. Skyscanner met en évidence les billets flexibles afin qu’ils soient faciles à repérer. Ils devraient offrir une protection si la situation dans votre pays d’origine ou de destination change

Après l’année que nous avons eue, vous seriez pardonné d’être dans un bras de fer émotionnel; d’un côté vouloir une holida, mais de l’autre, se méfier de mettre de l’argent sur un vol ou des vacances alors que les choses sont encore très en suspens.

Si voyager en 2020 nous a appris quelque chose, c’est que l’assurance n’est pas négociable. Money.com dit: «Assurez-vous de ne pas oublier de souscrire une assurance voyage lorsque vous réservez votre escapade. Les plans ne se déroulent pas toujours sans heurts, et étant donné le récent effondrement de Thomas Cook qui a laissé des milliers de voyageurs bloqués à travers le monde, il est logique de se préparer.

De nombreuses offres de voyage Black Friday proposent des changements gratuits de date et de nom, donc si les choses ne se passent pas comme prévu, vous devriez être protégé, mais il n’a jamais été aussi important de lire les petits caractères et de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires.

Des meilleures compagnies aériennes aux trous de boules de boutique dans un paradis ensoleillé, il y a beaucoup d’offres incroyables qui sifflent. Notre conseil? Attrapez-les pendant que vous le pouvez.

Meilleures offres de vols pour le Black Friday

British Airways – 20% de réduction sur les vols et les escapades en ville à partir de 99 £ par personne

( Barcelone )

Lancez-vous dans vos projets de voyage pour 2021 chez British Airways, où il y a pas mal d’offres à conclure le Black Friday. Pour un voyage rapide vers le continent, vous pouvez vous attendre à 33% de réduction sur les mini-séjours vers des destinations aussi diverses que Barcelone, Bilbao et Budapest (vols + hôtel). Ensuite, il y a 200 £ de réduction sur les réservations de vacances tout compris, pour ceux qui ont passé la meilleure partie de cette année à rêver d’une escapade totalement sans soucis et entièrement payée.

Les membres du BA Executive Club peuvent également bénéficier d’une réduction de 20% sur les vols partout avec le code de réduction: BFOffer. Si vous n’êtes pas encore membre du Club, vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous pouvez commencer à accumuler des Avios immédiatement pour profiter de vos futurs vols.

Virgin Atlantic – tarifs à partir de 239 £

( Plage de Miami )

Lançant sa vente Black Friday la plus généreuse de tous les temps, Virgin Atlantic propose un aller-retour de classe supérieure à partir de 999 £, Premium à partir de 599 £ et Economy Light à partir de 239 £ à travers Virgin Atlantic et Delta vers des destinations de Miami à Mumbai.

Selon la destination et la période de l’année, les billets de classe supérieure peuvent généralement coûter plus de 1200 £, donc si vous avez toujours voulu tourner à gauche lors de l’embarquement, c’est votre chance.

La politique de réservation flexible de la compagnie aérienne permet aux clients de changer les dates de leur voyage jusqu’à deux fois ainsi que de changer de nom une fois, les frais associés étant annulés – bien qu’une différence de tarif puisse s’appliquer.

Icelandair – Reykjavík à partir de 65 £ aller-retour et l’Amérique du Nord à partir de 269 £ par personne aller-retour

(Islande)

Icelandair organise une «vente flash du vendredi noir» qui voit le prix des sièges réduit à 28 destinations européennes ainsi qu’à travers l’Atlantique à New York, Boston ou Toronto. Avec la majorité des voyages entre juin et septembre de l’année prochaine, c’est le moment idéal pour prendre un vol pas cher pour les vacances d’été 2021. Départs d’Heathrow et de Manchester.

easyJet – évadez-vous à partir de 24,99 £

(easyJet)

Bouclez votre ceinture pour l’offre Black Friday d’easyJet où 350000 sièges sont en vente sur le réseau – à partir d’un minuscule £ 24,99. La vente se termine à 8h le 2 décembre avec un voyage allant du 10 décembre jusqu’à la fin de septembre 2021, ce qui en fait un choix parfait pour les escapades estivales.

Opodo – petits prix pour de grands projets de vacances

(Staue of Liberty de New York)

Comment ça sonne Athènes à partir de 19 £? Et New York à partir de 244 £ ou Bangkok à partir de 393 £? Ce ne sont là que quelques-unes des offres disponibles sur Opodo.fr, où des remises allant jusqu’à 20% sont prêtes et attendent d’être mises en sac. L’avantage est que vous pouvez également réserver une location de voiture et un hébergement sur le site, ce qui vous permet de créer un forfait personnalisé qui vous convient. Il y a la possibilité de changer de réservation gratuitement si des restrictions s’appliquent, et comme étape supplémentaire, toutes les assurances Opodo incluent la couverture Covid-19.

Si vous préférez un mode de voyage plus lent avec des extras, des vacances en croisière peuvent être une excellente façon de procéder. Réservez la croisière fluviale européenne 2022 d’Emerald Waterways et économisez jusqu’à un grand par couple.

Meilleures chambres et offres du Black Friday

30% de réduction sur les chambres chez Booking.com

Des gemmes de GB à partir de 17 £ aux chambres en passant par certains des hôtels Grande Dame d’Europe, Booking.com a pris de l’ampleur ce Black Friday.

Il y a des milliers d’offres de chambres d’hôtel à conclure, et à partir de 30% de réduction, elles sont parfaites pour tout, d’un week-end bon marché et joyeux à un voyage épique inoubliable. Les offres sont disponibles à la réservation jusqu’au 1er décembre pour les voyages jusqu’au 31 décembre 2021.

50% de réduction sur les chambres du Melia Hotels International

(Gran Melia Iguazu)

Avec des avant-postes dans des destinations aussi éloignées que les chutes d’Iguazu et le Mexique, les offres Black Friday de Melia Hotels vous permettront de dépoussiérer votre passeport. La chaîne offre jusqu’à 50% de réduction sur les séjours dans certains de ses hôtels, avec annulation gratuite disponible pour une totale tranquillité d’esprit.

Gran Melia Iguasu: 45% de réduction et annulation gratuite, ainsi qu’un crédit d’hôtel de 50 $ à dépenser pour les séjours avant le 31 juin 2021 (lors de la réservation sur melia.com). Était: 254 £ pn, maintenant: 152,40 £.

35% de réduction sur les suites de luxe à Jade Mountain, Sainte-Lucie

(Montagne de Jade)

Surplombant les emblématiques montagnes Piton de Sainte-Lucie, Jade Mountain est un refuge de luxe qui ressemble au décor d’un film Bond. Le complexe, petit mais exclusif, ne compte que 23 suites (ou sanctuaires) ouvertes aux murs, toutes avec des piscines privées à débordement et une troupe de majordomes personnels.

Naturellement, un tel luxe sans vergogne a un prix, mais ce vendredi noir, c’est 35% de moins lors de la réservation des sanctuaires Star et Moon Infinity Pool, qui comprend un dîner sur la plage sous les étoiles.

La station sœur Anse Chastanet est située plus bas sur la colline et ce qui lui manque en vue imprenable sur les montagnes, elle compense par des vues sur la mer étincelantes. Ce vendredi noir, il offre jusqu’à 40% de réduction, plus un crédit spa de 100 $ lors de la réservation dans les chambres Superior et Hillside Deluxe du complexe.

Réservez l’une des offres du 26 au 30 novembre 2020 pour voyager du 3 janvier au 19 décembre 2021 (des dates d’interdiction s’appliquent).

Athènes à partir de 19 £ chez Opodo

(Athènes)

La capitale grecque à partir de 19 £, New York à partir de 244 £ et Bangkok à partir de 393 £ – vraie vie ou fantaisie? Ce ne sont là que quelques-unes des offres sur Opodo.co.uk, où des remises allant jusqu’à 20% attendent d’être retirées du carrousel de vente. Réservez également une location de voiture et des chambres sur le site et créez un forfait qui vous permettra de voyager à votre guise. Il y a la possibilité de changer de réservation gratuitement si des restrictions s’appliquent, et comme étape supplémentaire, toutes les assurances Opodo incluent la couverture Covid-19.

30% de réduction sur les chambres du Taj 51 Buckingham Gate Suites and Residences

Des vacances dans votre ville natale – pourquoi pas? Appréciez pleinement les sites que les touristes affluent à travers le monde pour voir avec un séjour au Taj 51 Buckingham Gate Suites and Residences. Situé à deux pas de St. James ‘Park, il est idéalement situé pour retomber amoureux de Londres. L’offre Black Friday est de 30% sur le meilleur tarif disponible, avec des chambres à partir de 300 £, valable pour les séjours avant la fin du mois d’août de l’année prochaine.

Il existe une offre similaire à l’hôtel jumeau St James Court, un Taj Hotel, où vous pouvez obtenir 30% de réduction sur les chambres, à partir de 200 £.

Meilleures offres de croisière Black Friday

Voies navigables d’émeraude

(Siem Reap)

Si vous préférez un mode de voyage plus lent avec des extras, des vacances en croisière peuvent être une excellente façon de procéder. Livre Croisière fluviale européenne 2022 d’Emerald Waterways et économisez jusqu’à un grand par couple. L’offre comprend un forfait boissons premium gratuit, 150 € par cabine à dépenser à bord, et si vous payez en totalité un an avant votre date de départ, vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 10%.

Plus loin, il y a Excursions de 15 jours à travers le Cambodge et le Vietnam, admirant des sites comme Siem Reap, le magnifique Angkor Wat et se terminant dans la ville animée de Ho Chi Minh. Réservez maintenant pour économiser jusqu’à 1700 £ par couple, et vous bénéficierez d’un forfait boissons premium gratuit, ainsi que d’une réduction supplémentaire de 10% lorsque vous payez l’intégralité de votre facture 12 mois avant le départ.

Cela peut sembler piquant, mais si vous considérez que tous les prix comprennent les vols aller-retour, les transferts, les croisières indiquées, tous les pourboires et pourboires, tous les repas à bord, les excursions et les expériences avec des guides locaux compétents, c’est une super affaire.

Croisières panoramiques

(Budapest)

Les lève-tôt peuvent attraper le ver, mais les super lève-tôt attrapent des offres de croisière uniques. Scenic récompense les planificateurs avec 800 £ de réduction par personne pour ses croisières fluviales européennes 2022 (qui prennent la gloire de Vienne, Bratislava et Budapest) – et il comprend des transferts privés de porte à porte avec chauffeur. Payez le voyage 12 mois avant le départ et vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 10% sur le coût de votre voyage.