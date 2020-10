Amazon Prime Day approche à grands pas et les membres Prime se préparent à profiter de certaines offres pour améliorer leurs entraînements ou leurs longues sessions de jeu avec de nouveaux écouteurs ou casques. Heureusement pour les clients potentiels, Amazon.com fait déjà le plein d’offres pour ceux qui souhaitent profiter des ventes chaudes. Bien qu’il n’y ait que quelques articles disponibles, Amazon offre une valeur sérieuse pour ceux qui ont besoin de casques et d’écouteurs.

Il est maintenant essentiel de se souvenir de certaines choses en ce qui concerne les offres Prime Day. Tout d’abord, vous devez vous abonner à Amazon Prime. C’est le service d’abonnement premium d’Amazon qui comprend des avantages tels que la livraison gratuite de deux jours et l’accès à de nombreux films et émissions de télévision à diffuser. Vous pouvez voir tous les avantages associés à un abonnement Prime ici.

Pour accéder aux offres sur les meilleurs équipements de talonnage, vous devez vous abonner à Amazon Prime. Non seulement cela vous donne accès à ces offres de tous les jours, mais également à une multitude de nouvelles offres à venir mardi et mercredi. Pour l’instant, voici trois principales options pour améliorer les entraînements, les sessions de jeu ou les promenades dans le quartier.

La remise en forme à la maison est essentielle à l’ère du COVID-19, tout comme la recherche du moyen idéal de diffuser une musique inspirante. Disponible pour 129,95 $, les écouteurs intra-auriculaires JBL Under Armour FLASH amélioreront toute course ou séance de cardio dans le garage. Les écouteurs résistants à la transpiration et étanches comprennent des embouts auriculaires ailés qui les gardent en sécurité dans les oreilles même pendant les entraînements les plus difficiles. De plus, l’audition bionique réduit automatiquement le son et amplifie la parole afin que vous puissiez discuter avec votre partenaire d’entraînement sans le supprimer. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Bien que les écouteurs soient parfaits pour les entraînements, il y a des moments où les écouteurs circum-auriculaires offrent des avantages supplémentaires. Le JBL Tune 600BTNC, disponible au prix de 59,95 $, aidera à bloquer le bruit environnant dans un avion ou à la salle de sport tout en se connectant à des téléphones ou des tablettes avec Bluetooth. La conception légère et pliable permet de glisser facilement les écouteurs dans un petit sac lors de vos déplacements, et l’autonomie de 16 heures de la batterie efface tout problème de manque de jus. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Les écouteurs sont essentiels pour une variété de passe-temps, y compris les jeux vidéo. Le casque de jeu amplifié Turtle Beach Recon 200, disponible au prix de 49,95 $, est l’article parfait pour une soirée de Call of Duty ou un autre jeu en ligne. Le casque comprend une batterie rechargeable et délivre un son amplifié. Le principal argument de vente du casque Turtle Beach est qu’il est compatible avec la Xbox One, la PS4, la Nintendo Switch et plusieurs appareils mobiles. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.