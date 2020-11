T

La date est depuis longtemps inscrite dans nos agendas et maintenant le grand jour approche à grands pas.

Non, nous ne parlons pas de Noël, mais du Black Friday qui a lieu le 27 novembre de cette année – le lendemain de Thanksgiving.

Lire la suite

Black Friday 2020: date, offres et histoire révélées

L’importation américaine a pris d’assaut le monde avec des marques partout dans le monde saisissant l’occasion de réduire et de réduire les prix à tous les niveaux et sur tous les articles, de la mode et de la beauté aux téléviseurs et aux réfrigérateurs.

Après presque un an de travail à domicile, ce sont les offres de PC et d’ordinateurs portables qui nous intéressent. S’adapter au passage de la vie de bureau à la maison a été pour le moins difficile, mais ce sont surtout des difficultés techniques qui nous causent un stress excessif. Cela n’a pas besoin d’être le cas. Le Black Friday est l’occasion idéale d’investir dans un nouvel appareil à des prix plus abordables pour vous faciliter la vie à la WFH.

Que vous travailliez, diffusiez, étudiez ou jouiez, il existe un appareil à la pointe de la technologie qui vous convient, avec le processeur dont vous avez besoin. Que vous soyez fixé à votre bureau et que vous ne soyez pas dérangé par un appareil plus lourd, ou que vous voyagiez pour affaires et que vous ayez besoin de quelque chose de léger, il sera probablement en vente ce Black Friday. Grand écran, petit écran, imagerie cristalline ou son puissant, vous pourrez le trouver. Vraiment tout ce dont vous avez besoin, il y a un appareil pour correspondre et plus que probablement, il sera inclus dans le cadre du week-end de réduction.

Du Black Friday au Cyber ​​Monday, il y aura des ordinateurs portables, des accessoires pour ordinateurs portables et tout ce qui est informatique à des prix incroyables pour que vous puissiez mettre à niveau votre technologie essentielle. Faites le grand saut sur l’article que vous avez récemment recherché – il n’y a pas de meilleur moment pour magasiner.

Nous avons éliminé la difficulté du processus et rassemblé les meilleures offres d’ordinateurs portables à acheter dès maintenant.