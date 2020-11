UNE

près une longue montée en puissance et beaucoup d’anticipation, les ventes du Black Friday sont à nos portes.

Vous avez peut-être déjà effectué des achats, mais il s’agit en fait d’une importation américaine – cela a lieu le lendemain de la célébration de Thanksgiving par les États-Unis. Maintenant, il est devenu une énorme vente mondiale – considérée par beaucoup comme un moyen de faire de bonnes affaires avant Noël et le nouvel an.

Cette année, ils démarrent plus tôt que jamais, les détaillants révélant des rabais vraiment incroyables pour le grand week-end, qui cette année se déroule d’aujourd’hui jusqu’au 30 novembre.

Bien que ce soit le moment idéal pour sauter sur l’essentiel et les articles coûteux comme les téléviseurs et les matelas, c’est aussi une occasion incontournable de vous offrir un peu de plaisir.

Les ventes de jouets pour adultes, d’accessoires et de lingerie ont bondi cette année, presque entièrement en raison des restrictions de verrouillage et de Covid. Avec Black Friday maintenant ici, certaines des plus grandes et meilleures marques du Royaume-Uni ont révélé des rabais importants sur des produits convaincants qui vous garderont à l’intérieur et occupés cette saison.

Des jouets pour adultes à la jolie lingerie, voici les meilleures offres réservées aux adultes pour magasiner ce Black Friday.

Ici, pour rendre votre Black Friday bien meilleur, nous vous proposons des experts en bonheur sexuel, Lovehoney. Ils ont toujours été de généreux discounters et cette année, ils ont réduit jusqu’à 50% certains de ses produits.

Mais ce n’est pas tout: il y aura beaucoup plus d’offres révélées tout au long du week-end du Black Friday – alors restez à l’écoute pour en savoir plus les meilleures offres d’abord chez ES Best.

(Lovehoney) Lovehoney Silencer Whisper Quiet Classic Vibrator en rose – était: 19,99 £, maintenant: 9,99 £ Lovehoney Deluxe Mini Baguette de massage en noir – était: 39,99 £, maintenant: 19,99 £ Culotte vibrante avec télécommande Hot Date de Lovehoney – était: 39,99 £ Bondage Boutique Black Rose Collar with Nipple Clamps – était: 24,99 £, maintenant: 14,99 £ Lovehoney Magic Bullet – était: 12,99 £, maintenant: 6,49 £ Ensemble de retenue sous matelas Bondage Boutique en noir – était: 34,99 £, Lifelike Lover Classic Realistic Dildo 6 Inch in chair rose – était: 22,99 £, maintenant: 13,79 £ Lovehoney Bionic Bullet Vibrating Love Ring – était: 19,99 £, maintenant: 13,99 £ Bondage Boutique Faux Snakeskin Blindfold – était: 12,99 £ Ensemble de nuisette Liaison Late Night Taille Plus de Lovehoney en noir – était: 29,99 £, maintenant: 17,99 £ Ensemble de soutien-gorge dos nu Lovehoney Passion Flower – – était: 24,99 £, maintenant: 17,49 £ Costume d’infirmière Lovehoney Fantasy Flirty en petit et Medium – était: 24,99 £, maintenant: 17,49 £ Bondage Boutique Faux Snakeskin Silicone Ball Gag – était: 19,99 £, maintenant: 11,99 £ Dage Boutique Black Rose Poignets doublés de fausse fourrure – était: 16,99 £, maintenant: 11,89 £ Catsuit zippé Fierce Wet Look – noir petit – était: 44,99 £, maintenant: 31,49 £ Lovehoney Fierce Wet Look Zip Up Peek-A- Boo Body – noir petit – était: 34,99 £, maintenant: 24,49 £ Lubrifiant de massage 2 en 1 Lovehoney Harmony – était: 7,99 £, maintenant: 5,59 £ Lubrifiant à saveur de cerise Lovehoney – était: 7,99 £, maintenant: 5,59 £ Lubrifiant chauffant Lovehoney Glow – était: 8,99 £, maintenant: 6,29 £ Collier en fausse peau de serpent avec laisse de Bondage Boutique – était: 24,99 £, maintenant: 14,99 £ Lovehoney Ignite Orgasm Gel – était: 14,99 £, maintenant: 11,49 £ Lovehoney Plus Size Late Night Liaison Black Crotchless Lace Corps – était: 29,99 £, maintenant: 17,99 £ Lovehoney Oh! Jeu de société – était: 24,99 £, maintenant: 22,49 £

En concevant des produits qui ont l’air bien et qui se sentent bien, LELO offre aux acheteurs de quoi sourire avec jusqu’à 80% de réduction sur les produits sélectionnés.

Des masseurs sonores futuristes aux jouets à double action et aux superbes collections d’anniversaire, les remises de LELO vont de 25 à 80% d’ici le 29 novembre.

(LELO Soraya Wave)

Promesses ludiques

Le détaillant de lingerie en ligne propose des étiquettes telles que Playful Promises, Wolf & Whistle, Peek & Beau, Gabi Fresh et Fuller Figure Fuller Bust, c’est donc un excellent endroit où aller si vous voulez styliser votre garde-robe de sous-vêtements. Il y a des économies allant jusqu’à 65% à réaliser dans toutes les catégories.

Les tailles vont jusqu’à 30 alors que vous pouvez également vous attendre à des tailles de bonnet de A à H.

(Promesses ludiques)

Feuilles de figuier

Cette année, Figleaves offrira un confort ultime à la maison à partir de seulement 7 £ – leurs soutiens-gorge Smoothing les plus vendus sont disponibles dans une gamme de quatre couleurs et sont en baisse à partir de 18 £, avec une réduction de 70%.

Figleaves offre également une réduction incroyable de 25% sur les styles de la nouvelle saison et les meilleures ventes, y compris la propre marque Figleaves et d’autres grands noms tels que Calvin Klein, Freya et Uggs.

Vous pouvez également acheter des ensembles de lingerie, des soutiens-gorge et des vêtements de détente jusqu’à 70% de réduction dans son magasin Outlet.

( Feuilles de figuier )

Savage x Fenty

Inscrivez-vous pour devenir membre VIP de la marque de lignerie Fenty de Rihanna, et vous pouvez réclamer jusqu’à 60% de réduction sur les designs sélectionnés sur le site. Il y a beaucoup de modèles à avoir, avec des tailles plus disponibles conformément à l’engagement de Fenty en faveur de l’inclusivité.

(Savage x Fenty)

Soyez simplement

L’une des meilleures destinations de mode en ligne pour les femmes aux courbes, Simply Be se joindra à la manne de shopping du Black Friday avec des offres et des offres dans toutes les sections, y compris la lingerie.

(Figleaves à Simply Be)

Le sous-argument

The Underargument, une marque de lingerie dont la mission est d’autonomiser les femmes, réduit certaines collections de 30% pendant le week-end du Black Friday jusqu’au Cyber ​​Monday.

La marque appartenant à des femmes Black propose des ensembles époustouflants, conçus pour vous soutenir et vous aider à adopter votre individualité. Les tailles vont jusqu’au bonnet E et jusqu’au XXL dans le slip.

(Le sous-argument)

