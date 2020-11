B

Miss Friday n’est pas encore officiellement là, mais les accords arrivent déjà rapidement.

L’événement shopping, qui se déroule cette année du 27 au 30 novembre, a eu lieu à l’origine en Amérique le lendemain de Thanksgiving. Désormais un élément de magasinage permanent ici, les clients britanniques y voient une chance d’acheter ces articles de la liste de souhaits à moindre coût.

Chaque année, on a l’impression que les marques et les détaillants lancent les choses de plus en plus tôt alors qu’ils rivalisent férocement pour attirer notre attention et notre argent. Cette année, ils ont plus de raisons que jamais car les ventes ont chuté suite aux restrictions de Covid. Nous passons également plus de temps à la maison que jamais et ne pouvons nous empêcher de remarquer toutes ces choses (grandes et petites) qui pourraient être liées à une mise à niveau.

Les préventes sont le moment idéal pour éviter la ruée vers Internet et sécuriser le produit bien avant que les stocks ne s’épuisent. C’est un moment particulièrement propice pour investir dans une technologie de pointe de grandes marques qui pourraient autrement être hors de votre fourchette de prix.

Faire un gambit d’ouverture pour les premières offres de prévente du Black Friday est Dyson, l’entreprise innovante de technologie domestique.

Avec des offres sur les machines Dyson Entretien des sols, Soins personnels (le sèche-cheveux Dyson Supersonic!) et Éclairage, c’est une rare opportunité d’obtenir un produit à prix réduit, directement de la marque.

Il y a jusqu’à 100 £ à économiser – juste une capture. Les offres sont valables du 18 novembre au 1er décembre, et lorsqu’elles ont disparu, elles sont parties.

Marre de trouver des poils d’animaux sur toutes les surfaces possibles? Dites-lui adieu avec ce nettoyant, conçu pour les maisons avec des animaux domestiques. Une charge offre une demi-heure d’aspiration puissante (c’est tellement efficace que vous n’aurez probablement pas besoin de beaucoup plus). Il existe également un outil permettant d’accéder à ces endroits délicats sous les meubles. Et il peut passer d’un aspirateur pleine longueur à un ordinateur de poche en un seul clic. Livré avec sept outils et accessoires pour le nettoyage de toute la maison, y compris un mini-outil motorisé qui s’attaque aux cheveux et à la saleté incrustée.

(Aspirateur sans fil Dyson V7 Motorhead)

Sans fil. Sans tracas. Puissant. Disponible exclusivement sur Dyson.com, ce nettoyeur offre 40 minutes de nettoyage à partir d’une seule charge et est livré avec une tête de nettoyage supplémentaire, conçue spécialement pour les sols durs. Installez-vous dans ces endroits difficiles à atteindre sous les meubles à l’aide de l’outil de portée sous les meubles et transformez-le en appareil portable pour les endroits difficiles d’accès ou la voiture en un seul clic.

Livré avec sept outils et accessoires pour le nettoyage de toute la maison, y compris un mini-outil motorisé qui s’attaque aux cheveux et à la saleté incrustée.

(Dyson V8 Absolute Pro)

Pas de fils – pas de problème. Cet aspirateur puissant peut effectuer 40 minutes de nettoyage efficace à partir d’une seule charge de batterie. Vous avez un sol stratifié ou carrelé? Nettoyez-les également à l’aide de la tête de nettoyage supplémentaire, spécialement conçue pour les sols durs. Comprend un outil à portée de main pour un nettoyage facile sous les meubles.

Il est également livré avec sept outils et accessoires pour que vous puissiez nettoyer toute la maison.

(Aspirateur sans fil Dyson V8 Absolute Extra)

Tapis, bois dur, carrelage, stratifié – quel que soit votre sol, cet appareil Dyson vous aidera à le garder impeccable. Il offre des performances impressionnantes sur les tapis et les sols durs avec une triple menace de modes d’aspiration. Cela facilite l’ajustement de la force de poussée au besoin pour différentes tâches, des sols durs aux tapis à poils longs.

Livré avec un ensemble de quatre outils pour le nettoyage de toute la maison, y compris un outil pour matelas et une brosse à épousseter douce.

(Aspirateur vertical Dyson Small Ball Animal 2)

Ne souffrez plus jamais d’une mauvaise journée de cheveux avec le Dyson Supersonic dans votre arsenal. Le puissant sèche-cheveux utilise des commandes de chaleur intelligentes pour sécher et entretenir vos serrures en même temps. Il est alimenté par un moteur Dyson Digital V9 super silencieux et ne réveillera donc pas toute votre maison après votre douche tôt le matin ou tard le soir.

Disponible exclusivement sur Dyson.com, vous pouvez obtenir un stand gratuit dans le cadre de son offre Black Friday.

(Sèche-cheveux Dyson Supersonic)

Disponibles en noir et en blanc, ces lumières sont conçues pour réduire la fatigue oculaire. Il calcule la couleur, la température et la luminosité toutes les 60 secondes et s’ajuste en conséquence, vous donnant précisément la bonne lumière pour l’heure de la journée. La qualité de la lumière est garantie pendant 60 ans.

(Dyson Lightcycle)

Une version plus courte de ce qui précède, parfaite pour votre bureau WFH, cette lumière intelligente suit la lumière du jour avant de diffuser sa lueur, de sorte que vous obtenez toujours une quantité de lumière équilibrée – réduisant ainsi la fatigue oculaire.

