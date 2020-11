2

020 est enregistré. FIFA 21 est là et est fortement réduit ce vendredi noir.

Après beaucoup d’anticipation, FIFA 21 est finalement sorti dans le monde entier le 9 octobre, apportant un soupir de soulagement aux fans de football du monde entier.

Nous passons peut-être la fin de l’année dans le confort de nos maisons, mais cette perspective semble un peu moins intimidante lorsque vous tenez compte du nombre d’heures de FIFA que vous pourrez passer lorsque vous auriez été au travail ou à l’extérieur et sur.

en relation

La dernière itération du jeu le fera passer au niveau supérieur avec une sensation plus immersive que jamais. Vous pourrez réellement ressentir l’impact des tirs, des tacles, des coups et autres grâce au contrôleur DualSense de la nouvelle PS5. Il y a aussi plus de détails pour que vous vous sentiez comme si vous étiez dans le stade. Les vrais jeux peuvent ne pas avoir de foule, mais vous en aurez – et vous les verrez et les entendrez mieux que jamais. Les joueurs eux-mêmes ont également reçu des améliorations hyper réalistes pour que vous puissiez voir leurs visages, leurs cheveux et leurs kits. Préparez-vous à braver les éléments comme les joueurs eux-mêmes car il y a plus de détails et des conditions météorologiques plus avancées.

Les temps de chargement sont plus rapides que jamais, il n’y a donc pas de temps à attendre et vous pouvez même prendre des captures d’écran 4K pour montrer vos prouesses de jeu.

Pendant les soldes du Black Friday, vous pourrez mettre la main sur le jeu tant convoité pour beaucoup moins que le prix de vente conseillé traditionnel. Si vous avez eu la chance d’obtenir les nouvelles consoles – PS5 ou Xbox Series X – il y a aussi de bonnes nouvelles.

EA Sports s’est associé à Sony et Microsoft pour offrir le double droit qui vous permet de mettre à niveau FIFA 21 sur PlayStation 4 vers PlayStation 5, ou de Xbox One vers Xbox Series X sans frais supplémentaires jusqu’à la sortie de FIFA 22 et votre progression sera enregistrée . Pour plus de détails, consultez la page FAQ d’EA Sports ici.

en relation

Découvrez comment obtenir les meilleures offres ici.

Achetez FIFA 21 pour Xbox sur:

Amazon (était: 48,99 £, maintenant: 32,99 £) Très (était: 54,99 £, maintenant: 32,99 £) Tesco (était: 50 £, maintenant: 30 £) Smyths (était: 49,99 £, maintenant: 34,99 £) Currys ( £ 32.99)

Achetez FIFA 21 pour Nintendo Switch sur:

Très (était: 36,99 £, maintenant: 29,99 £) Smyths (était: 37,99 £, maintenant: 34,99 £) Currys (maintenant: 32,99 £)

Meilleures offres sur FIFA 21 pour PlayStation 4, Xbox One et PC

Jeu Nintendo Switch FIFA 21 Legacy Edition

Obtenez FIFA 21 pour Nintendo au prix réduit de 37,70 £ chez 365 Games.

FIFA 21 PC

CDKeys propose FIFA 21 pour PC avec une remise très généreuse lors de la précommande.

en relation