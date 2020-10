Les offres sur l’iPad d’Apple sont plus courantes que vous ne le pensez. Que vous recherchiez l’iPad le plus abordable, l’iPad Pro haut de gamme ou quelque chose entre les deux comme l’iPad Air ou l’iPad Mini, il y a généralement une sorte de baisse de prix quelque part. Bien sûr, il est difficile de savoir exactement où trouver ces offres à moins de regarder tous les grands détaillants. Mais c’est ce que nous faisons chaque jour lorsque nous recherchons des offres, alors laissez-nous vous aider.

Ci-dessous, nous avons répertorié chacun des iPad actuellement disponibles à l’achat. Parfois, il n’y a tout simplement pas d’accord. Dans ce cas, nous avons mentionné le prix de vente le plus récent, vous savez donc quand franchir le pas. Mais la plupart du temps, il y a une sorte d’accord en cours, que ce soit sur un modèle neuf ou remis à neuf. Lorsqu’il y a un accord dont nous pensons qu’il vaut la peine de vous parler, vous le trouverez mentionné avec tout le contexte que vous devez entendre.

Si vous avez besoin d’un peu d’aide pour déterminer exactement quel iPad vous convient le mieux, nous vous proposons un article de comparaison présentant tous les derniers modèles ici.

Il s’agit de l’iPad le plus abordable d’Apple, qui coûte généralement 330 $ pour la tablette avec 32 Go de stockage ou 429 $ pour le modèle 128 Go. Chacun dispose d’un écran de 10,2 pouces et comprend le processeur A12 Bionic, un capteur d’empreintes digitales Touch ID et un connecteur intelligent pour connecter un clavier intelligent. Depuis que cette nouvelle révision 2020 vient de sortir, elle n’a pas beaucoup baissé de prix. Il est possible qu’un jour nous le voyions se vendre jusqu’à 80 $ ou 100 $ de réduction sur son prix habituel, comme la génération précédente.

Cependant, la dernière offre sur ce modèle n’est pas trop minable. Vous pouvez économiser 30 $ sur la version Gold de 32 Go sur Amazon, ce qui fait chuter le prix à 300 $. Vous pouvez également obtenir le modèle 32 Go chez Walmart, mais seules les couleurs or et argent bénéficient d’une réduction de prix.

Si vous voulez plus de stockage, Walmart propose les 128 Go en argent pour 34 $ de réduction, ce qui réduit le prix à 395 $.

IPad d’Apple (2020, 32 Go)

Le nouvel iPad de huitième génération d’Apple avec 32 Go de stockage est de 30 $ sur Amazon. Normalement 330 $, la couleur or est de 299 $. Ce modèle ressemble exactement à l’itération précédente, mais il dispose d’un processeur A12 Bionic plus rapide.

Apple a publié un nouvel iPad mini au début de 2019, reprenant le même écran de 7,9 pouces et le même design que les itérations précédentes avec des spécifications internes actualisées. Il a le processeur A12 Bionic trouvé dans l’iPhone XS. Apple fabrique un modèle de 64 Go et 256 Go de l’iPad mini avec prise en charge Wi-Fi, fixés respectivement à 400 $ et 500 $. Si vous voulez une connectivité LTE, le prix de départ est de 530 $.

Les ventes sur ce modèle sont un peu plus rares, mais nous voyons actuellement des offres qui réduisent d’environ 50 $ le coût final de la version 64 Go.

Si vous avez besoin de plus de stockage, le modèle de 256 Go est disponible dans toutes les couleurs pour 490 $ sur Amazon. Le même prix est également disponible chez Walmart, mais uniquement si vous achetez ce modèle en or.

iPad Mini (2019, 64 Go)

L’iPad Mini 2019 présente le même écran de 7,9 pouces que ses prédécesseurs, mais comprend un puissant processeur A12 Bionic, le même que celui utilisé dans l’iPhone XS et l’iPhone XR.

En septembre, Apple a annoncé un nouvel iPad Air qui s’écarte considérablement de ses prédécesseurs en termes de design, très similaire à l’iPad Pro. Le dernier modèle a un écran de 10,9 pouces légèrement plus grand que l’écran de 10,5 pouces trouvé sur le modèle de l’année dernière. L’iPad Air 2020 présente des cadres plus minces autour de l’écran et a déplacé le capteur d’empreintes digitales Touch ID sur le bouton d’alimentation, situé sur le dessus de l’appareil.

Comme son prédécesseur, le modèle iPad Air de cette année est disponible dans des configurations de stockage de 64 Go ou 256 Go. Les modèles Wi-Fi commencent à 600 $ et 750 $, ce qui rend le prix de départ légèrement supérieur à celui des modèles de l’année dernière. Cependant, le modèle qui prend également en charge LTE commence à 730 $.

L’iPad Air 2020 devrait commencer à être expédié ce mois-ci, donc pour le moment, aucune offre n’est disponible pour le moment.

Actuellement, il n’y a pas de bonnes affaires sur la version 2019 de l’iPad Air, mais nous commencerons probablement à voir des baisses de prix décentes bientôt une fois le modèle 2020 lancé. Auparavant, nous avons vu le prix du modèle 64 Go / Wi-Fi de l’iPad Air 2019 baisser de 100 $ dans le passé, ce qui a ramené son prix à 400 $.

L’itération 2020 d’Apple de l’iPad Pro ressemble beaucoup à celle de 2018, mis à part sa matrice de caméras arrière à double objectif. Contrairement aux modèles moins chers, celui-ci abandonne la prise casque et utilise un port USB-C au lieu de Lightning. Il utilise également Face ID pour déverrouiller au lieu de s’appuyer sur le capteur d’empreintes digitales Touch ID. L’iPad Pro possède les composants internes les plus puissants de toute la gamme d’iPad d’Apple, et cela se reflète dans le prix.

Le modèle de 11 pouces avec 128 Go de stockage commence à 800 USD et l’augmentation de la taille de l’écran à 12,9 pouces augmente le prix à 1000 USD. Chaque taille prend en charge jusqu’à 1 To de stockage, et l’augmentation de ce montant coûte 1299 USD pour le modèle 11 pouces et 1499 USD pour le modèle 12,9 pouces.

Ne vous attendez pas à voir d’énormes baisses de prix pour ce modèle, bien qu’il y ait quelques offres, l’offre la plus basse à l’heure actuelle est le modèle d’entrée de 12,9 pouces avec 128 Go de stockage, soit 50 $ de réduction pour le moment.

Si vous êtes d’accord pour dépenser plus de 1000 USD, le Wi-Fi de 12,9 pouces de 256 Go en argent coûte actuellement 1050 USD, soit environ 50 USD de réduction sur son prix de détail actuel. Si vous voulez la même configuration de stockage mais avec LTE également, ce modèle est disponible en gris sidéral pour 1219 $, 30 $ de réduction sur son prix d’origine.

iPad Pro (2020, 12,9 pouces, 128 Go)

À partir de 800 $, le dernier modèle d’iPad Pro utilise un port USB-C au lieu de l’éclairage et dispose d’une matrice de caméras arrière à double objectif et Face ID.