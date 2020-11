T

Le compte à rebours pour le Black Friday est terminé: que la frénésie des bonnes affaires commence!

Si vous avez attendu le méga week-end de vente pour tout mettre sur votre liste de courses mentale, très bien. Vous avez bien élaboré votre stratégie et votre patience est sur le point de porter ses fruits, car 2020 est sur le point de voir les plus grosses ventes du Black Friday au Royaume-Uni à ce jour – et il n’y a pas de meilleur endroit que ES Best pour entendre parler des meilleures offres.

Un week-end de bonnes affaires, le Black Friday a commencé aux États-Unis le lendemain de Thanksgiving, alors que les familles cherchaient des rabais importants à l’approche de Noël.

en relation

Désormais incontournable au Royaume-Uni et ailleurs, le week-end – qui culmine le Cyber ​​Monday 30 novembre – voit la plupart des plus grandes marques et détaillants du pays se précipiter pour proposer aux acheteurs des offres incontournables sur les produits incontournables et les produits de base pour la maison.

Votre temps est précieux, en particulier pendant le Black Friday lorsque la course est lancée pour remporter les meilleures offres avant qu’elles ne soient épuisées. Ainsi, au lieu de parcourir le site de John Lewis, nous vous proposons un tour d’horizon des meilleures offres de la chaîne de grands magasins.

Des articles coûteux comme les téléviseurs et les matelas aux achats impulsifs tels que le rouge à lèvres et les nouvelles chaussures de fête, voici les meilleures offres à conclure avant minuit le Cyber ​​Monday.

Meilleures offres technologiques dans la vente du vendredi noir de John Lewis

Le moment est venu de franchir le pas et de mettre à niveau votre télé, ou d’investir dans un nouvel ordinateur portable, car les offres technologiques de John Lewis sont presque trop belles pour être vraies. Si vous avez fait de la photographie un nouveau passe-temps pendant le verrouillage, vous trouverez des offres sur les appareils photo Nikon, Sony et Samsung pour faire passer vos clichés au niveau supérieur.

Samsung The Frame (2020) QLED Full HD Art Mode TV, 32 pouces

(Samsung)

Beau à regarder, ce téléviseur intelligent se transforme en une œuvre d’art lorsque vous ne regardez pas de programmes dessus grâce au mode Art qui vous permet d’afficher des illustrations du Samsung Art Store ou vos propres photos. Il est livré avec un support mural, mais vous pouvez le laisser sur le support multi-positions si vous préférez aussi. Une garantie de cinq ans est incluse et vous pouvez obtenir plus d’argent si vous achetez des accessoires comme une barre de son avec.

D’autres offres technologiques du Black Friday incluent:

Sony Bravia KD75XH8096 (2020) LED HDR 4K Ultra HD Smart Android TV, 75 pouces avec Freeview HD, Youview et Dolby Atmos, noir – était: 1599 £, maintenant: 1187 £ ASUS Chromebook Flip, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, 14 “Full HD , Airgel White – était: 999 £, maintenant: 799,99 £ Ordinateur portable Microsoft Surface Book 3, 16 Go de RAM, 13,5 “, Platinum – était: 1999 £, maintenant: 1799 £

Meilleures offres de matelas dans la vente du vendredi noir de John Lewis

Nous passons un tiers de notre vie au lit, il est donc logique de chercher le meilleur matelas que vous puissiez vous permettre. Grâce à l’énorme sélection de matelas en vente de John Lewis, vous aurez non seulement plus de choix que jamais, mais votre budget sera encore plus long.

Achetez de grands noms du sommeil: pensez à Silentnight, Emma et Tempur. Une de ces rares occasions où, si vous répétez, vous ne perdez pas.

(Matelas John Lewis Eco)

en relation

Meilleures offres d’articles pour la maison dans la vente du vendredi noir de John Lewis

Que vous recherchiez ces petits détails qui font d’une maison une maison dans la chambre à coucher, le salon, la cuisine ou la salle de bain, c’est la vente que vous devez savoir.

(Le Creuset)

Meilleures offres beauté dans le Black Friday Sale de John Lewis

Que vous cherchiez à essayer de nouvelles marques de beauté à une fraction du coût ou que vous souhaitiez faire le plein de vos favoris éprouvés, l’énorme offre de beauté Black Friday de John Lewis vous permettra (et votre solde bancaire) de rester jolie.

Les offres de soins de la peau et de parfums sont notre conseil, que vous achetiez pour vous-même ou que vous fassiez des cadeaux pour vos futurs anniversaires et Noël.

(Guerlain)

Meilleures offres mode dans le Black Friday Sale de John Lewis

Y a-t-il de nouveaux fils sur votre liste de courses? Faites une ligne droite numérique pour la section mode de la vente Black Friday de John Lewis où vous trouverez des prix avantageux sur des étiquettes de luxe, que vous souhaitiez de nouveaux vêtements pour le travail ou les loisirs.

(Bluebella) AllSaints Alix Leather Lace Up Ankle Boots, Black – était: 268 £, maintenant: 131,32 £ AllSaints Enia Drawcord Waist Jumpsuit, Black – as: 229 £, maintenant: 160 £ John Lewis & Partners Jewellery Advent Calendar – maintenant: 139,30 £ – 30% de réduction sur le pull Hobbs Audrey, violet – était: 89 £, maintenant: 41,25 £ Ensemble pyjama short en satin Bluebella, rose – maintenant: 27,20 £ – 20% de réductionJean droit Diesel Waykee, bleu 0860Z – était: 90 £ – 20 par Veste de costume ajustée en mélange de lin Kin Miller, bleu marine – était: £ 40, maintenant: £ 5