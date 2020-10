Quand il s’agit de trouver un appareil à utiliser pour lire vos ebooks, vous avez le choix entre plusieurs options. Vous pouvez toujours acheter une tablette ou simplement utiliser votre smartphone, mais ces appareils sont polyvalents et peuvent être utilisés pour une tonne de choses, comme surfer sur le Web ou faire défiler vers Twitter. Si vous cherchez quelque chose pour lire strictement des livres, les liseuses électroniques, bien qu’elles soient une technologie de niche, sont conçues pour stocker tous vos livres dans une bibliothèque virtuelle sans autre fonctionnalité.

Amazon a dominé l’espace pendant des années avec ses produits Kindle. À l’heure actuelle, vous avez le choix entre trois modèles de Kindle, chacun avec des avantages et des inconvénients.

Ci-dessous, nous avons répertorié chacun des Kindles actuellement disponibles à l’achat. Parfois, il n’y a pas d’accord pour un ou, dans certains cas, pour tous les produits. Dans ce cas, nous avons mentionné le prix de vente le plus récent afin que vous sachiez quel est le bon moment pour acheter la liseuse à un tarif réduit. Mais la plupart du temps, il y a un accord en cours. Que vous recherchiez un nouveau modèle ou que vous souhaitiez acheter un ensemble comprenant quelques extras, ce sont les meilleures offres Kindle du moment.

Kindle (2019). Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Il s’agit de la liseuse électronique la plus abordable d’Amazon, qui coûte généralement 90 $. Sorti en 2019, ce modèle de base Kindle comprend un éclairage avant, est proposé dans une configuration de stockage de 8 Go et est livré avec ou sans support publicitaire. Malgré la même résolution de 167ppi que ses prédécesseurs, ce modèle a un contraste légèrement plus élevé que les modèles précédents.

Il y a quelques accords en cours avec ce modèle en ce moment; vous pouvez obtenir le modèle financé par la publicité chez Amazon ou Best Buy pour 60 $, soit 30 $ de réduction sur son prix de détail normal. Si vous préférez ne pas afficher d’annonces sur l’écran de verrouillage de votre Kindle, Amazon a réduit ce modèle à seulement 80 $. Alternativement, vous pouvez acheter le Kindle Essentials Bundle, qui coûte 90 $ (son prix habituel), mais il comprend une couverture imprimée et un adaptateur secteur.

Kindle (2019)

Prix ​​pris au moment de la publication.

La liseuse électronique la plus abordable d’Amazon qui comprend désormais un éclairage avant pour l’écran.

Kindle Kids Edition. Photo par Chaim Gartenberg / The Verge

Les modèles d’entrée de gamme Kindle et Oasis n’étaient pas les seuls à avoir été actualisés en 2019, Amazon a également annoncé et publié un ensemble Kindle Kids Edition, qui fournit un contenu adapté à l’âge pour les jeunes lecteurs qui préfèrent les livres numériques pour 109 $ (20 $ de plus que le Kindle de base).

La Kindle Kids Edition comprend cinq éléments: l’appareil, un étui, une garantie de remplacement prolongée de deux ans (en cas de panne de l’appareil) et un an de service FreeTime Unlimited d’Amazon. Ce dernier est le principal argument de vente de cet appareil, car il permet aux parents de donner accès à une bibliothèque numérique de livres adaptés aux enfants comme Percy Jackson ou The Hobbit sans frais supplémentaires.

À l’heure actuelle, Amazon propose le bundle Kindle Kids Edition Essentials, qui coûte 128 $ et comprend toutes les choses précédemment mentionnées ci-dessus, plus un adaptateur secteur.

Kindle Kids Edition

Le pack adapté aux enfants, qui comprend un abonnement d’un an à FreeTime Unlimited.

Kindle Paperwhite (quatrième génération). Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Amazon a sorti le Kindle Paperwhite de quatrième génération en 2018. À partir de 130 $, le Paperwhite est disponible en trois configurations différentes: 8 Go de Wi-Fi, 32 Go de Wi-Fi et un deuxième modèle de 32 Go qui supprime les publicités de l’écran de verrouillage.

Le Paperwhite dispose d’un écran rétroéclairé de six pouces et d’une netteté exceptionnelle, ce qui est la principale raison pour en obtenir un sur le Kindle de base. Le modèle 2018 a ajouté quelques fonctionnalités utiles que l’on trouve normalement sur le lecteur phare d’Amazon, l’Oasis, telles que la résistance à l’eau et la prise en charge des livres audio Audible.

Amazon a réduit de 20 $ son bundle Kindle Paperwhite Essentials, qui comprend un Paperwhite 8 Go ou 32 Go (avec publicités), ainsi qu’une couverture en cuir et un adaptateur secteur. Si vous êtes un fan de la série de livres The Hunger Games, le géant du commerce électronique propose quatre packs comprenant le Paperwhite (avec publicités) et des couvertures exclusives conçues par l’auteur de la série, ainsi qu’un adaptateur secteur pour 160 $ ​​si vous achetez le 8 Go ou 190 $. si vous achetez le 32 Go.

Kindle Paperwhite

La quatrième génération de liseuse Paperwhite, qui est étanche et comprend un meilleur affichage et une durée de vie de la batterie améliorée. Vous pouvez vous procurer le pack Paperwhite pour 20 $ de réduction dès maintenant sur Amazon, qui comprend le Paperwhite, plus un couvercle et un adaptateur secteur.

Kindle Oasis. Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Le Kindle Oasis est le plus cher de la gamme, à partir de 250 $. L’appareil est disponible en deux configurations de stockage: 8 Go ou 32 Go, et comme les autres modèles, vous pouvez obtenir le produit avec ou sans publicité.

Le modèle Kindle Oasis 2019 ressemble beaucoup à son modèle précédent. Il conserve toujours son écran E Ink de 7 pouces et 300ppi étanche et prend en charge les livres audio Audible en se connectant à Bluetooth. Pourtant, le plus grand changement apporté au Kindle Oasis 2019 est qu’il peut ajuster la température de couleur à un écran jaune, ce qui facilite la lecture la nuit.

Dans le passé, nous avons vu le Kindle Oasis descendre à 200 $ si vous obtenez le modèle 32 Go, qui est le plus bas jamais enregistré pour cette configuration à ce jour. Bien qu’il n’y ait pas d’offres uniquement sur l’Oasis elle-même, Amazon propose actuellement un bundle Essentials pour 30 $ de réduction sur son prix normal. Vous pouvez obtenir le 8 Go ou 32 Go, et il comprendra également une coque en cuir, un adaptateur secteur, ainsi que trois mois de Kindle Unlimited.

Offre groupée Kindle Oasis Essentials

Le lecteur électronique phare d’Amazon qui comprend désormais un écran plus chaud, ce qui facilite la lecture la nuit. Amazon propose actuellement le pack Oasis Essentials, qui comprend un étui en cuir, un adaptateur secteur et trois mois de Kindle Unlimited.