Amazon Prime Day tombe du 13 au 14 octobre cette année après avoir été reporté à partir de juillet en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie que vous avez les deux prochains jours pour conclure de bonnes affaires sur tout, de l’électronique aux nécessités de talonnage. Si vous voulez ramasser quelques choses pour vous aider jusqu’à ce que les concerts en direct reviennent en force, Amazon est également là pour vous, avec une sélection d’articles suffisamment grande pour inclure quelque chose pour chaque fan de musique country.

(Photo: Amazon)

Écoutez toute cette nouvelle musique que vous venez de télécharger avec ces écouteurs à réduction de bruit Bose, disponibles en plusieurs couleurs, dont trois sont réduits à 199,95 $ à partir de 299,95 $. En plus d’offrir des capacités de réduction du bruit, ces écouteurs colorés sont également sans fil, ce qui signifie que vous n’avez plus à vous emmêler dans un cordon tout en essayant d’écouter le nouvel album de vacances de Carrie Underwood. Pour plus d’informations sur l’offre de casque Bose, cliquez ici.

(Photo: Amazon)

Si les écouteurs ne vous conviennent pas, Amazon propose un accord sur son Echo Studio, un haut-parleur intelligent haute fidélité qui comprend l’audio 3D et Alexa. Réduit à 149,99 $ à partir de 199,99 $, l’Echo Studio dispose de cinq haut-parleurs qui produisent une expérience sonore immersive tandis que la technologie Dolby Atmos ajoute de la profondeur à tout ce que vous écoutez. L’enceinte répond à la commande vocale et s’adapte à n’importe quelle pièce, détectant l’acoustique de l’espace pour assurer un son optimal. Il existe également un hub intégré pour la maison intelligente et plusieurs couches de contrôles de confidentialité. Voir plus de détails sur Amazon.

(Photo: Amazon)

Vous voulez faire vibrer tout votre bloc de voitures à votre prochain hayon avant le concert? Essayez le ION Audio Block Rocker Plus, un haut-parleur portable alimenté par batterie qui comprend un microphone et un câble, des capacités Bluetooth, une radio AM / FM, une charge USB pour les smartphones et les tablettes. Il y a aussi une roue et une poignée télescopique pour que vous puissiez facilement emporter votre musique avec vous au volume maximal. Il est en vente pour 129,99 $ à partir de 159,99 $. Voir plus de détails sur Amazon.

(Photo: Amazon)

Si vous voulez écouter quelque chose sur vos tout nouveaux haut-parleurs, la collection Precious Memories d’Alan Jackson est en vente au prix de 11,45 $. Le coffret de deux CD comprend Precious Memories et Precious Memories Volume II de Jackson, ainsi que deux chansons inédites – “It’s All About Him”, inspirée du livre du même titre de l’épouse de Jackson, Denise, et “That’s The Way”, que Jackson chanté à Denise lors de leur mariage. Voir l’offre ici.

(Photo: Amazon)

Si vous êtes à la recherche de nouvelles bottes de cow-boy à porter pour un concert auquel vous (espérons-le) aller en 2021, procurez-vous une paire de ces bottes de cow-boy hautes pour femmes GLOBALWIN, disponibles en plusieurs couleurs neutres, ce qui les rend le complément parfait à toute tenue. Ils sont en vente au prix de 43,99 $ et sont fabriqués en similicuir Itaian. Voir la vente ici.

Pour mettre la main sur ces offres Prime Day, vous devez être membre d’Amazon Prime, ce qui vous offre des avantages tels que la livraison gratuite de deux jours et une large sélection de films et d’émissions de télévision en streaming ainsi que l’accès à Prime Day. Consultez la liste complète des offres Prime Day sur Amazon.com.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.