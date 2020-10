Cette histoire fait partie d’un groupe d’histoires appelé

Amazon Prime Day 2020 commence aux premières heures du mardi 13 octobre, jusqu’au mercredi soir. C’est à ce moment que vous verrez certaines des meilleures offres de l’année entrer en ligne, mais il y a déjà beaucoup de ventes intéressantes en cours. Si vous souhaitez voir ce qu’Amazon et d’autres détaillants proposent actuellement, consultez les offres ci-dessous.

Pour information, nous n’avons inclus que les produits disponibles à un prix inférieur au prix le plus bas précédent. Nous tiendrons cet article à jour avec des liens vers les nouveaux produits dès qu’ils seront disponibles, et nous frapperons les produits qui sont épuisés.

Les AirPods Pro d’Apple coûtent 190 $ chez Woot, soit 10 $ de moins que le meilleur prix à ce jour. Ce modèle coûte normalement environ 220 $. Les Galaxy Buds Live de Samsung coûtent 135 $ pour les membres Amazon Prime chez Woot, ce qui correspond au meilleur prix que nous ayons vu. Le nouveau prix de ces écouteurs est de 170 $, c’est donc une bonne réduction. L’écran intelligent Echo Show 5 d’Amazon est disponible sur Amazon pour 45 $, battant le prix le plus bas précédent de 5 $ Vous pouvez obtenir une caméra intelligente filaire Blink Mini pour 25 $ chez Amazon, en baisse par rapport à son prix régulier de 35 $ Vous pouvez obtenir à la fois l’Echo Show 5 et une caméra Blink Mini ensemble pour 50 $ chez Amazon, contre 125 $ qu’il en coûte normalement pour acheter les deux ensemble (et moins cher que les 80 $ qu’il en coûte pour les acheter séparément pendant Prime Day) Le téléviseur 4K 55 pouces de JVC avec le logiciel Roku intégré est 248 $ chez Walmart, battant le prix le plus bas d’environ 20 $. Ce modèle se vend normalement 400 $. La banque de batteries portables SuperTank 100W de Zendure coûte 83 $ sur Amazon après avoir coupé le coupon sur la page, battant le meilleur prix précédent de près de 20 $. Et si vous achetez deux produits Zendure, vous bénéficierez de 15% de réduction sur le panier. Le Galaxy Book Ion de Samsung coûte 1000 $ sur le Microsoft Store, battant son prix le plus bas de 50 $

Un aperçu de ce qui s’en vient demain

Amazon a offert un aperçu de ce que vous pouvez vous attendre à voir pendant le Prime Day 2020. Nous ne manquerons pas de vous connecter avec des liens pour tous ces produits lorsque Prime Day débutera officiellement demain.

Appareils Amazon

Économisez 60% sur son haut-parleur intelligent le plus populaire, l’Echo Dot (troisième génération), seulement 18,99 $ Économisez jusqu’à 80 $ sur les appareils Echo Show. Obtenez l’Echo Show 5 pour 44,99 $, l’Echo Show 8 pour 64,99 $ et l’Echo Show (deuxième génération) pour 149,99 $ Emmenez Alexa sur la route avec 30 $ de réduction sur Echo Auto, maintenant avec le mode automatique dans l’application Alexa et les fonctionnalités Démarrer mon trajet , seulement 19,99 $ Les téléviseurs intelligents Fire TV Edition commencent à seulement 79,99 $. De plus, obtenez le téléviseur Insignia 32 pouces Smart HD Fire TV Edition pour 109,99 $ et le téléviseur Toshiba Smart 4K UHD Fire TV Edition 43 pouces pour 209,99 $ Économisez 40 $ sur le Fire TV Cube et utilisez votre voix pour contrôler votre expérience de divertissement, seulement 79,99 $ Économisez jusqu’à 45% sur les tablettes Fire. Obtenez le Fire HD 10 pour 79,99 $ et la tablette Fire 7 Kids Edition pour 59,99 $ Économisez 75 $ sur le système Wi-Fi Eero Mesh, vous assurant ainsi une couverture Wi-Fi pour toute la maison, seulement 174 $ Économisez 20 $ sur la Ring Stick Up Cam, seulement 79,99 $ . Économisez 30% sur les appareils Ring Video Doorbell et obtenez la Ring Video Doorbell (deuxième génération) pour 69,99 $ Démarrez votre maison intelligente avec la Ring Video Doorbell 3 et l’Echo Show 5 pour seulement 149,99 $ Obtenez un Echo Dot et une ampoule intelligente LIFX (Wi- Fi setup), seulement 18,99 $ Économisez 50 $ sur le Kindle Paperwhite, seulement 79,99 $ Économisez 35 $ sur le Kindle Kids Edition, seulement 74,99 $

Électronique

Économisez 36% sur un abonnement familial Nintendo Switch Online de 12 mois + carte mémoire SanDisk 128 Go Économisez jusqu’à 33% sur certains titres Nintendo Switch Économisez jusqu’à 33% sur les caméras DJI Mavic Mini Drone et Osmo Économisez jusqu’à 35% sur Nixplay Wi -Cadres numériques Fi Économisez jusqu’à 40% sur les appareils photo Panasonic Économisez jusqu’à 46% sur les appareils GPS et les montres intelligentes Garmin Économisez jusqu’à 30% sur les trackers Tile Économisez 30% sur certains étuis de téléphone portable Économisez sur JBL Boombox Économisez jusqu’à 30% sur les écouteurs de grandes marques Économisez jusqu’à 30% sur certains téléviseurs Samsung et Sony Économisez 20% sur les stylos Mynt 3D Économisez 20% sur les imprimantes 3D Sindoh Économisez 30% sur l’imprimante 3D Dremel 3D20 DigiLab