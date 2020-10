Si vous recherchez un nouvel ordinateur portable Windows ou un Chromebook, que ce soit pour l’école, des visioconférences avec des amis ou même pour votre nouveau travail à domicile, vous pouvez envisager de jeter un coup d’œil aux ventes d’Amazon Prime Day. Le géant de la vente au détail en ligne (avec quelques-uns de ses concurrents) a en vente un tas d’ordinateurs portables qui devraient convenir à la plupart des budgets.

Amazon a réduit les prix des ordinateurs portables de plusieurs fabricants, notamment Acer, Asus, Razer et Samsung. Les prix de ces produits varient en fonction de nombreuses options, telles que les spécifications, la configuration et la taille de l’écran. Mais heureusement, la plupart des meilleures offres d’ordinateurs portables que nous avons trouvées ne brûleront pas un trou majeur dans votre portefeuille.

Ordinateurs portables Windows

Aero 15 de Gigabyte (i7-9750H, GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM, 512 Go SSD PCIe, panneau UHD OLED) est de 1150 $ chez Amazon (généralement 1900 $), soit moins que le meilleur prix de l'ordinateur portable Yoga C940 de Lenovo (4K, i7, 16 Go de RAM, 512 Go) est de 1200 USD chez Best Buy (généralement 1600 USD), soit moins que le meilleur prix jamais atteint Razer Blade 15 Advanced (i7-10875H, RTX 2070 Super Max-Q, taux de rafraîchissement de 300 Hz, 16 Go de RAM, 512 Go SSD) est de 2100 $ chez Amazon (généralement 2600 $), inférieur au meilleur prix de l'édition de base de Razer Blade 15 (i7-10750H, GTX 1660 Ti, taux de rafraîchissement de 144 Hz, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD) est de 1300 $ sur Amazon (généralement 1600 $), inférieur au meilleur prix jamais atteint

Chromebooks