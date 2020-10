Amazon Prime Day 2020 donne aux acheteurs la possibilité de canaliser leur star intérieure de HGTV. Alors que les membres Prime se dirigent vers le site de commerce électronique cette semaine pour obtenir les meilleures offres Amazon Prime, ils auront également la possibilité de bénéficier de remises importantes sur des articles qui rendraient même les Property Brothers et Joanna Gaines jaloux et les aideraient à terminer leurs propres rénovations de bricolage. .

Pour dénicher les superbes offres qui ont débuté mardi et se terminer mercredi (les experts estiment que la plupart des remises seront d’environ 20%, certaines remises dépassant même cela), les acheteurs doivent avoir un abonnement Amazon Prime. Avec un prix de 119 $ par an ou 12,99 $ ou par mois, un abonnement Prime vous permettra une livraison gratuite de deux jours, ce qui signifie que vous pouvez obtenir vos achats Prime Day rapidement, ainsi que de nombreux autres avantages.

Amazon Prime Day est une vente annuelle qui a commencé à l’origine comme un événement d’une journée, mais qui s’est depuis étendue à deux jours, avec des réductions allant même avant la date de début officielle du mardi. Les acheteurs pourront obtenir les meilleures offres Amazon Prime sur tout, de l’électronique aux jouets en passant par les jeux vidéo, et tout le reste. Il y aura également de nombreuses offres sur des articles pour les superfans de HGTV.

(Photo: Amazon.com)

Si vous avez besoin d’une véritable inspiration, ne cherchez pas plus loin que Homebody: Un guide pour créer un espace que vous ne voulez jamais quitter. Le livre de design de la star de Fixer, Joanna Gaines, présentera la personnalité de HGTV elle-même vous expliquant comment créer «une maison qui reflète les personnalités et les histoires des gens qui y vivent. Le livre donne un aperçu détaillé de la façon dont les styles sont mis en œuvre et comment mélanger les looks qui vous attirent. Un best-seller n ° 1 du New York Times, Homebody: A Guide to Creating Space You Never Want to Leave est disponible à l’achat pour 22 $. Vous pouvez voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Si vous vous trouvez toujours coincé, le livre de Property Brothers, Dream Home: The Property Brothers ‘Ultimate Guide to Find & Fixing Your Perfect House peut être exactement ce dont vous avez besoin. Après avoir pris d’assaut HGTV, Jonathan et Drew Scott cherchent à vous aider à transformer votre maison en un espace de vie parfait. Une source complète, ce livre couvre les tenants et les aboutissants de l’achat, de la vente et de la rénovation d’une maison et comprend même un calendrier des dates clés pour trouver les meilleures offres sur les produits pour la maison et une feuille de triche de réparations qui en valent la peine. Il est disponible à l’achat pour 7,46 $. Pour plus de détails, consultez-le sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Tous les fans inconditionnels de HGTV ont besoin d’une chose essentielle à la maison: leur propre kit d’outils. Heureusement, Amazon a le kit parfait qui contient à peu près tout ce dont vous aurez besoin pour commencer. La trousse d’outils Best Choice comprend un total de 40 articles, dont un marteau à griffes, 20 embouts de tournevis, quatre tournevis de précision, une pince à joint coulissant, un ruban à mesurer, un couteau utilitaire et des ciseaux, entre autres choses. Le kit est également livré avec un étui de rangement compact et pratique, vous assurant de ne jamais perdre aucun de vos outils, qui sont construits à partir de matériaux de première qualité et fabriqués avec précision pour assurer durabilité et longévité. À 14,99 $, ce kit est parfait pour les projets et l’entretien quotidiens de la maison, offrant le cadre parfait pour les débuts d’un projet de bricolage. Pour plus d’informations, visitez Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Avec l’automne maintenant entièrement sur nous, c’est le moment idéal pour débourser quelques dollars pour un nouveau décor d’automne. Cette couronne de 18 po est parfaite pour apporter l’automne dans votre maison, avec des tournesols artificiels, des feuilles d’automne colorées et des baies. Résistant à l’eau et doté d’une protection contre les ultraviolets, cette couronne peut être utilisée à l’intérieur et à l’extérieur et est durable pour une utilisation toute l’année. Avec un prix habituel de 27,99 $, la remise Amazon Prime Day de 20% de canne vous permet de suspendre cette couronne pour seulement 22,39 $. Pour plus de détails, consultez-le sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Chaque pièce a besoin d’une touche de couleur et d’énergie, et les fans de HGTV peuvent y parvenir en ajoutant un tapis Marisela Tribal élégant et fonctionnel à leur chambre. Mesurant 4 pi sur 6 pi, ce tapis a généralement un prix de 150 $, bien qu’il soit actuellement réduit à seulement 48,71 $, ce qui représente une réduction énorme de 68%. Le tapis, qui bénéficie d’une note de 4,5 étoiles, présente une gamme de couleurs qui donnent un aspect et une sensation de designer et font une déclaration dans n’importe quelle pièce. Il est également facile à nettoyer et à entretenir, ce qui en fait un ajustement parfait pour n’importe quelle maison. Voir plus de détails sur Amazon.

(Photo: Amazon.com)

Est-ce que ce paillasson a l’air un peu plus mauvais pour l’usure? Remplacez-le par ce tout nouveau paillasson Dexi. Mesurant 17 x 29 pouces, ce paillasson en caoutchouc est construit avec un support en caoutchouc récupéré de haute qualité et une surface en polypropylène, ce qui le rend durable, solide et flexible. Antidérapant et sûr, ce paillasson présente également des rainures à motifs qui sont plus que simplement élégantes, car elles capturent et retiennent efficacement la saleté, la poussière et le sable des semelles. Pendant Amazon Prime Day, vous pouvez acheter ce paillasson pour 13,99 $, soit 30% de réduction sur le prix typique de 19,99 $. Plus de détails sont disponibles sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Pour Prime Day, Amazon propose un pack de 3 prises intelligentes Kasa de 39,99 $ à 20,99 $ seulement. Parmi un tour d’horizon des achats Prime Day recommandés par HGTV, ces prises intelligentes sont contrôlées par la voix et fonctionnent avec Alexa et Google Home Assistant, ce qui permet de contrôler les appareils électroniques domestiques avec votre voix. Le contrôle intelligent des prises vous permet également d’allumer et d’éteindre vos appareils électroniques de n’importe où avec votre smartphone à l’aide de l’application Kasa. Pour plus d’informations, visitez Amazon ici.

