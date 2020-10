Cette semaine peut être le meilleur moment pour mettre à niveau votre configuration de streaming avec les remises Amazon Prime Day 2020. La vente explosive annuelle d’Amazon a été reportée de juillet à octobre en raison de la pandémie de coronavirus – la même pandémie où de nombreux Américains passent plus de temps que jamais avec leur téléviseur. Si vous vouliez remplacer un bâton de streaming lent afin de pouvoir regarder des favoris comme Yellowstone, cela pourrait être le meilleur moment.

La pandémie de coronavirus a conduit à un boom du streaming, avec de nouvelles émissions de télévision comme Yellowstone de Paramount Network sous les projecteurs. Dans le même temps, l’industrie en plein essor s’est éclatée, à certains endroits. Lorsque vous magasinez pour un nouveau matériel de streaming, il est important de commencer à partir de vos émissions préférées et de travailler à rebours – par exemple, prenez une série comme Yellowstone, déterminez où elle est diffusée, puis déterminez quels appareils vous permettront de regarder ce service de la manière. de votre choix.

Heureusement, Amazon Prime Day ouvre grand les portes sur toutes ces options. La vente à l’échelle de l’entreprise propose des offres similaires au Black Friday pour les membres Amazon Prime. Vous pouvez consulter la liste complète des ventes pour vous-même sur Amazon.com. Sinon, faites défiler vers le bas pour une liste des meilleures options de streaming pour regarder Yellowstone qui ne fera pas sauter la banque.

(Photo: Amazon.com)

Amazon Prime Day est peut-être la vente d’Amazon, mais Roku en tire le meilleur parti avec la sortie du nouveau lecteur Roku Premiere. Cette boîte de streaming est la dernière offre de l’une des sociétés de matériel les plus populaires au monde. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la 4K, le HDR et d’autres options haute définition, ainsi qu’une interface à distance simplifiée.

Quant à notre exemple de Yellowstone, le Roku Premiere est bien placé, puisque Roku vient de conclure un accord avec NBCUniversal, leur permettant d’héberger une application Peacock. Yellowstone est disponible sur le nouveau service de streaming Peacock, qui était auparavant absent des appareils Roku et Amazon Fire TV. Avec l’ajout de cette application et le prix de vente de 27,00 $, Roku Premiere pourrait faire pencher la balance pour certains utilisateurs. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

L’Amazon Fire TV Stick 4K est la dernière offre matérielle d’Amazon Video. Il est livré avec toutes les cloches et sifflets – commande vocale activée par Alexa, commandes d’alimentation et de volume du téléviseur et catalogue de streaming massif d’Amazon pour les abonnements, les locations et les achats. Malheureusement, Amazon Fire TV ne peut pas encore vous amener sur Peacock, mais il a d’autres moyens de faire apparaître Yellowstone sur votre écran. Cela inclut l’application Paramount Network, à laquelle vous pouvez vous connecter avec un abonnement au câble valide. L’émission est également disponible via Fubo TV.

Là où le Fire TV se démarque, c’est bien sûr avec Amazon Video lui-même. Là, vous pouvez louer ou acheter Yellowstone par épisode ou par saison. Lorsque de nouveaux épisodes commencent à être diffusés, vous pouvez même acheter la saison à l’avance, et de nouveaux épisodes apparaîtront chaque semaine dans votre liste de surveillance. Pour les fans qui ne veulent pas perdre l’accès à l’émission en raison d’accords de licence à l’avenir, cela pourrait être l’option la plus sûre. L’Amazon Fire TV Stick 4K est disponible au prix de 49,99 $. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Le nouveau Roku Ultra est un autre candidat sérieux pour la mise à niveau des streamers – en particulier ceux qui veulent une flexibilité maximale. L’un des principaux arguments de vente de cet appareil est que, pour la première fois, il hébergera les applications Apple AirPlay 2 et Apple HomeKit. Ces deux applications vous permettent de «diffuser» des vidéos de votre iPhone, iPad, Mac ou autre appareil Apple sur l’écran de votre téléviseur via le Roku. Cela ouvre de nombreuses portes aux applications que Roku lui-même ne peut pas encore héberger, telles que HBO Max. Pour Yellowstone, vos options sont à peu près les mêmes que celles énumérées ci-dessus. Le Roku Ultra coûte 99,99 $. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Si l’option “diffusion” ci-dessus vous a vraiment plu, vous voudrez peut-être rester simple et opter pour le Google Chromecast. Cet appareil n’a pas d’interface propre, il vous permet simplement de projeter les vidéos que vous regardez sur votre téléphone, tablette, ordinateur ou autre appareil sur l’écran du téléviseur. Cela ouvre un large éventail de possibilités, sans fonctionnalités supplémentaires ni logiciel encombrant pour vous gêner.

L’utilisation d’un Chromecast dépend en grande partie de l’appareil à partir duquel vous diffusez, mais de manière générale, vous pouvez diffuser Netflix, Hulu, YouTube, HBO Max, Disney +, Amazon Video, Peacock et d’autres services sur l’écran. Pour Yellowstone, cela laisse la porte grande ouverte. Vous pouvez utiliser l’une des applications d’abonnement ou acheter ou louer l’émission sur Amazon, Google Play, YouTube, iTunes ou Vudu. Le dernier Chromecast coûte 29,99 $. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Apple TV +)

Enfin, l’Apple TV offre de nombreuses fonctionnalités répertoriées dans toutes les options ci-dessus, mais à un prix. Cet appareil est livré avec un disque dur intégré, le prix varie donc en fonction de l’espace dont vous avez besoin. Si vous prévoyez de diffuser en continu, vous pouvez obtenir une Apple TV de 32 Go pour 179,99 $.

L’Apple TV a conclu des accords avec Peacock et HBO Max, donc regarder n’importe quelle production WarnerMedia – y compris Yellowstone – est un jeu d’enfant. En plus de cela, l’appareil lui-même est livré avec un abonnement gratuit d’un an à Apple TV +, le nouveau service de streaming interne d’Apple qui coûte généralement 4,99 $ par mois. Voir plus de détails sur Amazon ici.

