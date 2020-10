Alors que les nuits s’allongent et que les jours se refroidissent, la saison de frénésie bat presque son plein et Amazon Prime Day est enfin là pour aider les abonnés à obtenir les meilleurs appareils de streaming avec des remises importantes. La vente annuelle, qui marque le début non officiel de la saison des achats des Fêtes, proposera de nombreuses offres sur les appareils de streaming qui permettront aux utilisateurs de Netflix d’utiliser le service.

Initialement prévu pour juillet, Amazon Prime Day a dû être repoussé en raison de la pandémie de coronavirus, la vente de 48 heures ayant maintenant lieu du mardi 13 octobre au mercredi 15 octobre. Pour accéder aux ventes, les acheteurs devront faire sûr qu’ils ont un abonnement Amazon, qui coûte 119 $ par an ou 12,99 $ par mois. En plus de permettre aux membres d’accéder à toutes les meilleures offres Prime Day, cet abonnement leur permettra également d’accéder à une longue liste de films et d’émissions de télévision à diffuser sur Amazon Prime Video, bien que ceux qui espèrent s’adapter à quelques frénésie de Netflix le seront également. bonne chance ce Prime Day.

Parmi les articles à prix réduit, il y a de nombreux appareils de streaming et téléviseurs. Bien sûr, tout comme vous aurez besoin d’un abonnement pour accéder à ces offres Amazon Prime Day, vous aurez également besoin d’un abonnement pour accéder à Netflix. Actuellement, il existe trois niveaux d’abonnement, le plan de base coûtant 8,99 USD par mois, le standard coûtant 12,99 USD par mois et la prime coûtant 16,99 USD par mois. Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres qui vous permettront de vous gaver Netflix.

Le streamer d’entrée de gamme de Roku, le Roku HD Express, facilite le streaming. Avec une configuration rapide et facile, vous pouvez intégrer votre prochaine frénésie Netflix simplement en branchant l’appareil sur votre téléviseur avec le câble HDMI haute vitesse inclus et en vous connectant à Internet. Ce petit appareil, qui est également livré avec une télécommande, permet un divertissement sans fin avec les chaînes de streaming disponibles, notamment Apple TV, Prime Video, Netflix, Disney +, Hulu et Google Play, entre autres. L’appareil est en vente au prix de 21 $ – une réduction de 30% par rapport à son prix habituel de 29,99 $. Pour plus d’informations, consultez-le sur Amazon ici.

Un appareil de streaming incontournable, le Roku Streaming Stick Plus bénéficie actuellement d’une réduction de 26% sur Amazon, le prix passant de 49,99 $ à 37 $. Tout comme l’Express HD, le Streaming Stick Plus permet la diffusion en continu de presque toutes les chaînes en ligne. Cet appareil offre également une diffusion en continu à des résolutions allant jusqu’à 4K et avec un support HDR, permettant une qualité d’image brillante. L’appareil est également facile à configurer. Voir plus de détails sur Amazon.

À partir de mardi, premier jour d’Amazon Prime Day 2020, le Fire TV Cube proposera une réduction de 40 $, portant le prix de 120 $ à seulement 80 $. Concurrent d’Amazon au Roku Ultra, le Fire TV Cube est le Fire TV le plus rapide et le plus puissant et permet le streaming sur divers canaux, y compris Netflix, Disney + et Hulu. Cette petite console offre une expérience de maison intelligente complète en intégrant Alexa, permettant aux utilisateurs de demander à Alexa de tout faire, de vérifier la météo, d’éteindre les lumières et même d’éteindre le téléviseur une fois leur frénésie Netflix terminée. Voir plus de détails sur Amazon ici.

